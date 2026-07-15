Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

Las costillas de cerdo forman parte del tema central del texto proporcionado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma dulce y ahumado invade la cocina cuando las costillas de cerdo entran en contacto con la salsa agridulce chisporroteante. Es imposible no pensar en reuniones familiares, risas y esa sensación de placer simple que da mojar el pan en la salsa pegada a la asadera.

En Argentina, las costillas de cerdo en salsa agridulce suelen aparecer en almuerzos de domingo o cenas informales, cuando se busca sorprender con algo distinto, rápido y lleno de sabor. Es un plato que toma influencias de la cocina internacional pero se adapta perfectamente a la mesa local, ideal para quienes disfrutan sabores intensos y contrastantes sin complicarse en la cocina.

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Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce

Las costillas de cerdo en salsa agridulce son un corte jugoso cocido al horno o sartén, bañado con una mezcla de ingredientes ácidos y dulces que caramelizan la carne y resultan en una superficie dorada y pegajosa, lista para comer con las manos y disfrutar hasta el hueso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

1,5 kg de costillas de cerdo

3 cucharadas de azúcar rubia

4 cucharadas de salsa de soja

3 cucharadas de vinagre de alcohol o manzana

2 cucharadas de ketchup

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)

1 cucharadita de almidón de maíz (maicena)

Sal y pimienta negra, a gusto

2 cucharadas de aceite de girasol

La receta de costillas de cerdo lleva 1,5 kg de carne como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer costillas de cerdo en salsa agridulce, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C o, si preferís, usar una sartén grande. Cortar las costillas en porciones individuales y salpimentar. En un bol, mezclar azúcar rubia, salsa de soja, vinagre, ketchup, ajo y jengibre. Dorar las costillas en una sartén caliente con el aceite durante 5 minutos de cada lado. Sellar bien es clave para mantener los jugos. Volcar la salsa preparada sobre las costillas y mezclar para cubrir bien. Llevar todo a una fuente para horno (o dejar en la sartén si es apta) y cubrir con papel aluminio. Cocinar 30 minutos. Retirar el papel y cocinar 10 minutos más para que la salsa espese y caramelice. Si la salsa queda muy líquida, disolver la maicena en 2 cucharadas de agua fría y agregar a la fuente, mezclando hasta que espese. Servir caliente, acompañando con arroz blanco, papas o ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal

Grasas: 33 g

Carbohidratos: 21 g

Proteínas: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por hasta 2 meses, separando las costillas en porciones y sin la guarnición.