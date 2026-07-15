Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Un petrolero permanece atracado en una terminal de exportación frente a Basora, en el sur de Irak, tras la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Mohammed Aty/Archivo)

Estados Unidos informó este miércoles que interceptó y obligó a cambiar de rumbo a dos buques comerciales que intentaron atravesar el bloqueo naval restablecido contra los puertos iraníes. La medida fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que las operaciones se desarrollan para garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas impuestas por la administración del presidente Donald Trump en medio de la escalada con Teherán.

En un mensaje difundido a través de la red social X, el CENTCOM señaló que “desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas de EEUU han desviado dos buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo”.

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El mando militar agregó que “el Ejército de EEUU se mantiene vigilante y preparado para garantizar el cumplimiento absoluto”.

La reactivación del cerco marítimo comenzó el martes a las 20:00 GMT y afecta a las embarcaciones que navegan con destino a puertos iraníes o que parten desde ellos. La decisión marcó el fin de la suspensión que había estado vigente desde el 18 de junio, cuando Washington y Teherán suscribieron un memorando de entendimiento para reducir las hostilidades tras varias semanas de enfrentamientos.

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Un tuit del Comando Central de Estados Unidos informa que las fuerzas estadounidenses desviaron dos buques comerciales que intentaron sortear el bloqueo naval en puertos iraníes (CENTCOM)

El bloqueo ya había sido aplicado anteriormente entre el 13 de abril y el 18 de junio. Durante ese período, de acuerdo con datos proporcionados por el propio CENTCOM, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 embarcaciones comerciales, inmovilizaron nueve buques que desobedecieron las órdenes emitidas por la coalición y permitieron el tránsito de más de 50 naves que transportaban ayuda humanitaria.

La operación marítima se desarrolla de forma paralela a una nueva campaña militar estadounidense sobre territorio iraní. Horas después de confirmar el desvío de las dos embarcaciones, el CENTCOM informó que concluyó una ofensiva de aproximadamente 90 minutos contra objetivos militares ubicados en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

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Según el comando militar, durante esa operación se emplearon municiones de precisión para destruir sistemas de defensa costera, depósitos de armamento y plataformas utilizadas para el lanzamiento de misiles de crucero.

“Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, indicó el organismo estadounidense.

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Washington sostiene que estas operaciones buscan reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación internacional en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Antes del inicio del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a escala global, por lo que cualquier interrupción en esa vía repercute sobre el mercado energético internacional.

Fotografía de archivo del metanero Al Rekayyat, que, según una fuente, envió una señal de socorro tras resultar alcanzado mientras navegaba por la región del estrecho de Ormuz

El recrudecimiento de las operaciones estadounidenses ocurrió después de que el presidente Donald Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval al considerar que Irán continuaba realizando ataques contra embarcaciones que cruzaban el estrecho. Inicialmente, el mandatario había planteado aplicar un cobro del 20 % a los buques que recibieran protección estadounidense para atravesar la zona, aunque posteriormente informó que esa iniciativa sería reemplazada por acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.

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Desde Teherán, el régimen reaccionó con críticas al considerar que Washington incumplió los compromisos asumidos semanas atrás. Los ayatollahs acusaron a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento que había permitido suspender temporalmente el bloqueo y sostuvo que los bombardeos recientes causaron la muerte de más de 30 civiles.

La tensión también provocó reacciones entre los aliados regionales de Washington. El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Omán, responsabilizó a Irán por ampliar el conflicto mediante ataques contra varios países árabes y contra Jordania, todos ellos socios estratégicos de Estados Unidos y sede de bases o instalaciones militares estadounidenses.

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Una calle de Teherán, donde el régimen iraní enfrenta una creciente presión militar tras los ataques estadounidenses

Mientras continúan los contactos diplomáticos entre representantes de Washington y Teherán, el presidente Trump afirmó que por ahora no tiene previsto iniciar negociaciones directas con la República Islámica, aunque reconoció que ambas partes mantuvieron conversaciones durante la jornada y aseguró que Irán continúa buscando un acuerdo con Estados Unidos.