ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 31 de julio de 2026

ANSES cierra el calendario de pagos del 31 de julio de 2026 con depósitos finales para los últimos beneficiarios

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Con la llegada del último día de julio, el viernes 31 marca el cierre del calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para millones de beneficiarios en todo el país. Hoy se efectúan los depósitos finales para los últimos grupos alcanzados por las prestaciones, bajo la actualización del 2,15% que establece la fórmula de movilidad vigente.

El organismo mantiene la distribución escalonada de haberes y asignaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la modalidad bancaria asignada, con el objetivo de garantizar un acceso ordenado y seguro a los fondos.

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Quiénes cobran hoy, 31 de julio de 2026

Prestación por Desempleo

El pago de la Prestación por Desempleo Plan 2 comenzó el 30 de julio y se extiende hasta el 11 de agosto, abarcando a todas las terminaciones de DNI. De este modo, los beneficiarios pueden acceder al cobro en distintas jornadas dentro de ese período, según la modalidad bancaria y la acreditación de cada cuenta.

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El cobro de las Asignaciones Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio comenzó el 13 de julio y se extiende hasta el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el motivo de la asignación y se acreditan durante este período conforme a la modalidad bancaria correspondiente.

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El cronograma de ANSES mantiene pagos escalonados por terminación del DNI y modalidad bancaria para ordenar el cobro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI. El período de pago se extiende desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, respetando el cronograma establecido por ANSES para este tipo de prestaciones.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan una actualización del 2,15% respecto al mes anterior, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación de mayo. El haber mínimo se sitúa en $411.989,33, y quienes lo perciben acceden además a un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar es de $481.989,33.

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Para los titulares que superan el haber mínimo, el pago mensual se ajusta con el incremento del 2,15% sobre el importe habitual, con un tope máximo de $2.772.298,06 para este mes.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales reflejan en julio un aumento del 2,15% respecto al mes anterior, según el ajuste oficial determinado para este período. Los valores actualizados se aplican automáticamente y mantienen la segmentación por tipo de prestación y nivel de ingresos familiares.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona este mes en $148.049 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a 482.062. Para la Asignación Familiar por Hijo, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos familiares reciben $74.033.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan del 8 de julio al 11 de agosto para todos los DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un monto total de$148.049. De esa suma, el 80% se paga mensualmente en mano ($118.439,20), mientras que el 20% restante se acredita una vez presentados los controles sanitarios requeridos.

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La Asignación por Prenatal varía de acuerdo al ingreso declarado:

Hasta $1.146.199: $74.033

Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940

Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206

Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también mantienen sus valores actualizados:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

La Prestación por Desempleo continúa ajustándose según el salario promedio y los meses aportados por cada beneficiario, conforme al régimen vigente.

El esquema de pagos se efectúa de manera automática, respetando la modalidad habitual y segmentando las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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