Cuánto tiempo se necesita para conseguir abdominales definidos y cuáles son los factores que influyen

El abdomen definido depende de la alimentación, el entrenamiento, la composición corporal y la constancia, según los especialistas citados por Men's Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr un abdomen definido figura entre los objetivos más frecuentes de quienes comienzan o retoman una rutina de entrenamiento. Sin embargo, la gran cantidad de promesas sobre resultados rápidos y métodos “infalibles” suele generar expectativas alejadas de lo que indican los especialistas.

Un informe de Men’s Health reunió las recomendaciones de los entrenadores Kurt Ellis y Ebenezer Samuel, quienes explicaron cuáles son los factores que determinan el tiempo necesario para conseguir mayor definición en la zona media del cuerpo.

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Ambos coincidieron en que el proceso depende de una combinación de alimentación, entrenamiento, composición corporal y constancia, sin atajos capaces de reemplazar esos pilares.

El tiempo varía según el punto de partida

Según explicó Ellis, el plazo para conseguir un abdomen visible no es igual para todas las personas. El entrenador señaló que el desarrollo muscular puede requerir entre tres y doce semanas, mientras que una reducción saludable y sostenible del tejido adiposo suele ubicarse entre medio kilo y un kilo por semana.

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Kurt Ellis explicó que el tiempo para lograr un abdomen visible varía según el punto de partida, con desarrollo muscular en tres a doce semanas y pérdida de grasa de medio kilo a un kilo por semana (Crédito: Freepik)

El especialista indicó que la definición abdominal está estrechamente relacionada con un porcentaje de grasa corporal más bajo, junto con un adecuado desarrollo de la musculatura. En ese sentido, afirmó que alrededor del 10% de grasa corporal es el nivel en el que muchas personas comienzan a notar la apariencia buscada.

Ellis sostuvo que el tiempo necesario dependerá principalmente del estado físico inicial y de la calidad de los hábitos cotidianos. “Dependerá de varios factores, pero lo que sí debe coincidir son tus hábitos alimenticios y nutricionales”, indicó a Men’s Health.

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El entrenador añadió que, en algunos casos, quienes parten de un nivel de grasa corporal relativamente bajo y mantienen una estrategia disciplinada pueden observar cambios en aproximadamente 30 días, aunque aclaró que esa situación no representa una regla general.

Resultados rápidos no siempre significan resultados duraderos

Para Samuel, director de fitness de Men’s Health y entrenador, conseguir un six-pack en pocas semanas no garantiza que esa condición pueda mantenerse con el tiempo.

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La definición abdominal se asocia con un porcentaje de grasa corporal más bajo y con masa muscular suficiente, y muchas personas empiezan a notar cambios cerca del 10% de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samuel advirtió que “quizás llegues a ese punto, pero solo por un momento… y luego nunca más tendrás abdominales visibles ni volverás a entrenar tan duro”.

En cambio, explicó que un proceso más gradual permite desarrollar más masa muscular y mejorar distintos aspectos del rendimiento físico. Según señaló, esa estrategia favorece un aumento de la masa muscular, una mejor sensación de bienestar, una reducción del peso corporal que facilita movimientos más rápidos y ágiles, además de un mejor estado general de salud.

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Los especialistas coincidieron en que buscar únicamente una transformación estética inmediata suele llevar a estrategias difíciles de sostener a largo plazo.

La alimentación ocupa un papel central

Uno de los principales errores, según Ellis, consiste en confiar únicamente en el entrenamiento físico para lograr definición abdominal. El entrenador explicó que muchas personas creen que basta con entrenar intensamente sin modificar la alimentación.

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Los resultados rápidos para conseguir un six-pack no siempre son duraderos, y Ebenezer Samuel advirtió que una transformación estética inmediata puede ser difícil de sostener (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, recordó que distintos estudios muestran que el ejercicio, por sí solo, produce una reducción limitada del tejido graso cuando no existe una intervención nutricional.

En lugar de recurrir a medidas extremas, Ellis recomendó desarrollar hábitos sostenibles, como aumentar el consumo de proteínas, incorporar más verduras, incluir grasas saludables, mejorar la hidratación y mantener una planificación alimentaria compatible con un déficit calórico.

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También desaconsejó eliminar completamente los carbohidratos. Según indicó Samuel, existe la idea equivocada de que solo una alimentación extremadamente restrictiva permite alcanzar un bajo porcentaje de grasa corporal.

Los especialistas recomendaron una dieta con proteínas, verduras, grasas saludables, hidratación y déficit calórico, sin eliminar por completo los carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ellis añadió que los carbohidratos siguen siendo una fuente importante de energía, especialmente para quienes realizan entrenamientos intensos o incorporan sesiones cardiovasculares.

Respecto de la proteína, recomendó consumir como referencia al menos un gramo por kilogramo de peso corporal, aunque señaló que algunos estudios sugieren cantidades superiores durante períodos de restricción calórica para preservar la masa muscular.

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Entrenamiento: fuerza, cardio y trabajo del core

En relación con el ejercicio, los especialistas coincidieron en que concentrarse exclusivamente en el cardio tampoco representa la estrategia más eficiente.

Samuel explicó que incrementar la masa muscular también contribuye a reducir el porcentaje de grasa corporal y aumenta el gasto energético del organismo. Además, destacó que el entrenamiento de fuerza desarrolla la musculatura que luego permitirá que los abdominales sean visibles cuando disminuya la grasa corporal.

El entrenamiento para un abdomen definido debe combinar fuerza, cardio y trabajo del core, ya que aumentar la masa muscular también ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, Ellis recomendó combinar ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular, evitando enfoques extremos centrados únicamente en una modalidad. Los entrenadores también cuestionaron la idea de realizar cientos de abdominales tradicionales como única herramienta para marcar esa zona.

Ellis aclaró que no está en contra de ese ejercicio, aunque señaló que dedicar todo el entrenamiento al recto abdominal deja de lado otras funciones fundamentales del core.

Samuel recordó que no existe la llamada reducción localizada, es decir, no es posible eliminar grasa únicamente en el abdomen mediante ejercicios específicos.

Los ejercicios que recomiendan los especialistas

Para fortalecer toda la región central del cuerpo, ambos entrenadores propusieron una rutina variada que incluya movimientos capaces de trabajar la estabilidad, la rotación y la resistencia del tronco. Entre los ejercicios recomendados aparecen el lanzamiento lateral con balón medicinal, el press Pallof, los farmer’s walks, y la elevación de rodillas colgado.

Los entrenadores rechazaron la reducción localizada y propusieron ejercicios como el press Pallof, los farmer's walks, y la elevación de rodillas colgado para fortalecer el core (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ellis, este enfoque permite mejorar tanto el rendimiento deportivo como la capacidad de estabilizar el cuerpo durante diferentes movimientos. Samuel agregó que entrenar todas las funciones del core no solo favorece una mejor apariencia física, sino que también ayuda a proteger la columna vertebral y optimizar el movimiento durante distintas actividades.