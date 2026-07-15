12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

El Planetario Galileo Galilei organiza observaciones astronómicas sin costo para familias y estudiantes en el período de vacaciones escolares de CABA - (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El receso escolar de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires está fijado del 20 al 31 de julio de 2026, según el calendario oficial publicado por el Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación en el Boletín Oficial. Ambas jurisdicciones coinciden en la fecha de inicio y finalización del receso, por lo que las clases se reanudarán el lunes 3 de agosto. Esta coordinación facilita la planificación de salidas, propuestas culturales y actividades recreativas en la región.

12 actividades gratis para hacer en CABA

Durante las vacaciones de invierno, que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se desarrollan del 20 al 31 de julio, el distrito despliega una programación extensa, gratuita y accesible para todas las edades. Esta agenda incluye talleres, espectáculos, recorridos, muestras, actividades al aire libre y funciones especiales, coordinadas por organismos estatales, museos nacionales y espacios culturales públicos en diferentes barrios.

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El objetivo es garantizar que niñas, niños, adolescentes y familias disfruten el receso escolar con alternativas culturales y recreativas sin costo, promoviendo el acceso inclusivo a la cultura y el encuentro comunitario.

El Complejo Teatral de Buenos Aires presenta funciones gratuitas para chicos y adolescentes durante las vacaciones de invierno que se extienden del 20 al 31 de julio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Talleres y exposiciones en el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta ofrece más de 250 actividades gratuitas, entre talleres, muestras, recitales, teatro de títeres, cine y maratones de dibujo. Adolescentes y familias pueden sumarse a karaokes, charlas y torneos de cultura rap en la terraza y otros espacios del centro.

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2. Propuestas en bibliotecas públicas

Las bibliotecas públicas presentan talleres creativos, música, narraciones, teatro y cine para niñas y niños, con el objetivo de estimular la lectura y el juego. Hay actividades de monstruología, pop-up y ciclos de cuentos interactivos.

3. Recorridos y espectáculos en museos nacionales

El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Arte Decorativo suman talleres, recorridos interactivos y espectáculos familiares gratuitos, enfocados en el arte, la historia y la música.

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4. Funciones gratuitas en el Complejo Teatral de Buenos Aires

El Complejo Teatral de Buenos Aires ofrece funciones para chicos y adolescentes, con obras como “Saltimbanquis” y “La vuelta al mundo en 80 mundos”. Las entradas se retiran el mismo día en la boletería, hasta agotar la capacidad.

5. Observaciones astronómicas en el Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei organiza jornadas gratuitas de observación astronómica con telescopios, donde especialistas explican detalles sobre la Luna y los planetas. Los cupos son limitados por jornada.

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6. Subida gratuita al Obelisco para menores

El Obelisco ofrece acceso sin costo al mirador para menores de 4 años, con una vista panorámica de la ciudad y una reseña histórica del monumento.

7. Espacios lúdicos en la Usina del Arte

Niñas y niños participan en talleres gratuitos de arte y creatividad en el Centro Cultural Recoleta, uno de los espacios con mayor oferta cultural durante el receso invernal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Usina del Arte cuenta con propuestas para la primera infancia, talleres sensoriales, actividades musicales y deportivas. También hay zonas de juegos y tecnología para adolescentes.

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8. Paseos en el Tranvía Histórico de Buenos Aires

El Tranvía Histórico permite recorrer el barrio de Caballito en vagones restaurados de época, con salidas gratuitas los fines de semana.

9. Feria del Libro Infantil y Juvenil

La Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Centro de Convenciones Buenos Aires ofrece talleres, narraciones y actividades para fomentar la lectura, con entrada libre.

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10. Talleres y espectáculos en museos temáticos

El Museo Histórico Nacional del Cabildo, el Museo Evita y el Museo Mitre brindan espectáculos de títeres y talleres familiares sin costo, además de recorridos autoguiados.

11. Visitas guiadas al Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación Argentina organiza recorridos gratuitos por el Palacio Legislativo, con inscripción previa, para conocer su historia y arquitectura.

12. Actividades en plazas y parques de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa más de 650 opciones gratuitas en plazas y parques, que incluyen juegos, talleres al aire libre y espectáculos para todas las edades, repartidas en distintos barrios.

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