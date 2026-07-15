Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: Helicópteros Boeing AH-64 Apache del ejército británico sobrevuelan durante el ejercicio militar Swift Response cerca de Nurmsi, Estonia, el 10 de mayo de 2024 REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, respaldó este miércoles al director general de la empresa estatal Naftogaz, Serguéi Koretsky, como su candidato para encabezar el nuevo gobierno, un día después de que el Parlamento aceptara la dimisión de la primera ministra Yulia Svyrydenko. La Rada Suprema tiene previsto votar el jueves el nombramiento del sucesor, y la mayoría parlamentaria del partido gobernante hace casi segura la designación.

“Las prioridades están claras: prepararnos para el invierno”, dijo Zelensky ante la prensa en Kiev, según Reuters. “Por eso, tras todas las consultas, Serguéi Koretsky es sin duda el candidato más preparado para el cargo de primer ministro de Ucrania.”

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La elección de Koretsky refleja la urgencia con que Kiev afronta la próxima temporada de calefacción. Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética ucraniana desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, y cada invierno se convierte en una prueba de resistencia para la población civil. Koretsky asumió la dirección de Naftogaz en mayo de 2025 tras haber transformado la petrolera estatal Ukrnafta de una empresa con pérdidas en una de las más rentables del sector público ucraniano, un historial que Zelensky valoró expresamente al ofrecerle el cargo. Según fuentes citadas por Ukrainska Pravda, el presidente le expuso durante esa reunión las prioridades del futuro gobierno: garantizar las reservas de gas, proteger la infraestructura energética y estabilizar la economía en condiciones de guerra.

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una conferencia de prensa tras la cumbre de la Coalición de los Voluntarios en el Hotel des Invalides de París, Francia. 13 julio 2026 Teresa Suárez/Pool vía Reuters

La destitución de Svyrydenko activa automáticamente la dimisión de todo el gabinete y abre el mayor reajuste de gobierno desde el inicio de la guerra. Zelensky anunció el 12 de julio la reorganización mediante un mensaje en Telegram, en el que afirmó que los cambios eran necesarios para “aplicar una estrategia política actualizada”, sin dar más detalles. El Parlamento aceptó la renuncia el martes 14 de julio con 258 votos a favor y solo uno en contra. Svyrydenko, economista de formación, había asumido la jefatura del gobierno en julio de 2025 y fue la artífice del acuerdo de minerales estratégicos con Estados Unidos. Su salida llega marcada por el caso Midas, un presunto esquema de sobornos de 100 millones de dólares en la empresa nuclear estatal Energoatom que ya costó el cargo al jefe de la administración presidencial, Andri Yermak, y a varios ministros desde noviembre de 2025.

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La incógnita más sensible del nuevo gabinete es el futuro del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, de 35 años, quien asumió la cartera en enero de 2026 procedente del Ministerio de Transformación Digital. Fedorov es el arquitecto de la estrategia ucraniana de drones de largo alcance: bajo su impulso, el número de empresas fabricantes de vehículos no tripulados en el país pasó de 7 al inicio de la guerra a más de 500 en la actualidad. Ante la pregunta de si continuaría en el cargo, Zelensky respondió que se reuniría con él y con los mandos del ejército antes de una cita con los diputados de su partido, sin comprometerse con una respuesta.

La ambigüedad tiene consecuencias prácticas. Ucrania lleva semanas presionando con ataques de drones sobre territorio ruso, una táctica que ha alterado la dinámica del conflicto y que exige continuidad en el liderazgo técnico. Zelensky opta por poner la gestión energética en el centro del ejecutivo cuando la red eléctrica sigue siendo objetivo prioritario de Moscú. Que el futuro del ministro que conduce la guerra tecnológica quede sin resolver revela hasta qué punto el reajuste de gobierno todavía está en construcción.

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