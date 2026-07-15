El cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul, en Atlanta: el divertido festejo con los niños de la Scaloneta

El día antes de la semifinal del Mundial 2026 el pequeño celebró su quinto cumpleaños junto a los hijos de la selección (Video: Instagram)

El Mundial 2026 tiene su propia historia paralela, la de los chicos que siguen a sus papás por las ciudades que son sedes de la Copa del Mundo en Estados Unidos. En ese universo, Bautista De Paul, el hijo menor de Rodrigo de Paul y Cami Homs, cumplió cinco años un día antes de que su padre juegue la semifinal ante Inglaterra. De ese modo, las familias de la Scaloneta se aseguraron que no le falte nada: acuario, Spiderman, torta celeste y los niños de los jugadores argentinos reunidos en el festejo.

El pequeño cumplió años justo cuando el torneo entró en su etapa más exigente. De Paul no pudo estar en el festejo, puesto que la concentración y el partido definitorio de esta tarde lo impidieron. Sin embargo, la ausencia física de su papá no frenó la celebración en honor al pequeño. La coincidencia mundialista convirtió lo que podría haber sido una fiesta íntima en algo más grande: una reunión de los chicos que acompañan a sus padres en esta Copa del Mundo, lejos de casa pero juntos.

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La primera parte del día transcurrió en el Acuario de Atlanta. Mandinha Martínez, la esposa del Dibu Martínez, compartió en sus historias de Instagram varias imágenes del paseo. En una de ellas, su hija Ava y Lucas, el hijo de Gerónimo Rulli, posan con el pulgar arriba frente a un gran panel de vidrio con tiburones y cardúmenes de fondo. En otra, Lucas aparece solo, sonriente, delante de la réplica de las mandíbulas de un megalodón. La foto que siguió reunió a Ava, Santino —el otro hijo del Dibu— y Lucas, los tres con los brazos en alto y caras de susto fingido frente a la misma exhibición. Rocío Espósito, la esposa de Rulli, también documentó el paseo: Lucas y Santino aparecen de espaldas, observando una pileta con rayas.

En el festejo estuvieron todos los niños que forman parte de la familia Scaloneta

Luca, el hijo de Gerónimo Rulli, y Ava y Santino, los dos hijos del Dibu Martínez (Instagram)

Cuando cayó la tarde, el festejo pasó a una sala del hotel. La decoración no dejó dudas sobre los gustos del cumpleañero: una guirnalda de “Happy Birthday” con motivos de Spiderman en azul y rojo cruzaba la pared, flanqueada por dos globos dorados con forma de estrella y un globo azul suelto en el piso. La torta, celeste y blanca, con forma de pelota de fútbol, resumió parte del sentimiento compartido por todos los presentes: las ansias de llegar a la final del Mundial. Sobre la mesa, los dulces elegidos tampoco fueron casuales: alfajores y merengues blancos y celestes, los colores de la bandera argentina, en pleno corazón de Atlanta. Al pie del video, la esposa de Gerónimo Rulli, escribió: “Estamos de cumpleañito”.

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El momento de las velas quedó registrado en video. Alrededor de la mesa estaban Francesca, la hija mayor de De Paul, que tenía en brazos a Alaia, la hija de Alexis Mac Allister; Gio y Lautaro, los dos hijos de Leandro Paredes; Luca, el hijo de Rulli; el propio Bautista, como el protagonista indiscutido de la tarde; y Emilia, la hija de Giovani Lo Celso. Al pie del video, otro texto: “¡Feliz cumple Bauti!”.

Fueron Rocío Espósito y Mandinha Martínez las que se ocuparon de mostrar lo que pasó puertas adentro. Las dos publicaron fotos y videos en sus cuentas de Instagram, convirtiendo el festejo en un álbum colectivo de este grupo de familias que sigue a la selección por todo el país sede.

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El día después del festejo los padres de los niños tienen la tarea de enfrentarse al seleccionado inglés por un lugar en la final del mundo. Y de esta manera continuar con el sueño mundialista de miles de argentinos, que sueñan con la posibilidad de ver a la Scaloneta convertirse en bicampeón del Mundo, hazaña que no sucede desde que Brasil, con Pelé en sus filas, lo consiguió en Suecia 1958 y Chile 1962.