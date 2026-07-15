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Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste y los Tres Leones se medirán en Atlanta por un lugar en la ansiada final del torneo

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Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Televisación: DSports (Latinoamérica) / TV Pública, Telefe, DSports, Disney+ y Paramount (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, ViX, TUDN, TV Azteca, Canal 9 y Las Estrellas (México) / DSports (Perú) / Win Sports, Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

09:30 hsHoy

¿Cómo llega Inglaterra?

Inglaterra vuelve a una semifinal de la Copa del Mundo después de ocho años y lo hace manteniéndose invicta en el torneo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel inició su recorrido con un contundente 4-2 ante Croacia, empató sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos con un 2-0 sobre Panamá, asegurando el primer puesto de su zona.

En los cruces de eliminación directa, Inglaterra superó 2-1 a RD Congo en un partido muy disputado, venció 3-2 a México en un encuentro vibrante en el Estadio Azteca y derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.

09:10 hsHoy

Probables formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda semifinal del Mundial 2026. En Atlanta, Inglaterra y Argentina buscará un boleto a la ansiada final de la Copa del Mundo.

División de imagen con Harry Kane con camiseta de Inglaterra y brazalete azul; a la derecha, Lionel Messi con camiseta de Argentina, número 10 y brazalete azul
Argentina e Inglaterra pujarán por un lugar en la ansiada final del Mundial

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