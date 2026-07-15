Tendencias

Para qué sirve poner una membrana antihumedad en la pared

Durante los meses de bajas temperaturas y lluvias, los muros y revestimientos reciben más daños, y por eso cobra importancia elegir una barrera acorde al tipo de problema presente

Guardar
Google icon
Una mano con un anillo aplica pintura gris con un rodillo sobre una pared beige, con un zócalo blanco y un suelo de madera en el fondo.
La membrana antihumedad sirve para crear una barrera física que impide el paso del agua o del vapor en la pared (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad en las paredes es uno de los problemas más frecuentes en viviendas de todo tipo, y también uno de los más difíciles de resolver de forma definitiva. Pintar sobre las manchas o limpiar la superficie puede dar la ilusión de una solución, pero si la fuente del problema persiste, el deterioro vuelve. Las membranas antihumedad aparecen como una alternativa técnica para interrumpir ese ciclo, aunque su eficacia depende de factores que van más allá de la simple aplicación.

Estas barreras, disponibles en distintos formatos y composiciones, actúan sobre la pared como un escudo entre el agua o el vapor y los materiales de construcción. Su uso se extiende tanto en obras nuevas como en intervenciones de reparación, y puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores, según el origen y la naturaleza del problema. La variedad de productos disponibles en el mercado es amplia, lo que hace necesario entender bien el tipo de humedad antes de elegir cualquier solución.

PUBLICIDAD

El tema cobra relevancia especialmente durante los meses fríos, cuando la condensación y las lluvias intensifican los daños en muros y revestimientos. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el control de la humedad es la variable central para prevenir el crecimiento de moho en espacios cerrados, un problema que afecta la calidad del aire interior y puede generar consecuencias sobre la salud de los habitantes.

Gotas de agua cubren una pared interior de color claro junto a una ventana con condensación y un marco blanco, con un zócalo y un piso de madera
Durante los meses fríos, la condensación y las lluvias intensifican los daños de la humedad en muros y revestimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué recomiendan poner una membrana antihumedad en las paredes

El propósito principal de una membrana antihumedad es crear una barrera física que impida que el agua o el vapor de agua atraviesen determinados sectores del muro. Al bloquear ese tránsito, se protegen las capas interiores del revoque y los revestimientos, y se reducen las condiciones que favorecen la aparición de manchas, eflorescencias y hongos.

PUBLICIDAD

La colocación de estos sistemas puede integrarse como parte de una solución más amplia frente a filtraciones o problemas de humedad recurrentes. El objetivo no es solo estético: al evitar que el agua llegue al núcleo del muro, se preserva la integridad estructural del material y se prolonga la vida útil de los acabados.

No todas las membranas cumplen la misma función. Algunas están formuladas para impermeabilizar frente al agua en estado líquido, como la que proviene de lluvias o filtraciones directas. Otras actúan como barreras o retardadores del vapor, pensadas para entornos donde la condensación es el principal agente de deterioro. La distinción entre ambos tipos es fundamental para elegir el producto correcto.

Vista cercana de una esquina de pared interior blanca severamente afectada por humedad, con grandes áreas de moho negro y pintura descascarada y manchada.
La humedad en las paredes vuelve si no se resuelve la fuente del problema, aunque se pinten las manchas o se limpie la superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las membranas antihumedad son buenas para combatir el moho

El moho no surge de forma espontánea: necesita humedad para prosperar. La EPA sostiene que controlar la presencia de agua en las superficies es la medida más efectiva para frenar su proliferación. Cuando las esporas encuentran una pared húmeda, las condiciones para su desarrollo son inmediatas.

El agua puede llegar a un muro por distintas vías: filtraciones desde el exterior, roturas en cañerías, humedad ascendente desde el suelo o condensación sobre superficies frías. Cada uno de esos orígenes requiere una respuesta diferente, y ahí radica uno de los límites más importantes de cualquier solución basada en membranas.

Limpiar la mancha de moho sin intervenir sobre la fuente de humedad ofrece, en el mejor de los casos, un resultado temporal. Cuando la membrana se aplica correctamente y sobre el origen real del problema, puede reducir de forma sostenida las condiciones que permiten que el hongo vuelva a aparecer. La barrera no elimina el moho existente, pero sí puede cortar el suministro de humedad que lo alimenta.

