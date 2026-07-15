12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

El receso escolar de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires está fijado del 20 al 31 de julio de 2026, según el calendario oficial publicado por el Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación en el Boletín Oficial. Ambas jurisdicciones coinciden en la fecha de inicio y finalización del receso, por lo que las clases se reanudarán el lunes 3 de agosto. Esta coordinación facilita la planificación de salidas, propuestas culturales y actividades recreativas en la región.
12 actividades gratis para hacer en CABA
Durante las vacaciones de invierno, que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se desarrollan del 20 al 31 de julio, el distrito despliega una programación extensa, gratuita y accesible para todas las edades. Esta agenda incluye talleres, espectáculos, recorridos, muestras, actividades al aire libre y funciones especiales, coordinadas por organismos estatales, museos nacionales y espacios culturales públicos en diferentes barrios.
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El objetivo es garantizar que niñas, niños, adolescentes y familias disfruten el receso escolar con alternativas culturales y recreativas sin costo, promoviendo el acceso inclusivo a la cultura y el encuentro comunitario.
1. Talleres y exposiciones en el Centro Cultural Recoleta
El Centro Cultural Recoleta ofrece más de 250 actividades gratuitas, entre talleres, muestras, recitales, teatro de títeres, cine y maratones de dibujo. Adolescentes y familias pueden sumarse a karaokes, charlas y torneos de cultura rap en la terraza y otros espacios del centro.
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2. Propuestas en bibliotecas públicas
Las bibliotecas públicas presentan talleres creativos, música, narraciones, teatro y cine para niñas y niños, con el objetivo de estimular la lectura y el juego. Hay actividades de monstruología, pop-up y ciclos de cuentos interactivos.
3. Recorridos y espectáculos en museos nacionales
El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Arte Decorativo suman talleres, recorridos interactivos y espectáculos familiares gratuitos, enfocados en el arte, la historia y la música.
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4. Funciones gratuitas en el Complejo Teatral de Buenos Aires
El Complejo Teatral de Buenos Aires ofrece funciones para chicos y adolescentes, con obras como “Saltimbanquis” y “La vuelta al mundo en 80 mundos”. Las entradas se retiran el mismo día en la boletería, hasta agotar la capacidad.
5. Observaciones astronómicas en el Planetario Galileo Galilei
El Planetario Galileo Galilei organiza jornadas gratuitas de observación astronómica con telescopios, donde especialistas explican detalles sobre la Luna y los planetas. Los cupos son limitados por jornada.
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6. Subida gratuita al Obelisco para menores
El Obelisco ofrece acceso sin costo al mirador para menores de 4 años, con una vista panorámica de la ciudad y una reseña histórica del monumento.
7. Espacios lúdicos en la Usina del Arte
La Usina del Arte cuenta con propuestas para la primera infancia, talleres sensoriales, actividades musicales y deportivas. También hay zonas de juegos y tecnología para adolescentes.
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8. Paseos en el Tranvía Histórico de Buenos Aires
El Tranvía Histórico permite recorrer el barrio de Caballito en vagones restaurados de época, con salidas gratuitas los fines de semana.
9. Feria del Libro Infantil y Juvenil
La Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Centro de Convenciones Buenos Aires ofrece talleres, narraciones y actividades para fomentar la lectura, con entrada libre.
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10. Talleres y espectáculos en museos temáticos
El Museo Histórico Nacional del Cabildo, el Museo Evita y el Museo Mitre brindan espectáculos de títeres y talleres familiares sin costo, además de recorridos autoguiados.
11. Visitas guiadas al Congreso de la Nación
El Congreso de la Nación Argentina organiza recorridos gratuitos por el Palacio Legislativo, con inscripción previa, para conocer su historia y arquitectura.
12. Actividades en plazas y parques de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa más de 650 opciones gratuitas en plazas y parques, que incluyen juegos, talleres al aire libre y espectáculos para todas las edades, repartidas en distintos barrios.
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