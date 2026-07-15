Mundo

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

El presidente designa a Serguéi Koretsky para liderar el gobierno que deberá garantizar el suministro energético durante el próximo invierno, mientras el futuro del ministro de Defensa, Fedorov, queda pendiente de resolución en un momento en que la ofensiva de drones ucranianos gana terreno

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: Helicópteros Boeing AH-64 Apache del ejército británico sobrevuelan durante el ejercicio militar Swift Response cerca de Nurmsi, Estonia, el 10 de mayo de 2024 REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Helicópteros Boeing AH-64 Apache del ejército británico sobrevuelan durante el ejercicio militar Swift Response cerca de Nurmsi, Estonia, el 10 de mayo de 2024 REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, respaldó este miércoles al director general de la empresa estatal Naftogaz, Serguéi Koretsky, como su candidato para encabezar el nuevo gobierno, un día después de que el Parlamento aceptara la dimisión de la primera ministra Yulia Svyrydenko. La Rada Suprema tiene previsto votar el jueves el nombramiento del sucesor, y la mayoría parlamentaria del partido gobernante hace casi segura la designación.

Las prioridades están claras: prepararnos para el invierno”, dijo Zelensky ante la prensa en Kiev, según Reuters. “Por eso, tras todas las consultas, Serguéi Koretsky es sin duda el candidato más preparado para el cargo de primer ministro de Ucrania.”

PUBLICIDAD

La elección de Koretsky refleja la urgencia con que Kiev afronta la próxima temporada de calefacción. Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética ucraniana desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, y cada invierno se convierte en una prueba de resistencia para la población civil. Koretsky asumió la dirección de Naftogaz en mayo de 2025 tras haber transformado la petrolera estatal Ukrnafta de una empresa con pérdidas en una de las más rentables del sector público ucraniano, un historial que Zelensky valoró expresamente al ofrecerle el cargo. Según fuentes citadas por Ukrainska Pravda, el presidente le expuso durante esa reunión las prioridades del futuro gobierno: garantizar las reservas de gas, proteger la infraestructura energética y estabilizar la economía en condiciones de guerra.

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una conferencia de prensa tras la cumbre de la Coalición de los Voluntarios en el Hotel des Invalides de París, Francia. 13 julio 2026 Teresa Suárez/Pool vía Reuters
Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, durante una conferencia de prensa tras la cumbre de la Coalición de los Voluntarios en el Hotel des Invalides de París, Francia. 13 julio 2026 Teresa Suárez/Pool vía Reuters

La destitución de Svyrydenko activa automáticamente la dimisión de todo el gabinete y abre el mayor reajuste de gobierno desde el inicio de la guerra. Zelensky anunció el 12 de julio la reorganización mediante un mensaje en Telegram, en el que afirmó que los cambios eran necesarios para “aplicar una estrategia política actualizada”, sin dar más detalles. El Parlamento aceptó la renuncia el martes 14 de julio con 258 votos a favor y solo uno en contra. Svyrydenko, economista de formación, había asumido la jefatura del gobierno en julio de 2025 y fue la artífice del acuerdo de minerales estratégicos con Estados Unidos. Su salida llega marcada por el caso Midas, un presunto esquema de sobornos de 100 millones de dólares en la empresa nuclear estatal Energoatom que ya costó el cargo al jefe de la administración presidencial, Andri Yermak, y a varios ministros desde noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

La incógnita más sensible del nuevo gabinete es el futuro del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, de 35 años, quien asumió la cartera en enero de 2026 procedente del Ministerio de Transformación Digital. Fedorov es el arquitecto de la estrategia ucraniana de drones de largo alcance: bajo su impulso, el número de empresas fabricantes de vehículos no tripulados en el país pasó de 7 al inicio de la guerra a más de 500 en la actualidad. Ante la pregunta de si continuaría en el cargo, Zelensky respondió que se reuniría con él y con los mandos del ejército antes de una cita con los diputados de su partido, sin comprometerse con una respuesta.

La ambigüedad tiene consecuencias prácticas. Ucrania lleva semanas presionando con ataques de drones sobre territorio ruso, una táctica que ha alterado la dinámica del conflicto y que exige continuidad en el liderazgo técnico. Zelensky opta por poner la gestión energética en el centro del ejecutivo cuando la red eléctrica sigue siendo objetivo prioritario de Moscú. Que el futuro del ministro que conduce la guerra tecnológica quede sin resolver revela hasta qué punto el reajuste de gobierno todavía está en construcción.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía de Hong Kong allanó una librería y arrestó a cinco personas por venta de libros considerados sediciosos

El allanamiento se produjo un día después de que el local anunciara su cierre en agosto por problemas económicos

La policía de Hong Kong allanó una librería y arrestó a cinco personas por venta de libros considerados sediciosos

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

El Comando Central estadounidense aseguró que las operaciones se desarrollan para garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas impuestas por la administración del presidente Donald Trump en medio de la escalada con Teherán

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

La ofensiva, ejecutada con drones marinos, apunta contra la flota que usa Putin para sostener el suministro de combustible a Crimea y deteriora la capacidad logística de Moscú en la península anexionada

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La sexta ronda del diálogo culminó de forma positiva. Las delegaciones pactaron mantener un nuevo encuentro para sostener “conversaciones técnicas más amplias”

Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”

El tratado consiste en impulsar la producción conjunta de esta tecnología clave en el campo de batalla para rechazar la invasión rusa

La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iván Cepeda y Aída Quilcué no quisieron reclamar sus credenciales como congresistas: enviaron a una delegada

Iván Cepeda y Aída Quilcué no quisieron reclamar sus credenciales como congresistas: enviaron a una delegada

Caputo consiguió USD 470 millones en el debut de un nuevo bono en dólares que vence en el próximo mandato presidencial

Extorsión en BCS creció 95% en los primeros meses de 2026: de 24 víctimas a 92 en solo dos años

Las mejores fotos de la previa de Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Golpe al Cártel de Sinaloa: desmantelan tres centros de producción de metanfetamina en Cosalá

INFOBAE AMÉRICA

La policía de Hong Kong allanó una librería y arrestó a cinco personas por venta de libros considerados sediciosos

La policía de Hong Kong allanó una librería y arrestó a cinco personas por venta de libros considerados sediciosos

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos

ENTRETENIMIENTO

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela

La biopic de Michael Jackson destrona a Bohemian Rhapsody y Oppenheimer al superar los USD 1.000 millones

Alec Baldwin es acusado de “narcisismo” por su homenaje a Sam Neill: el detalle de su mensaje que causó críticas

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

BTS sorprendió con avisos misteriosos antes del estreno de “NORMAL” en Spotify