Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así viven los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Desde Canadá, la actriz mostró cómo vive las horas previas al partido de semifinales del Mundial 2026 (Video: Instagram)

Este miércoles Argentina juega ante Inglaterra una semifinal del Mundial 2026 y las redes sociales de los famosos argentinos se convirtieron en un termómetro colectivo de lo que siente el país entero. Desde distintos puntos del mundo y desde sus casas, figuras del espectáculo, el humor y el deporte mostraron cómo viven las horas previas al partido: con la camiseta puesta, la memoria de Diego Maradona a flor de piel y canciones a todo volumen. El cruce ante Inglaterra nunca es un partido más para los argentinos debido al Mundial 86 y la Mano de Dios y esa carga se coló en cada historia, cada foto y cada video que circuló durante la mañana.

Una de las primeras en aparecer fue Luisana Lopilato, con la camiseta titular de la selección, la del número 10, y un video conduciendo su automóvil en el que cantó a todo pulmón la canción mundialista: “Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte, bicampeón”. La letra condensa todo lo que este partido significa: la historia, la épica, el peso de Maradona y el legado de Messi. La foto que subió a sus historias la mostró sonriendo de frente a cámara, con la camiseta bien visible y el ánimo a tono con el día.

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Desde Europa, la imagen que publicó Evangelina Anderson no necesitó palabras. Apareció en el asiento trasero de un auto con una musculosa en los colores celeste y blanco, lentes de sol y el pelo recogido. Lejos geográficamente, pero con los colores bien puestos. La elección del atuendo fue suficiente declaración de principios. Para este partido, Anderson eligió una musculosa que decía “Argentina 26”, shorts negros y una bikini con los colores de la bandera.

A la distancia, Luisana se mostró con con la camiseta de la selección

Desde Europa, Evangelina siguió con su apoyó a la Scaloneta

La cocinera se mostró en la cocina de su casa preparando todo para la semifinal del Mundial 2026 (Video: Instagram)

La cantante también se sumó a la ola de famosos en la previa del partido de Argentina ante Inglaterre

En esa misma sintonía, Lali Espósito recurrió directamente a la figura que más pesa cuando Argentina se enfrenta a Inglaterra. Subió una foto de Diego Maradona con la camiseta suplente azul del Mundial 1986, el brazalete de capitán en el brazo y la mirada fija al frente, con “La Cuarta Es”, de Palmito, como música de fondo. Sin una sola palabra escrita.

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Benjamín Agüero, nieto de Maradona, eligió otra postal del mismo partido: el abuelo con el puño en alto celebrando el gol ante los ingleses, con banderas de Inglaterra visibles entre el público de la tribuna. También sin texto. En un día cargado de mensajes y declaraciones, esas dos imágenes fueron, quizás, las que más hablaron sin necesidad de palabras.

El fervor no se quedó en las casas ni en los autos. Guillermina Valdés salió a la calle y lo mostró: en un video, revoleó la bandera argentina en la vía pública, sin más explicación que el gesto mismo. La bandera como único argumento, en la previa de un partido que para muchos argentinos va mucho más allá del fútbol.

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Otro que recurrió a lo emotivo fue Pablo Granados, que subió una foto grupal antigua junto a varios amigos con el emoji de la bandera encima y una sola pregunta: “Hoy más que nunca, no?”. La frase, sin destinatario explícito, apuntaba directo a la historia compartida entre Argentina e Inglaterra dentro y fuera de las canchas. Una pregunta retórica que sus seguidores entendieron sin necesidad de aclaración.

Sin salir de su cocina, Maru Botana encontró su propia manera de sumarse al clima del día. Se grabó bailando al ritmo de “La cuarta estrella”, el tema mundialista que sonó en cada rincón del país durante todo el torneo, ya lista para alentar a la Scaloneta. “Se armó”, escribió junto a tres emojis de la bandera argentina. Pocas palabras, mucho movimiento y la energía de quien sabe que lo que viene es grande.

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El nieto del Diego eligió una foto de su abuelo en el Mundial 86

La actriz también se sumó a las celebraciones antes del encuentro por las semifinales del Mundial 2026 (Video: Instagram)

La tierna foto de Alejandra y Manuel en la previa del partido ante Inglaterra

La foto retro con la que Granados calentó la previa del partido

Con su hijo Manuel en brazos y la camiseta de la selección puesta, Alejandra Maglietti publicó una selfie que resumió el clima del día mejor que cualquier texto largo. Él, con chupete y una sonrisa que no tenía nada de casual. Ella, con los colores argentinos y la mirada puesta en la cámara. El texto que eligió para acompañar la imagen no dejó lugar a dudas: “Es hoy!!!”. Tres signos de exclamación para un partido que, para la Argentina entera, se venía esperando desde hace décadas.

El cierre más contundente lo puso Romina Scalora, que no buscó palabras sino una imagen de archivo. Publicó una foto de Diego Maradona tras el partido ante Inglaterra en el Mundial 1986: la camiseta número 10 apretada contra la boca, el torso descubierto, el festejo en el campo de juego después de aquel encuentro que marcó a fuego la historia del fútbol argentino. Dos corazones blancos sobre la imagen, y nada más. En un día cargado de mensajes y declaraciones, esa foto sin texto fue, quizás, la publicación que más dijo.

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El posteo de Romina en honor al Diego y al Mundial del 86

El posteo de la Mona Jiménez antes del ecnuentro contra Inglaterra

Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona, recordó a su papá en la previa del partido

En medio del vaivén de emociones que se multiplicaban en las redes, La Mona Jiménez compartió una imagen junto a Lionel Messi, donde el cantante abraza al capitán y sostiene la camiseta albiceleste, acompañando la publicación con el mensaje: “hoy más que nunca, todos juntos”, junto a un emoji de corazón. Al mismo tiempo, Dieguito Fernando, hijo del fallecido Diego Armando Maradona, subió un video desde la cancha junto a su padre bajo el título “Padre & hijo (vamos Argentina)”, sumando su aliento al equipo nacional y evocando el legado futbolero familiar en un día cargado de emoción y recuerdos para los argentinos.