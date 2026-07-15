Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Pavel Byrkin/vía REUTERS

Mientras gran parte de Occidente concentra su atención en sus propias divisiones políticas y económicas, Rusia continúa ejecutando una estrategia de largo plazo orientada a redefinir el equilibrio de poder en Europa y el Ártico. Más allá de los brutales ataques contra la infraestructura civil ucraniana, el Kremlin persigue objetivos geopolíticos que trascienden el campo de batalla y buscan alterar la arquitectura de seguridad occidental.

Uno de esos objetivos es consolidar a Rusia como la principal potencia militar del Ártico. La península de Kola constituye el núcleo de su capacidad estratégica: allí se concentra buena parte de su arsenal nuclear y de los sistemas que protegen a su flota de submarinos. Paralelamente, Moscú ha reabierto antiguas bases soviéticas y fortalecido su presencia militar en la región. Esta expansión responde tanto al propósito de disuadir la presencia de otras potencias como a compensar las nuevas realidades estratégicas derivadas del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, que han reducido la libertad de maniobra que Rusia disfrutó durante décadas en el norte europeo.

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El segundo objetivo consiste en controlar la Ruta Marítima del Norte. El progresivo deshielo del Ártico convierte esta vía en una de las rutas comerciales más importantes del siglo XXI. Rusia ya exige autorizaciones previas para el tránsito de determinadas embarcaciones y aspira a ejercer sobre ese corredor una capacidad de influencia comparable, aunque no idéntica, a la que Irán proyecta sobre el estrecho de Ormuz.

El tercer pilar de la estrategia rusa es el económico. El Ártico concentra aproximadamente el 80% de las reservas rusas de gas natural y cerca del 60% de sus recursos petroleros, además de importantes depósitos de minerales críticos y enormes reservas de agua dulce. Proyectos como la planta de gas natural licuado en la península de Yamal son fundamentales para la sostenibilidad fiscal futura del país, aunque su desarrollo ha sido ralentizado por las sanciones occidentales.

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La guerra contra Ucrania debe entenderse dentro de esa visión estratégica más amplia. Además de sus dimensiones territoriales y militares, el conflicto puso a prueba la cohesión política de Occidente. La violación del Memorándum de Budapest de 1994 —mediante el cual Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad ofrecidas por Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido— debilitó la credibilidad de los compromisos internacionales y abrió un intenso debate sobre la capacidad de las democracias occidentales para responder de manera unificada frente a la agresión.

A ello se suman otros instrumentos característicos de la llamada guerra híbrida: coerción energética, campañas de desinformación, ciberataques, operaciones encubiertas y el uso político de ciudadanos extranjeros detenidos como mecanismo de presión diplomática. En conjunto, estas herramientas buscan erosionar la cohesión interna de las democracias occidentales sin recurrir necesariamente a una confrontación militar directa.

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Mientras tanto, Occidente continúa exhibiendo públicamente diferencias estratégicas, desacuerdos políticos y respuestas frecuentemente descoordinadas frente a los desafíos planteados por Moscú. La fortaleza de Rusia no radica únicamente en sus capacidades militares, sino también en la claridad y continuidad de sus objetivos estratégicos. El verdadero desafío para las democracias occidentales consiste en recuperar una visión común de largo plazo que les permita responder con la misma coherencia con la que Rusia ha venido ejecutando su estrategia.