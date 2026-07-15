Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

La hija de Mirtha Legrand se encuentra instalada en Estados Unidos hace semanas y contó cómo se prepara para las semifinales del Mundial 2026 (Video: Instagram)

La semifinal del Mundial 2026 tiene al pueblo argentino paralizado. El seleccionado nacional se enfrenta este martes a Inglaterra por un lugar en la final del mundo, y la previa en Atlanta es una mezcla de euforia, nerviosismo y operativos de seguridad que no se ven en cualquier partido. Entre los cientos de argentinos que viajaron para estar en la cancha está Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, que desde el primer partido de la selección no se perdió ninguno.

El día arrancó temprano. Desde el piso 25 de su hotel en Atlanta, Marcela grabó el paisaje que la rodeaba antes de salir hacia la cancha. “Buen día, con aquellos nervios. Me imagino que ustedes también. Bueno, estoy desayunando en Atlanta. Muy lindo, por cierto, se los muestro ya. Y ya nos vamos a la cancha, ya nos estamos organizando”, arrancó, y giró el teléfono para mostrar una vista de la ciudad. “Es muy lindo Atlanta. Miren qué lindo. Mucho verde”, agregó.

PUBLICIDAD

El operativo de seguridad para el partido, que se disputa a las 16 horas en horario argentino, está previsto al nivel de la cita: “Les cuento que hay doble seguridad en todos lados. En este hotel también hay doble seguridad. Por la calle han puesto más cabinas para el tráfico, para todo”. La recomendación para quienes fueran al estadio era salir con mayor anticipación que lo habitual. “Hay que salir a la cancha como tres horas antes, cuatro casi, porque los anillos de control cada vez se van cerrando más y hay muchísimo, muchísimo control”, advirtió.

El baño que sorprendió a Marcela Tinayre en Kansas

Con ese panorama, Marcela ya tenía todo listo para ir a la cancha. El look era el mismo de siempre: piluso azul, camiseta suplente de la selección argentina, que en el partido de hoy coincide con el que usara la Scaloneta, y dos trenzas. “Ya estoy con mi traje de fajina, de rutina, como quieran llamarle”, describió ella misma, sin dejar margen para la improvisación en materia de ritual.

PUBLICIDAD

Lo que sí se permitió fue la sinceridad sobre el estado anímico. “La verdad que estamos muy... Todos. Acá hay argentinos por todos lados. Es impresionante”, dijo, con una frase que quedó incompleta porque las palabras no alcanzaron. Los nervios eran colectivos y Marcela los encarnó sin filtro. “No sé qué decirles porque estoy muerta de nervios. Creo que todos están así”, reconoció.

Antes de cerrar el video y salir hacia el estadio, anunció que volvería a mostrar la cancha a sus seguidores. “Les filmo nuevamente la cancha porque ya se las mandé. Quizás la otra vez no lo hice nada bien”, aclaró. Y cerró con el mensaje que resumió el espíritu del día: “Acuérdense por qué llegamos hasta acá. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo y poner todas las energías. Vamos, Argentina. Ahora me voy a la cancha. Ahora sí, ya”.

PUBLICIDAD

Así vivió la conductora la previa del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 (Video: Instagram)

En la previa del partido ante Suiza, la conductora también alentó a a los jugadores de la Scaloneta y siguió con todas y cada una de las cábalas que tiene en esta Copa del Mundo. “Trencitas, todo lo que me pidieron, yendo a la cancha. Vamos Argentina. Quiero mostrarles que para entrar a las canchas en Estados Unidos hay que llevar una cartera transparente. El rouge en lápiz me lo sacaron, chicles, el niño Jesús de Praga, que siempre nos acompaña. Un espejito. Plata, tarjeta de crédito, anteojos de leer. Un calmante, para dolores musculares”, afirmó la hija de Mirtha en el video que compartió en su feed antes del encuentro que se llevó adelanta por los cuartos de final de la copa del mundo. Y que repetirá esta tarde, haciendo fuerza con todo un país por la cuarta estrella.