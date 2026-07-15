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Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

Un plato con azúcar rubia, salsa de soja, vinagre y ketchup logra una cobertura caramelizada y pegajosa, con sellado previo en sartén y terminación al horno a 200 grados, ideal para almuerzos informales

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Costillas de cerdo en salsa, trozos de piña, pimientos, cebolla y bok choy en cazuela de barro. Plato con arroz blanco al fondo.
Las costillas de cerdo forman parte del tema central del texto proporcionado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma dulce y ahumado invade la cocina cuando las costillas de cerdo entran en contacto con la salsa agridulce chisporroteante. Es imposible no pensar en reuniones familiares, risas y esa sensación de placer simple que da mojar el pan en la salsa pegada a la asadera.

En Argentina, las costillas de cerdo en salsa agridulce suelen aparecer en almuerzos de domingo o cenas informales, cuando se busca sorprender con algo distinto, rápido y lleno de sabor. Es un plato que toma influencias de la cocina internacional pero se adapta perfectamente a la mesa local, ideal para quienes disfrutan sabores intensos y contrastantes sin complicarse en la cocina.

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Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce

Las costillas de cerdo en salsa agridulce son un corte jugoso cocido al horno o sartén, bañado con una mezcla de ingredientes ácidos y dulces que caramelizan la carne y resultan en una superficie dorada y pegajosa, lista para comer con las manos y disfrutar hasta el hueso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 1,5 kg de costillas de cerdo
  • 3 cucharadas de azúcar rubia
  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 3 cucharadas de vinagre de alcohol o manzana
  • 2 cucharadas de ketchup
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)
  • 1 cucharadita de almidón de maíz (maicena)
  • Sal y pimienta negra, a gusto
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
Dos costillas de cerdo crudas en una tabla de cortar de madera, con sal gruesa, pimienta negra molida y ramitas de tomillo fresco.
La receta de costillas de cerdo lleva 1,5 kg de carne como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer costillas de cerdo en salsa agridulce, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C o, si preferís, usar una sartén grande.
  2. Cortar las costillas en porciones individuales y salpimentar.
  3. En un bol, mezclar azúcar rubia, salsa de soja, vinagre, ketchup, ajo y jengibre.
  4. Dorar las costillas en una sartén caliente con el aceite durante 5 minutos de cada lado. Sellar bien es clave para mantener los jugos.
  5. Volcar la salsa preparada sobre las costillas y mezclar para cubrir bien.
  6. Llevar todo a una fuente para horno (o dejar en la sartén si es apta) y cubrir con papel aluminio.
  7. Cocinar 30 minutos. Retirar el papel y cocinar 10 minutos más para que la salsa espese y caramelice.
  8. Si la salsa queda muy líquida, disolver la maicena en 2 cucharadas de agua fría y agregar a la fuente, mezclando hasta que espese.
  9. Servir caliente, acompañando con arroz blanco, papas o ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 33 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Proteínas: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por hasta 2 meses, separando las costillas en porciones y sin la guarnición.

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