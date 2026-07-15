Economía

Mercados: tras el positivo dato de inflación, las acciones y los bonos argentinos mantienen las ganancias

El S&P Merval sube 1,4%, detrás de la tendencia alcista de Wall Street. Los títulos públicos ascienden un 0,2% en promedio, con un riesgo país en los 406 puntos básicos

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Los activos argentinos sostienen sus precios en una rueda alcista en EEUU.
Los activos argentinos sostienen sus precios en una rueda alcista en EEUU.

Los activos domésticos extienden las ganancias tras el positivo dato de inflación en junio que difundió el INDEC, que marcó el tercer retroceso intermensual consecutivo, a la vez que contribuye a la dinámica una sesión positiva en Wall Street, donde los indicadores progresan en un rango del 0,2% al 0,4% a las 14:40 horas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 1,4%, en los 3.270.000 puntos. El panel de acciones lideres anota una suba de 3% en julio, y de 7% en el transcurso de 2026.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son cotizados en dólares en Nueva York hay mayoria de alzas, aunque por escaso rango. Lideran Banco Supervielle (+4,7%), Banco Macro (+4,2%) y Grupo Galicia Globant (+3,5%) y Globant (+3,4%). Del lado perdedor, Satellogic resigna un 6 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14:40 horas)

Los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- ganan un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan se mantiene sin variantes para la Argentina, en los 406 puntos básicos, próximo al mínimo de 2026, de 402 puntos el viernes 10 de julio.

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Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, comentó que “el dato saliente fue la inflación minorista para el mes de junio, que se ubicó en 1,9% mensual, perforando a la baja el 2% por primera vez desde agosto de 2025 y encadenando tres meses consecutivos de desaceleración mensual. Además, la núcleo también desaceleró a 1,6%, el menor registro desde julio de 2025″.

“Hacia adelante, la clave pasará por mantener expectativas ancladas, por lo que la prudencia fiscal-monetaria deberá persistir. Factores exógenos como el precio del petróleo y la capacidad de distribuir en el tiempo el impacto al surtidor serán clave en términos de costos, a la vez que las tasas nominales, más bajas que meses atrás, con el objetivo de reactivar la economía real, serán otro punto a seguir. Finalmente, una cuestión para monitorear será si hay o no, y en qué grado, pass through de la suba del dólar en junio, que no se reflejo esta vez en el IPC de ese mes”.

Este miércoles hay licitación de bonos del Tesoro de corto plazo en moneda doméstica. La Secretaría de Finanzas procura renovar vencimientos por 3 billones de pesos.

“La gran novedad del llamado es el debut del Bonar 2029 (AO29). Se trata de un título en dólares con tasa del 6% y un límite de emisión de USD 2.000 millones. La estrategia oficial deja afuera a los bonos duales pero ofrece un abanico diversificado de opciones. El menú incluye letras a tasa fija para este año y bonos ajustados por CER con vencimiento en 2028″, consignó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“También se ofrecen variantes indexadas al dólar con plazos hasta 2028 y un título a tasa variable TAMAR. Con este despliegue, el Palacio de Hacienda intenta absorber la liquidez remanente de los recientes pagos a bonistas. Para el mercado, la colocación funciona como un examen crucial. El nivel de adhesión no solo definirá el costo del financiamiento en moneda extranjera para el Estado, sino que también revelará el grado de respaldo de los inversores al programa oficial”, agregó Morales.

El petróleo opera con baja de 0,7%, con un barril de crudo Brent del Mar del Norte en los USD 84,14 en los contratos con entrega en septiembre.

“El mercado internacional asimila la caída de las acciones de IBM (-25% el martes) tras la publicación de sus resultados preliminares. En el sector financiero, los principales bancos presentaron sólidos ingresos y ganancias por acción, en todos los casos por encima de lo esperado”, señaló Rava Bursátil. Este miércoles IBM pierde 1,6%, en su precio más bajo desde febrero e 2024.

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