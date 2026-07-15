Guatemala

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

La apertura se realizó en el Parque Erick Barrondo, en la zona siete, y la intervención llegará a 76 municipios entre el 22 de julio y el 30 de octubre, con apoyo del Departamento de Tránsito

Guardar
Google icon
Díptico de dos fotos. Izquierda: Jóvenes con chalecos reflectantes y gorras, uno con mano levantada. Derecha: Mesa de reunión con personas y bandera de Guatemala.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) lleva a cabo la juramentación de nuevos voluntarios junto con una reunión de sus autoridades en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala puso en marcha el Servicio Cívico 2026 con un cupo máximo de 11,001 jóvenes y un pago de Q15 por cada hora de servicio, en un esquema voluntario que desplegará participantes de 18 a 24 años en proyectos de seguridad vial, deporte y extensionismo rural bajo la coordinación de varios ministerios y de la Junta Nacional del Servicio Cívico.

Si ese cupo se completa antes de la fecha prevista, las inscripciones podrán cerrarse de forma anticipada, de acuerdo con la normativa vigente. El programa está respaldado por el Acuerdo Gubernativo 69-2026 y el Decreto 20-2003.

Uno de los primeros despliegues comenzó con 552 servidores cívicos que inauguraron el Programa Nacional de Servicio Cívico de Educación Vial 2026 en el Parque Erick Barrondo, en la zona siete de la ciudad de Guatemala. La iniciativa del Ministerio de Gobernación llegará a 76 municipios entre el 22 de julio y el 30 de octubre.

PUBLICIDAD

Ese programa acumula 12 años de ejecución continua y es impulsado por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Su meta es que más de 700 mil personas entre estudiantes, docentes y conductores reciban capacitación en prevención de accidentes, respeto a las normas de tránsito y convivencia responsable en las vías públicas.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda encabezó la ceremonia de apertura y definió el programa como una articulación entre juventud, servicio y protección de la vida. También afirmó: “La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades, sino también de las decisiones y acciones que cada ciudadano adopta diariamente”.

PUBLICIDAD

Villeda pidió a las autoridades responsables acompañar la formación de los jóvenes y dotarlos de herramientas para su trabajo en territorio. En el acto participaron la secretaria ejecutiva del Servicio Cívico Stefani Tello, el director general adjunto de la PNC Héctor González Prera, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes y el subjefe de esa unidad Osman Esquivel.

Grupo de jóvenes de pie, algunos con la mano derecha levantada, visten chalecos azules reflectantes y gorras azules. Fondo de un estadio
Un grupo de jóvenes participantes de un programa cívico levanta su mano derecha durante una ceremonia de juramento celebrada en un estadio. (Ministerio de Gobernación)

El programa de deporte prevé actividades en los 340 municipios del país

El Ministerio de Cultura y Deportes formalizó su propio proyecto mediante el Acuerdo Ministerial 531-2026, publicado el cuatro de julio. La disposición aprobó el programa “Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación 2026” e incorporó a jóvenes de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física.

La iniciativa prevé actividades deportivas y recreativas en los 340 municipios y 22 departamentos del país desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Su operación y despliegue territorial quedarán a cargo del Viceministerio del Deporte y la Recreación.

La capacitación tendrá 20 horas semanales en modalidad presencial y virtual, según la ubicación geográfica de los participantes. Al final del programa, los jóvenes recibirán una acreditación por el cumplimiento del servicio cívico.

Los promotores trabajarán con herramientas didácticas e insumos deportivos para impulsar la actividad física, la práctica deportiva, el uso apropiado del tiempo libre y las relaciones sociales. Las sedes autorizadas incluyen instalaciones deportivas, áreas administradas por el ministerio, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Dirección General de Educación Física, además de municipalidades, gimnasios, escuelas públicas y centros recreativos de instituciones públicas o privadas.

El Ministerio de Gobernación también participará en las capacitaciones técnicas previas al despliegue de los seleccionados. Ese componente conecta el programa deportivo con el resto del esquema aprobado para 2026.

Cancha de césped artificial. Un niño con balón de fútbol en el aire. Varios hombres en el campo. Portería, conos y aros están distribuidos
El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó el servicio cívico 2026 Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación para incorporar a jóvenes de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El MAGA asignará jóvenes a agencias de extensión rural

En el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación recibió a 461 jóvenes inscritos en el proyecto “Jóvenes apoyando al extensionismo rural: Campesino a Campesino”. La viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional Dinorah Herrera presidió el acto de bienvenida y agradeció a los participantes por elegir esa cartera para realizar su servicio.

