El entrenamiento que fortalece piernas y protege articulaciones, según expertos

La rutina funcional propuesta por el entrenador Korey Rowe prioriza el entrenamiento integral de piernas al combinar fuerza y movilidad sin necesidad de equipamiento avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de piernas centrado en fuerza y movilidad se consolida como una de las tendencias más relevantes para quienes buscan resultados integrales en el acondicionamiento físico, según GQ.

El entrenador especializado en movilidad y fuerza funcional Korey Rowe, radicado en Nueva York, recomienda una rutina accesible que permite trabajar los principales grupos musculares de las piernas y, de forma simultánea, mejorar la flexibilidad. Este esquema puede adaptarse tanto a sesiones en gimnasio como a entrenamientos en casa.

La propuesta responde a la necesidad creciente de programas que optimicen el trabajo de glúteos, caderas y pies, integrando fuerza y movilidad en una única rutina. El programa sugerido consta de cuatro ejercicios principales que pueden realizarse con mancuernas o solo con el peso corporal, lo que facilita su implementación en diferentes contextos y niveles de experiencia. Se destaca, además, por requerir poco equipamiento y permitir la progresión gradual de la dificultad en función de la capacidad del usuario.

Beneficios de integrar fuerza y movilidad en la rutina de piernas

De acuerdo con un informe de GQ, cada vez más profesionales y aficionados priorizan rutinas que combinen fuerza y movilidad, ya que esta integración es la forma más eficiente de proteger las articulaciones, reducir molestias recurrentes y alcanzar mejoras sostenibles en el rendimiento físico. Esta tendencia se observa tanto en atletas como en personas que buscan mejorar su funcionalidad diaria.

Expertos recomiendan ejercicios de fuerza y movilidad para piernas que ayudan a proteger las articulaciones y prevenir lesiones musculoesqueléticas durante la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como explica Rowe, la combinación de ejercicios de fuerza y movilidad permite abordar de manera integral zonas clave de las piernas. El entrenamiento regular de estos grupos musculares no solo contribuye a aumentar la potencia y la estabilidad, sino que también reduce el riesgo de lesiones vinculadas a la falta de flexibilidad o al desequilibrio muscular. El programa está diseñado para cubrir necesidades tanto de quienes realizan actividad física ocasional como de deportistas que buscan optimizar su desempeño.

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet señala que los programas que combinan fuerza y movilidad reducen en un 28% el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en adultos activos, lo que refuerza la importancia de adoptar rutinas como la propuesta por Rowe.

Ejercicios claves para un entrenamiento completo de piernas

La rutina recomendada consta de cuatro movimientos principales. El peso muerto en posición dividida con talones elevados es el primero; este ejercicio activa glúteos e isquiotibiales, promoviendo la estabilidad de la cadera. Rowe recomienda realizar tres series de 8 a 10 repeticiones por lado.

El segundo ejercicio, la flexión de cadera con piernas separadas y rotación interna, está enfocado en mejorar la movilidad de la cadera, factor esencial para la prevención de lesiones y la optimización del movimiento. Se recomienda realizar tres series de 10 a 12 repeticiones.

La eversión de pie y sentadilla con supinación constituye el tercer movimiento de la rutina; este ejercicio trabaja el equilibrio y la fuerza de los pies, con tres series de 8 a 10 repeticiones.

La eversión de pie y la sentadilla con supinación fortalecen el equilibrio y la fuerza de los pies, clave para la correcta marcha y prevención de esguinces

Finalmente, la flexión plantar de tobillo se centra en el fortalecimiento de pies y tobillos, elementos fundamentales para la transferencia de fuerza y la prevención de esguinces. Rowe recomienda tres series de 15 a 20 repeticiones para este ejercicio. Según GQ, este enfoque ayuda a revertir la tendencia habitual de descuidar la movilidad en favor de la fuerza.

Recomendaciones de seguridad y progresión

Rowe indica que los principiantes deben iniciar la rutina solo con el peso corporal, para evitar molestias y garantizar la correcta ejecución técnica. El entrenador enfatiza la importancia de priorizar el control y la técnica antes de incrementar la carga.

La progresión del programa debe ser gradual: una vez dominada la forma básica de cada ejercicio, se pueden incorporar mancuernas o aumentar el número de repeticiones para estimular nuevos avances en fuerza y movilidad, sin comprometer la salud de las articulaciones.

La constancia en la rutina de entrenamiento de piernas, de dos a tres veces por semana, asegura mejoras sostenibles en fuerza, movilidad y estabilidad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador destaca que la integración adecuada de estos ejercicios no solo fortalece las piernas y mejora la postura, sino que también optimiza la dinámica de la marcha. El trabajo conjunto de caderas, tobillos y pies otorga mayor control, estabilidad y eficiencia tanto al caminar como al correr, lo cual favorece un rendimiento físico más seguro y completo.

Además, Rowe subraya que la constancia es clave para observar resultados tangibles. Recomienda realizar la rutina de dos a tres veces por semana, permitiendo la recuperación muscular entre sesiones. Este enfoque progresivo no solo previene lesiones, sino que consolida mejoras a largo plazo en la movilidad, la fuerza y el equilibrio general del cuerpo.