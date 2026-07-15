Nazareno Casero y la exigente transformación física y mental para interpretar a Diego Maradona

Nazareno Casero, actor que interpretó a Diego Maradona, en su visita a Infobae en Vivo

En la previa de un partido clave del Mundial 2026, Infobae al mediodía reunió dos universos emblemáticos para la cultura argentina: el fútbol y la actuación. El invitado fue Nazareno Casero, quien reveló el proceso para convertirse en Diego Maradona en la serie Sueño Bendito, cuyo papel está centrado en los años decisivos que llevaron al ídolo a la cima mundial entre 1982 y 1986.

El desafío de encarnar a una figura como El Diez trasciende el ámbito actoral. El proceso, según describió, exigió una transformación física de alto impacto: “Yo venía con un tipo de cuerpo marcado y más flaco y necesitaba cambiar toda la composición física. Tenía que ensanchar un montón las piernas, que fue un trabajo casi de fisicoculturismo, pero de gambas”. El actor debió alejarse de su contextura habitual para lograr la potencia muscular y el aspecto atlético que caracterizaban a Maradona en esa época.

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A lo largo de un año y medio de preparación, Casero se enfrentó a rutinas intensivas de entrenamiento físico. El objetivo era reproducir la anatomía y el andar de un futbolista de élite, concentrándose especialmente en las piernas, auténticas herramientas del mito maradoniano. Esta dedicación física fue acompañada por un trabajo técnico que incluyó la adaptación al uso de la pierna izquierda, un rasgo esencial: “Tuve que aprender a usar la pierna izquierda y al día de hoy me tirás una pelota y te la puedo pasar de zurda”.

La preparación no se limitó al plano corporal. El proceso de casting fue extenso y enigmático desde el primer contacto, marcado por la confidencialidad. Casero recuerda: “Primero fue un contacto telefónico muy misterioso que no me podían decir qué era y le digo: ‘Bueno, mirá, si no me podés decir qué es, te agradezco, pero no voy a decirte que sí’. Me van contando y de golpe a cuenta gotas nos iban dando información y cuando me dicen: ‘¿Sabés jugar al fútbol?’ ‘Obvio’. ‘¿Vas a jugar?’ ‘Obvio, mi pierna hábil es la izquierda’”. La presión por demostrar habilidades futbolísticas fue parte del filtro: “En una instancia de casting estuvimos en cancha de Argentinos Juniors y tenía que hacer la prueba y era ver si podías más o menos correr con las dos piernas, nada más”, repasó.

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Nazareno Casero interpretó a Diego Maradona en la ficción Sueño Bendito

La interpretación de Maradona no podía limitarse a una imitación superficial. Casero debió incorporar los gestos, la postura corporal y la energía del astro, apoyado por coaching actoral y archivos audiovisuales exclusivos: “De golpe tenía un archivo con solo respiraciones de Diego. Tenía diez minutos de diferentes respiraciones. Ojos, miradas, movimientos, todo separado y había que ver cuáles de todos esos nos quedaba de alguna manera orgánica”.

La fidelidad gestual era crucial para evitar la caricaturización. Y así lo explicó: “Lo que tienen los personajes tan icónicos es que tenés un margen muy poco de licencia que te puedes tomar. Porque todo el mundo vio y saben cómo habla y saben cómo se mueve”. La presión aumentaba con las expectativas del público argentino, conocedor minucioso de cada detalle del ídolo: “Del feedback de diez comentarios, ocho son que le hablan a Diego diciendo: ‘Grande, Diego, gracias por todo lo que nos diste’ y dos diciendo: ‘Qué malo que es el actor’”.

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Las jornadas de grabación incluían pruebas de vestuario con cientos de prendas para reflejar los múltiples escenarios y facetas de Maradona: “Tuvimos algunas jornadas que teníamos 400 prendas para hacer los cambios de vestuario. Entonces, teníamos que probar y probar y probar, y era prueba de cámara. Entonces, ver cómo daba cada tela ante la luz y con la cámara, y era Diego va a ver al rey, Diego juega al tenis, Diego cazador, Diego pescador.”

La exigencia de reproducir la técnica futbolística fue uno de los puntos más complejos. Casero reconoció la distancia entre su perfil futbolístico y el del Diez: “Yo era el que quedaba despatarrado en una foto queriendo sacársela a Maradona. No soy el que hace magia, pero tuve que aprender”.

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Nazareno Casero interpreta a la leyenda del fútbol Diego Maradona

La presión por encarnar a un personaje tan conocido reducía aún más el margen de interpretación creativa: “Porque todos sabemos cómo respira, cómo se mueve, cómo habla, cómo responde. Hay una cosa del brío que tiene que... al principio puede parecer lo más complejo, pero en realidad creo que es lo más cercano que tenemos. Todos tenemos una manera de ser, ¿no? Esta manera de contestar, de hablar, de ser gracioso, de que te pone un apodo, de que te haga un chiste, de que jodo con otro, jodiendo al tercero”.

El proceso de ponerse en la piel de Diego transformó la percepción que Casero tenía sobre el ídolo. “Porque de alguna manera también empezás a entender un poco más en profundidad su contexto y su situación. No me acuerdo quién dice la frase que es: ‘cada uno es uno y sus circunstancias’, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezás a entender también el recorrido de este personaje, de dónde viene, hasta dónde llega, lo que significó haber hecho eso”

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Esta experiencia no solo supuso un aprendizaje profesional sino también una introspección personal: “Después uno puede tener sus matices, puede opinar, pensar algo, pero creo cuando estás ahí arriba, me parece que debe ser muy difícil poder discernir algunas cosas de la manera que uno lo hace desde el llano”.

La construcción del personaje se apoyó en un trabajo minucioso con archivos auditivos y visuales, bajo la supervisión del equipo artístico. La serie exigió confidencialidad estricta, un contrato que limitaba a los actores a compartir detalles del proyecto antes del rodaje.

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El trabajo se realizó en coordinación con los otros intérpretes de Maradona en distintas etapas de la serie, buscando coherencia entre gestos, miradas y posturas. También hubo un esfuerzo por evitar el contacto directo con la familia, por respeto a la dimensión íntima y real de la historia: “Me crucé con ellas después en algún momento y hablé, pero la verdad que no quise tampoco ahondar en el tema, porque de alguna manera para uno es un papel y es una historia y qué lindo, y uno los ve en las revistas, todo, pero para ellos es su vida también. Entonces, de alguna manera me parece que es más para uno que, que para ellos”0

Nazareno Casero reconoce que, aunque no es fanático del fútbol, el fenómeno Maradona lo atraviesa como a casi todos los argentinos: “Creo que estamos todos bastante atravesados por Maradona”. Relató, además, su única experiencia directa con Diego: “Yo jugué al fútbol con él en el año creo que 2008, con él y con Evo Morales. Fuimos la última selección que goleó a Bolivia en La Paz. Así que lo conocí jugando en la cancha y tuve esa suerte”.

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La entrevista, marcada por la previa de la semifinal Argentina-Inglaterra, permitió a Casero compartir su entusiasmo y ansiedad ante el partido: “Estoy ansioso, estoy exultante. Estoy contento con la estrepitosa caída de Francia ayer. Le deseo lo peor a la selección francesa. Y ahora España, que de alguna manera me resulta más accesible, pero bueno, ansioso".

Nazareno Casero estuvo como invitado en Infobae al mediodía

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