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Receta de pan de lino y semillas, rápida y fácil

Perfecto para acompañar el mate, esta opción saludable es ideal para quienes disfrutan de lo casero y nutritivo

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Un pan de semillas rebanado sobre tabla, un bowl con mantequilla, un cuchillo, un bowl con mermelada, fresas, arándanos, frambuesas y una taza de té humeante.
Corteza crocante, corazón húmedo: el pan que suma semillas y bienestar.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pancito tibio, con aroma a semillas tostadas y corteza crocante: el pan de lino y semillas tiene ese toque artesanal que invita a la pausa y al mate compartido. No hay aroma que transmita más hogar, ni bocado que combine tan bien con mermelada casera o queso untable. Esta receta, además, es ideal para quienes buscan sumar fibras y nutrientes al desayuno sin perder sabor ni textura.

En la Argentina, el pan de lino y semillas se volvió un clásico de dietéticas y panaderías integrales, pero hacerlo en casa es mucho más fácil de lo que parece. Suelen prepararse versiones rápidas, sin largos levados ni amasados complejos, para resolver un pan saludable en menos de 1 hora y con ingredientes que siempre hay en la alacena.

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Receta de pan de lino y semillas

El pan de lino y semillas es un pan rápido, elaborado sin levadura, que utiliza harina integral, semillas de lino molidas y una mezcla de semillas (girasol, sésamo, chía). Se une con agua, aceite y un toque de polvo de hornear, logrando un pan húmedo, denso y con una corteza dorada, perfecto para tostar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

Saco de harina, frasco con semillas mixtas, frasco con semillas de lino, botella de aceite, dos cuencos con polvos blancos, vaso de agua, frasco de miel.
Sano, fácil, rico: pan de lino y semillas para todos los días. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 gr de harina integral
  • 100 gr de semillas de lino molidas
  • 50 gr de semillas mixtas (girasol, sésamo, chía)
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 sobre de polvo de hornear (10 gr)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
  • 300 ml de agua
  • 1 cucharada de miel (opcional)

Cómo hacer pan de lino y semillas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar un molde de budín.
  2. Mezclar los ingredientes secos: harina integral, semillas de lino molidas, semillas mixtas, sal y polvo de hornear.
  3. Incorporar el aceite y el agua. Agregar la miel si se desea un toque suave y mezclar hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.
  4. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie con una espátula.
  5. Opcional: esparcir más semillas por arriba para una corteza crocante.
  6. Hornear durante 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  7. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

Consejos técnicos:

  • No sobrebatir la masa, solo unir bien los ingredientes.
  • Controlar el horno: si la corteza se dora demasiado rápido, cubrir con papel aluminio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

Un pan de corteza dorada y grietas con semillas de lino, calabaza y girasol, espolvoreado con harina, sobre una tabla de madera oscura.
Para desayunos que arrancan con energía y sin culpa.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 17 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 5 días envuelto en film o bolsa hermética. Se puede freezar en rodajas hasta 2 meses.

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