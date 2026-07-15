Cómo desarrollar los músculos de los muslos para mejorar el rendimiento deportivo, según entrenadores

Arthur Fery sorprendió en Wimbledon 2026 al llegar a las semifinales y poner el foco en la musculatura de sus muslos (REUTERS)

El desempeño de Arthur Fery en Wimbledon 2026 sorprendió tanto por sus resultados como por un rasgo físico que rápidamente se convirtió en tema de conversación: el marcado desarrollo de sus muslos.

El británico de 24 años, que ingresó al torneo con una invitación especial, avanzó hasta las semifinales y despertó el interés de especialistas que analizaron de qué manera esa musculatura puede influir en el rendimiento dentro de la cancha.

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La revista GQ consultó a entrenadores vinculados al tenis y al pádel para explicar el papel que cumplen los cuádriceps, los isquiotibiales y los aductores en este deporte, además de compartir una rutina sencilla orientada a fortalecer esas zonas.

GQ consultó a entrenadores de tenis y pádel para explicar cómo los cuádriceps, los isquiotibiales y los aductores influyen en el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los expertos señalaron que la genética también puede desempeñar un papel importante, coincidieron en que unas piernas fuertes favorecen la velocidad, la estabilidad y la potencia durante los partidos.

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Por qué los músculos de las piernas son tan importantes en el tenis

Sam Jones, número dos del ranking británico de pádel y embajador de Seed, explicó a GQ que “los muslos están formados principalmente por los cuádriceps en la parte delantera de la pierna, los isquiotibiales en la parte trasera y los aductores en la parte interna del muslo“.

Agregó que estos grupos musculares resultan esenciales en los deportes de raqueta porque generan potencia, estabilidad y movimiento.

Jones detalló que los cuádriceps permiten acelerar, frenar e impulsarse durante el saque y los golpes desde el fondo de la cancha. Los isquiotibiales, por su parte, intervienen en los sprints, los cambios de dirección y ayudan a proteger la rodilla, mientras que los aductores favorecen los desplazamientos laterales necesarios para cubrir la superficie de juego.

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Los expertos señalaron que unas piernas fuertes mejoran la velocidad, la estabilidad y la potencia durante los partidos de tenis (REUTERS)

Christopher Marshall, primer entrenador de la actual número cinco británica, Francesca Jones, también destacó la importancia de la fuerza en las piernas. “Una vez oí a un exjugador decir que el 90% de la potencia del saque proviene de las piernas“, comentó.

En la misma línea, Keiran Loveder, entrenador de tenis con más de dos décadas de experiencia, afirmó que "los atletas necesitan buenos cuádriceps e isquiotibiales para moverse con velocidad por la cancha, especialmente en una superficie tan resbaladiza como la hierba de Wimbledon“.

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El papel de la genética y del estilo de juego

Consultados sobre el llamativo desarrollo muscular de Fery, los entrenadores coincidieron en que no existe una única explicación.

Marshall planteó que la genética probablemente tenga una influencia importante. “No creo que las entrene más que un jugador promedio, así que diría que lo más probable es que sea por genética“, señaló.

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Los entrenadores atribuyeron el desarrollo muscular de Arthur Fery a una combinación de genética, años de entrenamiento y un estilo de juego con centro de gravedad bajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, recordó que el británico lleva muchos años entrenándose como tenista profesional, con miles de impactos de pelota cada semana desde edades tempranas, un trabajo continuo que también favorece el desarrollo de la musculatura de las piernas.

Loveder consideró que ese físico también está relacionado con la forma de jugar de Fery. “Puede cargar más abajo en sus golpes de fondo, asegurándose de golpear la pelota antes, con más agresividad, y es más capaz de transferir su peso corporal a través de los golpes de fondo antes de usar la capacidad explosiva que ha desarrollado para recuperarse“, explicó a GQ.

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Marshall añadió que la menor estatura del británico también influye en su estilo de juego. “No es tan alto como muchos jugadores del tenis masculino y le encanta acercarse a la red y tener una base muy sólida. Un centro de gravedad bajo será clave para su éxito, especialmente sobre hierba“, sostuvo.

La extensión de piernas en máquina aísla el trabajo de los cuádriceps, el grupo muscular ubicado en la parte frontal del muslo que interviene en la aceleración, el frenado y los impulsos durante el juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, indicó que la fuerza de sus piernas representa una ventaja cuando necesita responder pelotas bajas cerca de la red y mantener el equilibrio durante desplazamientos exigentes. “Esos muslos son sin duda un factor clave para que alcance tantas pelotas y sea tan consistente“, afirmó.

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La rutina propuesta para fortalecer los muslos

Además del análisis técnico, GQ recopiló una propuesta de entrenamiento compartida por Loveder para quienes buscan desarrollar la musculatura de los muslos.

El especialista recomendó comenzar con un calentamiento mediante remo suave o trote. Luego sugirió completar tantas rondas como sea posible de una secuencia de ejercicios, descansando un minuto al finalizar cada serie.

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La sentadilla con barra es uno de los ejercicios más completos para desarrollar los cuádriceps, mejorar la fuerza de las piernas y favorecer la potencia en acciones como el saque y los cambios de dirección (Freepik/Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina incluye 10 repeticiones de peso muerto con barra, utilizando entre 25 y 30 kilogramos como carga inicial; 10 sentadillas con barra, orientadas a trabajar intensamente los cuádriceps; y 10 repeticiones de extensiones de piernas en una máquina específica para este ejercicio.

Para finalizar cada ronda, aconsejó realizar dos minutos de bicicleta estática o remo, con el objetivo de reducir progresivamente la frecuencia cardíaca antes de comenzar la siguiente serie.