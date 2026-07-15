El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) lleva a cabo la juramentación de nuevos voluntarios junto con una reunión de sus autoridades en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala puso en marcha el Servicio Cívico 2026 con un cupo máximo de 11,001 jóvenes y un pago de Q15 por cada hora de servicio, en un esquema voluntario que desplegará participantes de 18 a 24 años en proyectos de seguridad vial, deporte y extensionismo rural bajo la coordinación de varios ministerios y de la Junta Nacional del Servicio Cívico.

Si ese cupo se completa antes de la fecha prevista, las inscripciones podrán cerrarse de forma anticipada, de acuerdo con la normativa vigente. El programa está respaldado por el Acuerdo Gubernativo 69-2026 y el Decreto 20-2003.

Uno de los primeros despliegues comenzó con 552 servidores cívicos que inauguraron el Programa Nacional de Servicio Cívico de Educación Vial 2026 en el Parque Erick Barrondo, en la zona siete de la ciudad de Guatemala. La iniciativa del Ministerio de Gobernación llegará a 76 municipios entre el 22 de julio y el 30 de octubre.

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Ese programa acumula 12 años de ejecución continua y es impulsado por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Su meta es que más de 700 mil personas entre estudiantes, docentes y conductores reciban capacitación en prevención de accidentes, respeto a las normas de tránsito y convivencia responsable en las vías públicas.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda encabezó la ceremonia de apertura y definió el programa como una articulación entre juventud, servicio y protección de la vida. También afirmó: “La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades, sino también de las decisiones y acciones que cada ciudadano adopta diariamente”.

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Villeda pidió a las autoridades responsables acompañar la formación de los jóvenes y dotarlos de herramientas para su trabajo en territorio. En el acto participaron la secretaria ejecutiva del Servicio Cívico Stefani Tello, el director general adjunto de la PNC Héctor González Prera, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes y el subjefe de esa unidad Osman Esquivel.

Un grupo de jóvenes participantes de un programa cívico levanta su mano derecha durante una ceremonia de juramento celebrada en un estadio. (Ministerio de Gobernación)

El programa de deporte prevé actividades en los 340 municipios del país

El Ministerio de Cultura y Deportes formalizó su propio proyecto mediante el Acuerdo Ministerial 531-2026, publicado el cuatro de julio. La disposición aprobó el programa “Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación 2026” e incorporó a jóvenes de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física.

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La iniciativa prevé actividades deportivas y recreativas en los 340 municipios y 22 departamentos del país desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Su operación y despliegue territorial quedarán a cargo del Viceministerio del Deporte y la Recreación.

La capacitación tendrá 20 horas semanales en modalidad presencial y virtual, según la ubicación geográfica de los participantes. Al final del programa, los jóvenes recibirán una acreditación por el cumplimiento del servicio cívico.

Los promotores trabajarán con herramientas didácticas e insumos deportivos para impulsar la actividad física, la práctica deportiva, el uso apropiado del tiempo libre y las relaciones sociales. Las sedes autorizadas incluyen instalaciones deportivas, áreas administradas por el ministerio, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Dirección General de Educación Física, además de municipalidades, gimnasios, escuelas públicas y centros recreativos de instituciones públicas o privadas.

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El Ministerio de Gobernación también participará en las capacitaciones técnicas previas al despliegue de los seleccionados. Ese componente conecta el programa deportivo con el resto del esquema aprobado para 2026.

El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó el servicio cívico 2026 Jóvenes Promotores del Deporte y la Recreación para incorporar a jóvenes de 18 a 24 años al Sistema Nacional de Cultura Física. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El MAGA asignará jóvenes a agencias de extensión rural

En el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación recibió a 461 jóvenes inscritos en el proyecto “Jóvenes apoyando al extensionismo rural: Campesino a Campesino”. La viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional Dinorah Herrera presidió el acto de bienvenida y agradeció a los participantes por elegir esa cartera para realizar su servicio.

Los jóvenes serán asignados a las Agencias Municipales de Extensión Rural, donde apoyarán actividades técnicas, agrícolas y administrativas. La metodología del proyecto se basa en el intercambio horizontal de conocimientos entre pares.

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Bajo ese enfoque, acompañarán procesos relacionados con educación, salud preventiva en el hogar rural, protección del ambiente, nutrición y producción de alimentos mediante huertos familiares. Según informó la Agencia Guatemalteca de Noticias, el acto formal de inauguración del programa en Huehuetenango se realizó en el Salón de la Sede Departamental del MAGA.

Herrera dijo que espera que los participantes comprendan durante el proceso el valor de servir con compromiso y vocación. También reconoció que el trabajo del ministerio a favor del sector agropecuario y de la seguridad alimentaria de miles de familias guatemaltecas es poco conocido por la población en general.

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Representantes de Guatemala debaten políticas de desarrollo rural y agrario en una sala de reuniones. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Los proyectos aprobados para este año abarcan medio ambiente, cultura, educación, protección civil, deporte, seguridad vial y extensionismo rural. La Comisión Nacional del Servicio Cívico supervisa el esquema, que pone énfasis en la diversidad cultural, la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos para fortalecer el liderazgo juvenil y el relevo generacional en distintos sectores del país