Así formará Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial: Scaloni anunció un cambio en el equipo titular

Argentina confirmó su equipo para jugar ante Inglaterra (Foto: Reuters/Albert Gea)

(Enviado especial a Estados Unidos) La planilla oficial ya está publicada por la FIFA: Argentina presentará un cambio en relación al equipo que venció en tiempo extra a Suiza en cuartos de final. Lionel Scaloni decidió incluir a Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul para chocar contra Inglaterra este miércoles desde las 16 (hora de Argentina) en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026.

FORMACIONES CONFIRMADA DE ARGENTINA VS. INGLATERRA

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

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Suplentes: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel

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Suplentes: Dean Henderson, James Trafford; Ezri Konsa, Nico Oreilly, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Ivan Toney y Noni Madueke.

El futbolista de 23 años, que milita en el Atlético Madrid, fue titular contra Jordania en el triunfo 3-1 que cerró la fase de grupos y que tuvo una formación alternativa de la Albiceleste porque ya había llegado clasificada. En aquella ocasión, Valentín Barco lo reemplazó a los 70 minutos. Giuliano fue suplente en todos los otros cinco encuentros, pero no entró.

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Thomas Tuchel sorprendió del otro lado del banco de suplentes: hará tres cambios en relación al equipo que superó 2-1 a Noruega en tiempo extra con doblete de Jude Bellingham. Reece James, Djed Spence y Morgan Rogers serán titulares por Ezri Konsa, Nico Oreilly y Noni Madueke.

En la última conferencia de prensa previa al partido, el entrenador Lionel Scaloni había avisado que intentaría recuperar la posesión del balón para generar juego luego de tres presentaciones con una clasificación sufrida ante Cabo Verde, Egipto y Suiza: “La idea es agarrar la pelota y cuando no la tengamos sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores que son explosivos y con características diferentes de otras selecciones. Al agarrar la pelota intentaremos sorprenderlos”. E insistió: “Tenemos que recuperar jugar al fútbol, a la pelota, que es lo que nos hizo fuerte. Necesitamos de los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol. Lo otro lo doy por descontado y siempre dieron lo máximo”.

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En relación al equipo que presentaría, adelantó que “podría” realizar alguna modificación: “Pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos. En principio todos los que terminaron cansados, con calambres, están bien“.

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