Tendencias

12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

Diversos espacios públicos de la ciudad abren sus puertas con alternativas lúdicas, educativas y recreativas, pensadas para familias y jóvenes, todas coordinadas por dependencias gubernamentales y culturales

Guardar
Google icon
El Planetario Galileo Galilei organiza observaciones astronómicas sin costo para familias y estudiantes en el período de vacaciones escolares de CABA - (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
El Planetario Galileo Galilei organiza observaciones astronómicas sin costo para familias y estudiantes en el período de vacaciones escolares de CABA - (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El receso escolar de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires está fijado del 20 al 31 de julio de 2026, según el calendario oficial publicado por el Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación en el Boletín Oficial. Ambas jurisdicciones coinciden en la fecha de inicio y finalización del receso, por lo que las clases se reanudarán el lunes 3 de agosto. Esta coordinación facilita la planificación de salidas, propuestas culturales y actividades recreativas en la región.

12 actividades gratis para hacer en CABA

Durante las vacaciones de invierno, que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se desarrollan del 20 al 31 de julio, el distrito despliega una programación extensa, gratuita y accesible para todas las edades. Esta agenda incluye talleres, espectáculos, recorridos, muestras, actividades al aire libre y funciones especiales, coordinadas por organismos estatales, museos nacionales y espacios culturales públicos en diferentes barrios.

PUBLICIDAD

El objetivo es garantizar que niñas, niños, adolescentes y familias disfruten el receso escolar con alternativas culturales y recreativas sin costo, promoviendo el acceso inclusivo a la cultura y el encuentro comunitario.

Adultos y niños sentados en butacas de teatro observan un escenario con títeres y escenografía colorida. El teatro tiene cortinas rojas y detalles dorados.
El Complejo Teatral de Buenos Aires presenta funciones gratuitas para chicos y adolescentes durante las vacaciones de invierno que se extienden del 20 al 31 de julio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Talleres y exposiciones en el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta ofrece más de 250 actividades gratuitas, entre talleres, muestras, recitales, teatro de títeres, cine y maratones de dibujo. Adolescentes y familias pueden sumarse a karaokes, charlas y torneos de cultura rap en la terraza y otros espacios del centro.

PUBLICIDAD

2. Propuestas en bibliotecas públicas

Las bibliotecas públicas presentan talleres creativos, música, narraciones, teatro y cine para niñas y niños, con el objetivo de estimular la lectura y el juego. Hay actividades de monstruología, pop-up y ciclos de cuentos interactivos.

3. Recorridos y espectáculos en museos nacionales

El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Arte Decorativo suman talleres, recorridos interactivos y espectáculos familiares gratuitos, enfocados en el arte, la historia y la música.

4. Funciones gratuitas en el Complejo Teatral de Buenos Aires

El Complejo Teatral de Buenos Aires ofrece funciones para chicos y adolescentes, con obras como “Saltimbanquis” y “La vuelta al mundo en 80 mundos”. Las entradas se retiran el mismo día en la boletería, hasta agotar la capacidad.

5. Observaciones astronómicas en el Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei organiza jornadas gratuitas de observación astronómica con telescopios, donde especialistas explican detalles sobre la Luna y los planetas. Los cupos son limitados por jornada.

6. Subida gratuita al Obelisco para menores

El Obelisco ofrece acceso sin costo al mirador para menores de 4 años, con una vista panorámica de la ciudad y una reseña histórica del monumento.

7. Espacios lúdicos en la Usina del Arte

Un grupo de niñas y niños en un salón, sentados en mesas con materiales de arte. Pinturas, pinceles, lienzos y arcilla se ven sobre las mesas.
Niñas y niños participan en talleres gratuitos de arte y creatividad en el Centro Cultural Recoleta, uno de los espacios con mayor oferta cultural durante el receso invernal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Usina del Arte cuenta con propuestas para la primera infancia, talleres sensoriales, actividades musicales y deportivas. También hay zonas de juegos y tecnología para adolescentes.

8. Paseos en el Tranvía Histórico de Buenos Aires

El Tranvía Histórico permite recorrer el barrio de Caballito en vagones restaurados de época, con salidas gratuitas los fines de semana.

9. Feria del Libro Infantil y Juvenil

La Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Centro de Convenciones Buenos Aires ofrece talleres, narraciones y actividades para fomentar la lectura, con entrada libre.

10. Talleres y espectáculos en museos temáticos

El Museo Histórico Nacional del Cabildo, el Museo Evita y el Museo Mitre brindan espectáculos de títeres y talleres familiares sin costo, además de recorridos autoguiados.

11. Visitas guiadas al Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación Argentina organiza recorridos gratuitos por el Palacio Legislativo, con inscripción previa, para conocer su historia y arquitectura.

12. Actividades en plazas y parques de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa más de 650 opciones gratuitas en plazas y parques, que incluyen juegos, talleres al aire libre y espectáculos para todas las edades, repartidas en distintos barrios.

Temas Relacionados

CABAVacaciones de inviernoNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Para qué sirve poner una membrana antihumedad en la pared

Durante los meses de bajas temperaturas y lluvias, los muros y revestimientos reciben más daños, y por eso cobra importancia elegir una barrera acorde al tipo de problema presente

Para qué sirve poner una membrana antihumedad en la pared

Cómo desarrollar los músculos de los muslos para mejorar el rendimiento deportivo, según entrenadores

El gran desempeño del tenista Arthur Fery en Wimbledon llamó la atención por la fortaleza de sus piernas. GQ Magazine consultó a expertos para explicar el papel que cumple esta zona del cuerpo en la actividad física y reunió una serie de ejercicios

Cómo desarrollar los músculos de los muslos para mejorar el rendimiento deportivo, según entrenadores

En qué se diferencian el aumento de masa muscular y la definición: guía para planificar cada fase

Cada proceso demanda estrategias alimentarias y rutinas de entrenamiento distintas, según el objetivo y el punto de partida de cada persona

En qué se diferencian el aumento de masa muscular y la definición: guía para planificar cada fase

Receta de pan de lino y semillas, rápida y fácil

Perfecto para acompañar el mate, esta opción saludable es ideal para quienes disfrutan de lo casero y nutritivo

Receta de pan de lino y semillas, rápida y fácil

Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

Un plato con azúcar rubia, salsa de soja, vinagre y ketchup logra una cobertura caramelizada y pegajosa, con sellado previo en sartén y terminación al horno a 200 grados, ideal para almuerzos informales

Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

DEPORTES

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

¿Por qué nos tapamos los ojos durante un penal? La psicología tiene la respuesta

Qué le pasa al cuerpo cuando se ve un partido de fútbol decisivo, según la ciencia

Así formará Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial: Scaloni anunció un cambio en el equipo titular

Una argentina en Inglaterra contó cómo se vive la previa del duelo con la Selección: “Ningún inglés vendría con la camiseta al trabajo”

TELESHOW

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así viven los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así viven los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Nazareno Casero y la exigente transformación física y mental para interpretar a Diego Maradona

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

La actriz de American Horror Story fanática de Argentina y La Mona Jiménez: “Lo abracé y le confesé mi amor”

El cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul, en Atlanta: el divertido festejo con los niños de la Scaloneta

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos