En qué se diferencian el aumento de masa muscular y la definición: guía para planificar cada fase

El aumento de masa muscular y la definición son fases distintas porque persiguen objetivos diferentes dentro de la recomposición corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de masa muscular y la definición son dos fases planificadas de recomposición corporal que no se logran de la misma manera.

Según explicó el fisiólogo del ejercicio Christopher Travers, de Cleveland Clinic, dependiendo del objetivo puede ser necesario comer más, comer menos o alternar entre ambas opciones para influir en el desarrollo muscular y el porcentaje de grasa corporal.

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En términos prácticos, la diferencia central es energética: el volumen se apoya en un superávit calórico para favorecer el crecimiento muscular, mientras que la definición se basa en un déficit calórico temporal para perder grasa y sostener la masa muscular ganada.

En ambos casos, el entrenamiento de fuerza es clave, aunque con ajustes en intensidad, recuperación y variables de progresión.

Qué es aumentar masa muscular y qué busca esta fase

En una etapa de volumen se busca favorecer la hipertrofia con un superávit calórico controlado y entrenamiento de fuerza sostenido (Freepik)

Travers definió la fase de aumento de masa muscular como un período en el que se consumen más calorías de las que el cuerpo quema cada día, mientras se continúa con el entrenamiento de fuerza y se incrementa la ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas saludables para favorecer el desarrollo muscular.

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El objetivo, aclaró, no es ganar la mayor cantidad de peso posible en poco tiempo, sino sumar una cantidad moderada de calorías adicionales para promover un aumento constante del tamaño y la fuerza muscular.

En atletas, puede ser frecuente en la temporada baja o en semanas previas a una competencia, pero Travers remarcó que este enfoque también puede respaldar metas de fuerza y condición física a largo plazo en cualquier persona.

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En cuanto a tiempos, señaló que ganar masa muscular es un proceso de meses: la fase puede durar de cuatro a ocho meses, especialmente en quienes la realizan por primera vez.

Alimentación en volumen: superávit calórico y calidad de la dieta

La diferencia clave entre ambas fases es el balance energético, ya que en volumen se ingieren más calorías y en definición se ingieren menos (Freepik)

Según Travers, una fase de volumen implica un superávit calórico que suele ubicarse entre 200 y 500 calorías al día, aunque varía según la persona. Advirtió que aumentar masa muscular “de forma poco saludable” —con frituras, procesados y postres— puede llevar a acumular mucha grasa y hacer más difícil una fase posterior de definición.

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En su recomendación, la prioridad es sumar calorías de alta calidad con:

Carbohidratos complejos, como frutas, pastas integrales, verduras con almidón y verduras de hoja verde.

Proteínas magras, como pollo, pavo, atún y tofu.

Grasas saludables, como aguacate, huevos, frutos secos, aceitunas y aceite de oliva.

En una nota previa de Infobae, la entrenadora certificada Laura Girard planteó a Women’s Health que “desarrollar músculo es necesario si tus objetivos son la fuerza o la condición física general” y lo describió como una inversión para la salud a largo plazo. En el mismo artículo, Katie Valdes, subdirectora de nutrición deportiva de la Universidad del Sur de California, recomendó un excedente de 300 a 400 calorías diarias y sostuvo: “No se ganará músculo sin un excedente calórico, incluso si se mantienen las macros correctas”.

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Entrenamiento durante el aumento de masa muscular: intensidad y progresión

El progreso en el gimnasio no depende únicamente de levantar cada vez más peso, porque también importan la técnica y el control del movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Travers sostuvo que el levantamiento de pesas es determinante para ganar masa muscular: sin entrenamiento de fuerza, el superávit calórico puede traducirse en aumento de grasa. Su planteo fue mantener un nivel de intensidad alto y progresar en series, repeticiones y carga para que el cuerpo utilice las calorías adicionales en la construcción de masa muscular magra.

En la misma línea general, el crecimiento muscular requiere estímulos progresivos y planificación, según señaló Rachel Trotta, coach de fitness especializada en salud femenina. En una nota de Infobae, resaltó que el rendimiento del entrenamiento debe ser “constante, intenso y concentrado”.

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Qué es definir y cuál es el objetivo de esta etapa

En una etapa de definición se prioriza la pérdida de grasa con un déficit calórico temporal mientras se intenta conservar la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición, explicó Travers, es lo opuesto al volumen: en vez de aumentar calorías, se consumen menos calorías de las que el cuerpo quema. El objetivo del déficit calórico temporal es perder la grasa acumulada durante el volumen, mientras se intenta sostener la masa muscular.

Travers enfatizó que el objetivo de la definición es una pérdida de grasa lenta y sostenible, no una pérdida rápida de peso. Entre los motivos de una fase de definición mencionó: perder grasa corporal después de un volumen, hacer que los músculos se vean más definidos, mejorar cómo queda la ropa o alcanzar una meta específica de acondicionamiento físico.

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Sobre la duración, indicó que las fases de definición suelen ser más cortas: pueden ir desde aproximadamente seis semanas hasta unos cuatro meses.

Alimentación en definición: déficit calórico gradual y saciedad

Una dieta de volumen prioriza alimentos de calidad para evitar que el superávit se convierta en una ganancia excesiva de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para definir, Travers recomendó centrar la alimentación en proteínas y fibra, y limitar carbohidratos. También advirtió que no conviene recortar calorías de forma drástica de un día para otro: sugirió reducir de manera gradual hasta alcanzar el déficit deseado, como forma de evitar hambre excesiva, falta de energía y pérdida de masa muscular.

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En su descripción, el déficit varía, pero lo habitual es consumir entre 250 y 500 calorías menos de lo que se ingiere normalmente. También alertó sobre los riesgos de una restricción excesiva: un déficit demasiado alto puede asociarse con fatiga, mala recuperación, problemas para dormir y pérdida de masa muscular.

Entrenamiento en definición: mantener fuerza, ajustar volumen y cuidar la recuperación

Travers subrayó que el entrenamiento de fuerza sigue siendo importante durante la definición, porque ayuda a conservar el músculo ganado. Sin embargo, planteó que durante la definición puede costar más levantar tanto peso o entrenar tanto tiempo como en volumen, debido a la menor energía derivada de la reducción calórica.

Su recomendación fue intentar sostener la intensidad, con margen para ajustar series o repeticiones si aparece fatiga, y contemplar descansos más largos entre entrenamientos cuando sea necesario. También mencionó la posibilidad de incluir un par de ejercicios cardiovasculares rápidos para aumentar la quema de calorías.

La diferencia de fondo: qué cambia entre “ganar músculo” y “definir”

Alternar entre volumen y definición puede ser útil cuando cambian los objetivos, el calendario deportivo o la respuesta del cuerpo al plan (Freepik)

La diferencia entre aumentar masa muscular y definir no es un matiz estético: es un cambio de prioridades y de balance energético.

En volumen, el foco es crear condiciones para el crecimiento muscular mediante un superávit calórico y un estímulo de fuerza progresivo.

En tanto en definición, el foco es reducir grasa con un déficit calórico, mientras se intenta minimizar la pérdida de masa muscular con entrenamiento de fuerza y ajustes de recuperación.

Esa diferencia también se refleja en el rendimiento esperado: con más energía disponible suele ser más fácil sostener entrenamientos exigentes; con menos energía, puede ser necesario administrar mejor el volumen de trabajo y el descanso para proteger el músculo y evitar el deterioro del rendimiento.

Progresar sin obsesionarse con “sumar peso”

Mantener hábitos consistentes de alimentación y entrenamiento también es una estrategia válida cuando no se busca cambiar el físico de manera activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra nota previa de Infobae, la Dra. Stefi Cohen, entrenadora y fisioterapeuta, en declaraciones citadas por Men’s Health, cuestionó la idea de que incrementar el peso en cada ejercicio sea la única forma de avanzar. “Te presionan para que añadas más peso en tus ejercicios pensando que implica progresar, pero está muy lejos de la realidad”, afirmó Cohen para la publicación.

Ese enfoque, según el mismo artículo, puede ser contraproducente si la técnica y el control del movimiento no acompañan el aumento de carga. Cohen advirtió: “Lo único que consigo es sobrecargar progresivamente un movimiento que no se puede realizar correctamente”.

La nota también señaló que una revisión publicada en 2026 por el American College of Sports Medicine (ACSM) subrayó que la progresión puede lograrse al modificar variables como el volumen de trabajo, la frecuencia semanal, el rango de movimiento o la técnica, y no solo a través del incremento de la carga. Entre los métodos mencionados para progresar más allá del peso figuraron aumentar repeticiones o series, reducir descansos, entrenar con mayor frecuencia, ampliar el recorrido del ejercicio, perfeccionar la ejecución o prolongar el esfuerzo en cada repetición.

Cómo decidir qué conviene: volumen, definición o mantenimiento

Modificar el descanso entre series y ampliar el rango de movimiento son estrategias que también elevan el estímulo del entrenamiento (Freepik)

Travers planteó que la elección entre aumentar masa muscular o definir depende de los objetivos, el nivel de condición física actual y la salud general. Si el objetivo es perder grasa corporal manteniendo la masa muscular, la fase de definición puede ser la mejor opción; si la meta es ganar músculo y aumentar la fuerza, el volumen puede resultar más beneficioso.

También describió que alternar entre ambas fases es común a medida que cambian los objetivos y la actividad física. Entre las razones para pasar de una fase a otra, mencionó: alcanzar el tamaño muscular y la fuerza buscados, ganar más grasa de la prevista durante el volumen, perder más peso o músculo de lo previsto durante la definición o no ver los resultados deseados.

En ese marco, Travers incluyó una posibilidad adicional: mantener. Para quienes recién comienzan con un programa de entrenamiento, sugirió enfocarse primero en comer sano y entrenar con regularidad, dedicar unos meses a consolidar la rutina y recién después evaluar si avanzar hacia volumen o definición. También remarcó que ambas fases deben planificarse y hacerse gradualmente, sin extremos, para reducir el riesgo de lesiones y complicaciones.