Hombre arrodillado pintando una pared blanca con un rodillo. La pared tiene manchas oscuras de moho. Hay una bandeja de pintura en el suelo.
Las membranas antihumedad ayudan a reducir manchas, eflorescencias y hongos, y también preservan la integridad estructural del muro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tener en cuenta al poner una membrana antihumedad en las paredes de casa

El primer paso antes de cualquier intervención es identificar el origen de la humedad. Sin ese diagnóstico, la colocación de una membrana puede resultar ineficaz o, incluso, agravar el problema al retener la humedad en lugar de eliminarla. No es lo mismo tratar una filtración por lluvia que una condensación por falta de ventilación o una humedad ascendente por capilaridad.

La efectividad de estos sistemas depende directamente de que el producto elegido sea el adecuado para el tipo de humedad presente. Una membrana diseñada para agua líquida no necesariamente resolverá un problema de vapor, y viceversa. Por eso, la consulta con un profesional antes de la compra y la instalación es una etapa que no debería omitirse.

Otro factor a considerar es la preparación del soporte. La membrana debe aplicarse sobre una superficie limpia, sin restos de pintura suelta, polvo o material degradado, para garantizar la adherencia y el correcto funcionamiento de la barrera. Una aplicación deficiente puede generar bolsas de aire o zonas sin cobertura que anulen el efecto protector del producto.

Temas Relacionados

HogarNewsroom BUEÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo desarrollar los músculos de los muslos para mejorar el rendimiento deportivo, según entrenadores

El gran desempeño del tenista Arthur Fery en Wimbledon llamó la atención por la fortaleza de sus piernas. GQ Magazine consultó a expertos para explicar el papel que cumple esta zona del cuerpo en la actividad física y reunió una serie de ejercicios

Cómo desarrollar los músculos de los muslos para mejorar el rendimiento deportivo, según entrenadores

En qué se diferencian el aumento de masa muscular y la definición: guía para planificar cada fase

Cada proceso demanda estrategias alimentarias y rutinas de entrenamiento distintas, según el objetivo y el punto de partida de cada persona

En qué se diferencian el aumento de masa muscular y la definición: guía para planificar cada fase

Receta de pan de lino y semillas, rápida y fácil

Perfecto para acompañar el mate, esta opción saludable es ideal para quienes disfrutan de lo casero y nutritivo

Receta de pan de lino y semillas, rápida y fácil

Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

Un plato con azúcar rubia, salsa de soja, vinagre y ketchup logra una cobertura caramelizada y pegajosa, con sellado previo en sartén y terminación al horno a 200 grados, ideal para almuerzos informales

Receta de costillas de cerdo en salsa agridulce, rápida y fácil

Descubren que el gecko lemon frost tiene una mutación que puede revelar secretos del cáncer

Investigadores de Reino Unido, Estados Unidos e Italia analizaron el ADN de esta variedad del gecko leopardo. Por qué las alteraciones genómicas que encontraron permitirían investigar mejor a la enfermedad

Descubren que el gecko lemon frost tiene una mutación que puede revelar secretos del cáncer

DEPORTES

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: la Selección partió rumbo al estadio

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: la Selección partió rumbo al estadio

Una argentina en Inglaterra contó cómo se vive la previa del duelo con la Selección: “Ningún inglés vendría con la camiseta al trabajo”

Insólito comunicado de un club brasileño: anunciaron la salida de un defensor en redes con videos de errores

La formación de Argentina que piensa Scaloni para jugar contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Un diario inglés publicó un artículo en el que reveló “los 10 trucos sucios” del Dibu Martínez

TELESHOW

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

La actriz de American Horror Story fanática de Argentina y La Mona Jiménez: “Lo abracé y le confesé mi amor”

El cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul, en Atlanta: el divertido festejo con los niños de la Scaloneta

La insólita frase de José María Listorti a Rodrigo Vagoneta el día que se conocieron: “O está loco o es un genio”

Ekaterina Ojeda debutó en La Jaula de la Moda: el desenfado de la joven que estalló por el escándalo con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Juana Fernández, la secretaria técnica que logró la primera votación unánime a favor de la agenda de género de Ecuador, en Infobae

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión