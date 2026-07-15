Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

Un aroma dulce y ahumado invade la cocina cuando las costillas de cerdo entran en contacto con la salsa agridulce chisporroteante. Es imposible no pensar en reuniones familiares, risas y esa sensación de placer simple que da mojar el pan en la salsa pegada a la asadera.
En Argentina, las costillas de cerdo en salsa agridulce suelen aparecer en almuerzos de domingo o cenas informales, cuando se busca sorprender con algo distinto, rápido y lleno de sabor. Es un plato que toma influencias de la cocina internacional pero se adapta perfectamente a la mesa local, ideal para quienes disfrutan sabores intensos y contrastantes sin complicarse en la cocina.
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Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce
Las costillas de cerdo en salsa agridulce son un corte jugoso cocido al horno o sartén, bañado con una mezcla de ingredientes ácidos y dulces que caramelizan la carne y resultan en una superficie dorada y pegajosa, lista para comer con las manos y disfrutar hasta el hueso.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 1,5 kg de costillas de cerdo
- 3 cucharadas de azúcar rubia
- 4 cucharadas de salsa de soja
- 3 cucharadas de vinagre de alcohol o manzana
- 2 cucharadas de ketchup
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)
- 1 cucharadita de almidón de maíz (maicena)
- Sal y pimienta negra, a gusto
- 2 cucharadas de aceite de girasol
Cómo hacer costillas de cerdo en salsa agridulce, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C o, si preferís, usar una sartén grande.
- Cortar las costillas en porciones individuales y salpimentar.
- En un bol, mezclar azúcar rubia, salsa de soja, vinagre, ketchup, ajo y jengibre.
- Dorar las costillas en una sartén caliente con el aceite durante 5 minutos de cada lado. Sellar bien es clave para mantener los jugos.
- Volcar la salsa preparada sobre las costillas y mezclar para cubrir bien.
- Llevar todo a una fuente para horno (o dejar en la sartén si es apta) y cubrir con papel aluminio.
- Cocinar 30 minutos. Retirar el papel y cocinar 10 minutos más para que la salsa espese y caramelice.
- Si la salsa queda muy líquida, disolver la maicena en 2 cucharadas de agua fría y agregar a la fuente, mezclando hasta que espese.
- Servir caliente, acompañando con arroz blanco, papas o ensalada fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal
- Grasas: 33 g
- Carbohidratos: 21 g
- Proteínas: 34 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por hasta 2 meses, separando las costillas en porciones y sin la guarnición.
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