Los jóvenes serán asignados a las Agencias Municipales de Extensión Rural, donde apoyarán actividades técnicas, agrícolas y administrativas. La metodología del proyecto se basa en el intercambio horizontal de conocimientos entre pares.

Bajo ese enfoque, acompañarán procesos relacionados con educación, salud preventiva en el hogar rural, protección del ambiente, nutrición y producción de alimentos mediante huertos familiares. Según informó la Agencia Guatemalteca de Noticias, el acto formal de inauguración del programa en Huehuetenango se realizó en el Salón de la Sede Departamental del MAGA.

Herrera dijo que espera que los participantes comprendan durante el proceso el valor de servir con compromiso y vocación. También reconoció que el trabajo del ministerio a favor del sector agropecuario y de la seguridad alimentaria de miles de familias guatemaltecas es poco conocido por la población en general.

Sala de reuniones con personas en una mesa en U, ordenador portátil, calculadora, vasos, papeles, bandera de Guatemala, pancartas de MAGA y DICORER
Representantes de Guatemala debaten políticas de desarrollo rural y agrario en una sala de reuniones. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Los proyectos aprobados para este año abarcan medio ambiente, cultura, educación, protección civil, deporte, seguridad vial y extensionismo rural. La Comisión Nacional del Servicio Cívico supervisa el esquema, que pone énfasis en la diversidad cultural, la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos para fortalecer el liderazgo juvenil y el relevo generacional en distintos sectores del país

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloServicio Cívico en GuatemalaMinisterio de GobernaciónMinisterio de Cultura y DeportesMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El tribunal atribuyó la paralización a la imposibilidad de completar el quórum por inhibitorias, en un rezago que afecta recursos sobre pensiones, salud, empleo público, reformas fiscales y otras materias de interés público

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

Los menores valores de los combustibles incidieron en el comportamiento del IPC, mientras algunos servicios mantuvieron una tendencia alcista.

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión

El nuevo cargamento ingresó en la última semana de junio y apunta a asegurar el abastecimiento en direcciones departamentales y servicios de salud, mientras el brote registra 27,145 contagios y 26 muertes

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión

Los ajustes en los fletes marítimos no elevan los costos del comercio exterior en República Dominicana

El sector logístico atribuye las variaciones a factores globales y asegura que los cambios han sido puntuales, sin trasladarse de forma general a los usuarios finales ni comprometer la competitividad del país

Los ajustes en los fletes marítimos no elevan los costos del comercio exterior en República Dominicana

Sarampión amenaza Centroamérica con rápido incremento de casos

La región reporta contagios tras tres décadas sin circulación sostenida, mientras los epidemiólogos atribuyen el repunte a la baja cobertura de inmunización y al avance de brotes iniciados en 2025

Sarampión amenaza Centroamérica con rápido incremento de casos

TECNO

Si tu gato se acuesta en el computador no solo busca calor: aprende a entenderlo y evita daños

Si tu gato se acuesta en el computador no solo busca calor: aprende a entenderlo y evita daños

Cómo bloquear mi cuenta de Nequi si pierdo o me roban el celular

Cómo descargar extractos de Nequi y ver los movimientos de la cuenta

SpaceX de Musk lo intenta de nuevo: Starship despega este jueves 16 de julio de 2026 al espacio

El síndrome del cuello tecnológico: qué es y por qué es asociado al uso del celular

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

BTS sorprendió con avisos misteriosos antes del estreno de “NORMAL” en Spotify

El primer tráiler de ‘I Play Rocky’ revela cómo nació la película que cambió la vida de Sylvester Stallone

“Cambió mi vida”: el gesto de Will Smith que transformó la forma de trabajar de Octavia Spencer

Mick Jagger reveló por qué John Lennon le aconsejó no conocer a Elvis Presley: “Fue una verdadera estupidez de mi parte”

MUNDO

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”

Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo contra terroristas de Hamas en Gaza

Mal trimestre para la economía china: creció al ritmo más lento en tres años y Beijing se queja de un entorno “inestable e incierto”