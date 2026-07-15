La actriz de American Horror Story fanática de Argentina y La Mona Jiménez: “Lo abracé y le confesé mi amor”

Naomi Grossman, reconocida por su papel de Pepper en American Horror Story, compartió su fanatismo por La Mona Jiménez y su apoyo por la Selección Argentina (Instagram/TikTok)

Desde que aterrizó en suelo estadounidense, la Mona Jiménez tuvo la misión de ponerle ritmo de cuarteto a la Copa del Mundo y alentar a la Selección Argentina. Pero no imaginaba que su música ya había cruzado fronteras mucho antes. Entre banderas celestes y blancas, y el fervor de los hinchas, surgió una fan inesperada: Naomi Grossman, la actriz de American Horror Story, sorprendió al declararse su admiradora número uno. Su historia, tejida entre nostalgia, anécdotas inolvidables y guiños a Córdoba, demostró que el fenómeno del Mandamás trasciende idiomas, generaciones y fronteras.

La historia comenzó a circular en Instagram, donde Grossman sorprendió a sus seguidores publicando fotos y videos que la muestran vibrando con la camiseta de la Selección y luciendo detalles bien argentinos. Pronto, las preguntas y el asombro de sus fans la llevaron a explicar el origen de su vínculo con la cultura local: “Para quienes recién se enteran, yo viví en Córdoba durante el secundario. Pueden ver la foto de mi curso en el viaje de estudio a Bariloche, y mi cara larga cuando me tocó volver, pateando y llorando a yanquilandia. Durante ese año de intercambio, me re-enamoré de la Argentina, en particular de Córdoba y, obvio, de La Mona Jiménez. Asistí a un baile suyo con amigos extranjeros, y ahí en el escenario, la Mona preguntó al público de dónde venían esa noche".

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Y continuó: “Como sabíamos que si gritábamos todos a la vez no se entendería, respondimos juntos: ‘¡Los Estados Unidos!’ Él nos oyó y nos invitó a subir al escenario, pero como éramos varios, la seguridad solo me dejó a mí. Me abrazó y, con el micrófono, me preguntó qué hacía ahí. Fue en ese momento cuando confesé mi amor por la Argentina y el Mandamás”.

La actriz Naomi Grossman y el buzo que refleja su fanatismo por "La Mona Jiménez"

La actriz obtuvo el reconocimiento del cantante de cuarteto, quien le agradeció el gesto en las redes

La actriz no se guardó detalles y agregó: “Ya han pasado más de 30 años, pero sigo yendo cada vez que puedo. Hasta mi propio papá vive por allá, en Punta del Este, y en 2002 produje un espectáculo unipersonal que presenté en el Cineclub Municipal, se llamaba Girl in Argentine Landscape (‘Chica en Paisaje Argentino’), en el que interpreté a ese personaje hincha de Belgrano (¡pero no me reten por también ir a la cancha de Talleres!)”. Así, entre anécdotas, risas y recuerdos, Grossman dejó en claro que su vínculo con Córdoba y el cuarteto es tan genuino como duradero.

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Las imágenes y videos que acompañaron su relato hablan por sí solas. En una selfie sonriente, Grossman lució una campera azul con la firma de la Mona en blanco. Más tarde, mostró orgullosa unas sandalias personalizadas con la leyenda “Mona”, y no faltaron las postales de su fanatismo futbolero: con la camiseta argentina, abrazando una réplica de la Copa del Mundo, en medio de una multitud de hinchas celestes y blancos, gritando y celebrando con pasión. Cada gesto y cada detalle confirmaron su admiración por la cultura nacional y la música cordobesa.

En su adolescencia, Grossman tuvo la oportunidad de realizar el secundario en Córdoba

La actriz durante una de sus visitas al país

Luego de su primer acercamiento con el país, Naomi volvió a visitar Córdoba en reiteradas ocasiones

El propio Mandamás no tardó en responder a semejante muestra de cariño. Desde sus redes, La Mona le agradeció con un mensaje especial: “Gracias por visitar mi museo y llevarte recuerdos, Naomi Grossman, ojalá la próxima nos crucemos”. La actriz, lejos de quedarse atrás, respondió con más guiños argentinos y un cierre a pura emoción: “Mientras tanto, ¡aguante Argentina, carajo!”. Sus cuentas personales reflejan esta pasión: fotos “moneando” al cuarteto, asados, disfraces celestes y blancos, y hasta souvenirs del MuseoBar cordobés dedicado a la Mona.

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Entre las postales más significativas, se destaca la que la muestra junto a la pared negra del local, con la frase de Jiménez: “Estoy pintando ese paisaje que yo veo, por la mirilla de mi puerta imaginaria, gente que corre, salta, baila, canta y ríe, estoy mirando con mi ojo el universo...”.

Grossman, conocida por su afición a la Selección Argentina, besando una imagen de Lionel Messi con la Copa del Mundo

La actriz expresó su gran pasión por el cantante cordobés y el país que conoció en su adolescencia

Grossman gritando mientras sostiene una réplica de la Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina (Instagram)

La historia de Naomi Grossman y su devoción por el cuarteto es una prueba de cómo la música y la cultura argentina pueden cruzar fronteras y conquistar corazones en cualquier parte del mundo. Entre recuerdos de juventud, camisetas, bailes y asados, la actriz de American Horror Story demuestra que el amor por la Mona Jiménez y por la Argentina sigue tan vivo como el primer día. Y mientras el Mundial 2026 se vive a pleno, el Mandamás ya sabe que tiene una hincha de Hollywood lista para cantar, bailar y gritar como cualquier cordobesa de ley.

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