Una argentina en Inglaterra contó cómo se vive la previa del duelo con la Selección: “Ningún inglés vendría con la camiseta al trabajo”

Marta Cohen, médica argentina radicada en Sheffield, contó cómo se vive en Reino Unido la previa del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra

La expectativa por el partido entre la Selección Argentina e Inglaterra moviliza emociones y costumbres tanto en Reino Unido como en el país argento. Marta Cohen, médica argentina en Sheffield, relató desde su experiencia diaria cómo se percibe el evento en Londres y otras ciudades británicas. La profesional describió en Infobae en Vivo el clima previo, las diferencias culturales y la convivencia de la identidad argentina en un contexto extranjero.

Cohen trabaja en un hospital de niños a dos horas de Londres, en Sheffield. Antes del partido, decidió vestir la camiseta de Argentina y portar una escarapela nacional en la oficina. Según contó, al ingresar al laboratorio, sus colegas ingleses le responden con señales de desaprobación, aunque todo sucede en tono humorístico. Cohen señaló que ningún inglés llevaría la camiseta de su selección al trabajo en ese contexto, lo que marca una diferencia cultural notable.

PUBLICIDAD

La médica explicó que en Reino Unido existe una competitividad natural en distintos ámbitos, incluido el profesional, pero sin hostilidad. La convivencia se da en un marco de respeto y distancia respecto a la rivalidad deportiva.

Cohen afirmó que ningún inglés llevaría la camiseta de Inglaterra al trabajo en la previa del duelo con la Selección Argentina (Captura de video)

Cohen describió que, en la previa del partido, muchas casas y autos exhiben banderas, y los pubs se decoran con grandes estandartes. Afirmó que los bares se convierten en puntos de reunión, donde los partidos se siguen con entusiasmo. La cobertura de los medios británicos incluye menciones constantes al mundial, según observó en canales televisivos.

PUBLICIDAD

Recuerdos y percepciones históricas de una argentina en Sheffield

Cohen rememoró el Mundial de 1986, cuando vivía en Buenos Aires y realizaba su residencia en Patología. Afirmó que la “Mano de Dios” de Diego Maradona significó un momento emocionante y que el partido contra Inglaterra marcó a toda una generación en Argentina. Comentó que utilizaba el recuerdo del evento para identificarse ante colegas británicos.

Por otra parte, recordó el Mundial de 1978 y lo asoció al contexto de la dictadura militar en Argentina, describiendo el fútbol como una forma de alivio durante ese período. En Reino Unido, según Cohen, la rivalidad permanece en el plano deportivo y se expresa en la competencia, pero no se traduce en animosidad personal.

PUBLICIDAD

Opiniones sobre la selección argentina y Lionel Messi en Reino Unido

Cohen afirmó que en Reino Unido se respeta y admira a Lionel Messi, tanto por su trayectoria futbolística como por su conducta. “Nunca ha estado involucrado en ningún comentario ni actitud fuera de lugar. El hecho de que se presente con su familia, de que tenga una integridad así con sus compañeros, con sus colegas, con todos, creo que es muy respetado además de admirado”, sostuvo.

La médica observó que el fútbol argentino recibe valoraciones positivas en Reino Unido. Mencionó la presencia de numerosos jugadores argentinos en la liga inglesa y la creciente oferta de productos argentinos, como carnes y vinos, en supermercados británicos.

PUBLICIDAD

Asimismo, relató que algunos británicos muestran interés en visitar Argentina y comparten experiencias positivas sobre sus viajes a Buenos Aires, Ushuaia y la Patagonia.

Cohen afirmó que la percepción de Argentina en Reino Unido es distinta a la que los argentinos tienen sobre Inglaterra. Consideró que el vínculo está marcado por el interés cultural y deportivo, más que por tensiones históricas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Cohen mencionó que Escocia apoya a Argentina, mientras que el resto del Reino Unido mantiene una mirada competitiva. Los debates sobre los fallos arbitrales, según el diálogo entre Cohen y los periodistas, no se sostienen en un análisis objetivo y varían según el resultado y el equipo involucrado.

Para cerrar, la médica concluyó que los encuentros entre Argentina e Inglaterra se viven como un evento deportivo y no como una extensión de viejos conflictos. La convivencia en Reino Unido, según su experiencia, se basa en el respeto mutuo y en la pasión compartida por el fútbol.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.