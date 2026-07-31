Contuvieron parte de los incendios en La Rioja, pero un foco genera preocupación entre los brigadistas

En el este y norte del incendio, los equipos mantienen las tareas de monitoreo para evitar que el fuego se reinicie

Guardar

A cuatro días de que se reportara un incendio forestal en la localidad de Guanchín, provincia de La Rioja, el Sistema Provincial de Emergencias informó que el foco permanece activo en el sector sur, mientras que los frentes norte y este ya se encuentran contenidos. A raíz de esto, continúa el despliegue de recursos humanos y técnicos para consolidar las áreas controladas y evitar reinicios.

De acuerdo con el informe previsto por el director de Emergencias provincial, David Barrera, el fuego fue contenido en un 70% de su perímetro. Asimismo, indicaron que el esfuerzo está centrado en evitar el avance del fuego. Especialmente, en la Quebrada de Los Manzanos, donde aún se registran focos activos y la vegetación combustible, junto con las ráfagas de viento favorecen la extensión de las llamas.

PUBLICIDAD

Por este motivo, a lo largo del jueves, tres aviones hidrantes realizaron descargas de agua en sectores estratégicos, con el objetivo de reforzar el trabajo en la línea de fuego. En esa zona trabajaron los brigadistas forestales, bomberos, baqueanos y el personal de emergencias junto con autoridades municipales para contener el avance de las llamas.

No obstante, las operaciones aéreas debieron suspenderse preventivamente por la baja visibilidad causada por el humo y, según indicaron, las tareas se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Para esto, se mantendrá un monitoreo del estado de la visibilidad en la pista de Anguinán y en el sector donde se mantiene activo el fuego.

PUBLICIDAD

A lo largo de la jornada, tres aviones hidrantes trabajaron en el área sur

Según la información publicada por Nueva Rioja, el Sistema Provincial de Emergencias remarcó que el operativo se mantiene de manera ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal y el control definitivo del incendio. Además, señalaron que los equipos médicos brindaron asistencia y controles preventivos a quienes participan del operativo, acompañando las tareas desarrolladas en el terreno.

Por su parte, el suboficial mayor Vicente Porto, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, explicó que los focos activos principales hasta la jornada previa se situaban en la ladera oeste de Guanchín, en la finca de Los Bordos, quebrada de Los Manzanos, quebrada del Xincal y puesto Las Cabañas. Otro foco se encuentra en Santa Florentina, en la zona de la Torre Alta y quebrada Liguera.

PUBLICIDAD

Aunque Porto destacó que las condiciones climáticas de la última noche ayudaron a aplacar el fuego, el trabajo sigue siendo complicado por el viento desde la mañana. “Un grupo esta mañana de chicos vaquianos que nos están dando una mano fue hacia la zona de Santa Florentina y nos comunican que la actividad es nula debido a las térmicas que entraron en la noche”, precisó.

“Prácticamente nosotros estamos subiendo con neblina, pero en la zona de Guanchín nos está marcando que está despejado ahora, pero prácticamente la visibilidad venía siendo nula por la neblina que estamos teniendo”, señaló sobre las dificultades que enfrentaron los equipos de combate como consecuencia de la escasa visibilidad y el viento.

PUBLICIDAD

El sector sur del incendio fue catalogado como el más complejo de contener

A raíz de las condiciones meteorológicas, el suboficial mayor relató que recién hacia la tarde del miécoles pudieron intensificar el combate directo cuando amainó el viento, sumando más personal y apoyo aéreo hasta la noche. “Este es el primer incendio que tenemos de esta manera generalizado y descontrolado de esta forma”, describió.

Respecto a los antecedentes en el combate contra el fuego, Porto afirmó: “Los incendios forestales los teníamos confinados y concentrados en determinadas zonas, pero debido a las condiciones climáticas, este fue totalmente atípico”.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en los sectores norte y este, los equipos especializados mantienen tareas de monitoreo y vigilancia sobre puntos de temperatura intermitente. En este sentido, indicaron que las brigadas realizan trabajos de remate para extinguir cualquier foco residual que pudiera reactivarse.

El origen del incendio forestal en Guanchín se registró el lunes pasado inicialmente en el paraje La Yareta, próximo a la ruta 40, según las primeras informaciones. En las horas posteriores, el fuego avanzó rápidamente, superando los 2.800 metros sobre el nivel del mar, y el humo comenzó a afectar la zona urbana de Chilecito.

PUBLICIDAD

El fuego detectado el lunes por la mañana

Poco después, la Policía de Chilecito, a través de la Unidad Regional Segunda, abrió una investigación para determinar cómo comenzaron las llamas y solicitó la colaboración de los vecinos. Por esto, se pidió a la comunidad que aporte cualquier dato, registro o testimonio que permita reconstruir las circunstancias previas al inicio del siniestro.

La hipótesis principal apunta a una posible negligencia humana. De acuerdo con testimonios de puesteros, el día anterior al incendio, cerca de 100 vehículos habrían subido a la sierra. “Algunas personas habrían hecho fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente”, había planteado Porto.

PUBLICIDAD

Pese a que las autoridades convocaron oficialmente a quienes posean información a acercarse a la comisaría o dependencia policial más cercana, por el momento no se informaron detenciones.