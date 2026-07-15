Economía

Impuesto a las Ganancias: los cambios que rigen a partir de agosto tras conocerse el último dato de inflación

El nuevo umbral para trabajadores en relación de dependencia se ajusta tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor de junio

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Primer plano de una mano con un bolígrafo escribiendo en un formulario blanco y azul de ARCA Impuesto a las Ganancias.
Los nuevos umbrales del Impuesto a las Ganancias para empleados rigen desde agosto y se actualizan por inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste semestral del Impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia se implementa a partir de agosto tras la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026. La actualización, que toma como referencia un incremento del 1,9% según el INDEC, impacta tanto en los pisos de remuneración bruta y neta como en la situación tributaria de miles de trabajadores.

El especialista Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que el mecanismo de ajuste por IPC busca evitar que la inflación erosione los topes de los regímenes tributarios y que los contribuyentes ingresen en categorías superiores o queden alcanzados por el impuesto sin que exista un crecimiento real de sus ingresos. El sistema opera cada seis meses y afecta tanto al Monotributo como a las escalas de Ganancias para empleados.

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El nuevo piso de remuneración para quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias depende de la situación familiar del trabajador. Según la estimación presentada, los umbrales a partir de agosto de 2026 quedan configurados de la siguiente manera:

  • Soltero: Remuneración bruta de $3.505.431. Remuneración neta de $2.909.507.
  • Soltero con 1 hijo: Remuneración bruta de $3.792.485. Remuneración neta de $3.147.762.
  • Soltero con 2 hijos: Remuneración bruta de $4.079.540. Remuneración neta de $3.386.017.
  • Casado con 2 hijos: Remuneración bruta de $4.648.749. Remuneración neta de $3.858.461.

Estos valores reflejan el nuevo umbral a partir del cual los empleados tributan el impuesto, con la particularidad de que la cifra varía en función de la composición familiar. La tabla difundida muestra valores brutos y netos estimados para cada caso. En todos los ejemplos, la remuneración neta representa el ingreso luego de descuentos obligatorios y aportes.

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Domínguez señaló que el ajuste por IPC tiene como objetivo que la inflación no licue los parámetros y que los trabajadores no queden alcanzados por el impuesto solo por efecto de la suba de precios. El mecanismo permite que quienes incrementaron sus ingresos por encima de la inflación mantengan o mejoren su posición relativa dentro del régimen. En cambio, quienes tuvieron un aumento de sus ingresos menor que el índice enfrentan un incremento en las retenciones, porque la actualización del tributo responde a la inflación y no a la evolución real de su salario.

Los contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la Renta a partir del 3 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ajuste semestral del IPC modifica los pisos de remuneración bruta y neta para tributar Ganancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este esquema semestral se observa también en el Monotributo, donde la recategorización y la actualización de escalas se rigen por el mismo índice de precios. El vínculo entre ambos regímenes y el ajuste por IPC genera que la carga fiscal se adapte periódicamente al contexto económico, con la finalidad de evitar que la inflación distorsione el alcance de los impuestos.

La estructura del Impuesto a las Ganancias para empleados establece un piso de remuneración que se actualiza en función de la inflación semestral. Cuando el INDEC publica el dato correspondiente al mes de junio, el Gobierno define los nuevos parámetros que rigen desde agosto. La estimación difundida contempla los valores de remuneración bruta y neta que cada trabajador debe superar para quedar alcanzado por el tributo, con diferencias según la cantidad de hijos y el estado civil.

A continuación, se puede observar un punteo que sintetiza la información central sobre los nuevos pisos de Ganancias para empleados:

  • El régimen aplica a trabajadores solteros, solteros con uno o dos hijos y casados con dos hijos.
  • El umbral de remuneración bruta varía entre $3.505.431 y $4.648.749, según el grupo familiar.
  • El piso de remuneración neta va de $2.909.507 a $3.858.461.
  • El ajuste se basa en el IPC de junio, que fue del 1,9% según el INDEC.
  • El objetivo es evitar que la inflación genere saltos automáticos en la carga tributaria.

Además, Domínguez remarcó que el mecanismo de ajuste no produce el mismo efecto para todos los contribuyentes. Aquellos que no igualan la inflación con sus ingresos igualmente enfrentan un aumento en la cuota mensual o en la carga tributaria, ya que el cálculo se actualiza por el índice de precios, aunque la evolución del salario real resulte inferior. De este modo, el incremento en el piso de Ganancias protege parcialmente a los trabajadores frente a la inflación, pero la actualización periódica puede llevar a que algunos contribuyentes tributen más aunque su poder adquisitivo no haya mejorado.

La estimación de los nuevos parámetros para el Impuesto a las Ganancias y la recategorización del Monotributo surge de la aplicación automática del IPC como variable de ajuste. La información oficial y la interpretación de los especialistas permiten anticipar cómo la inflación impacta en la estructura tributaria y en la situación de los trabajadores en relación de dependencia.

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