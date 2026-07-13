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El método de Margot Robbie: la combinación de pilates y fuerza que conquista Hollywood

A los 36 años, la actriz australiana sobresale en el cine internacional y en cada evento público deslumbra por su presencia. Su preparación física incorpora rutinas personalizadas, ejercicios funcionales y la guía de un entrenador que prioriza el equilibrio entre salud y rendimiento

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Margot Robbie
Robbie incorpora actividades como tenis, running y clases de baile, sumadas a su rutina principal de Pilates y fuerza

Margot Robbie, de 36 años, se consolida como una de las actrices más reconocidas en la actualidad y figura de referencia en glamour, belleza y disciplina en el entrenamiento. Cada vez que asiste a alfombras rojas o estrenos, la protagonista de Cumbres Borrascosas destaca por una presencia que emana constancia y compromiso con el cuidado personal.

Su rutina se basa en el entrenamiento de fuerza, pilates reformer y un trabajo constante en la zona del core, de acuerdo con su entrenador personal, David Higgins. El especialista detalló que esta combinación busca mantenerla fuerte y saludable, integrando el aspecto físico y mental. Además, precisó que el esquema de trabajo prioriza la técnica, la protección de las articulaciones y la regularidad.

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La actriz australiana de 36 años practica Pilates reformer, entrenamiento de fuerza y core como base de su rutina física diaria REUTERS/Maja Smiejkowska
La actriz australiana de 36 años practica Pilates reformer, entrenamiento de fuerza y core como base de su rutina física diaria REUTERS/Maja Smiejkowska

Aunque el pilates ocupa un lugar central, no es la única actividad que realiza. Margot Robbie también incorpora otras prácticas: "Me gusta jugar al tenis, correr por el parque o ir a clases de baile con mis amigas", comentó en una entrevista.

La actriz de “El lobo de Wall Street” afirmó sobre Higgins: “Es una leyenda. No solo en general, sino también en su profesión. Él le da a mi cuerpo el acondicionamiento y el cuidado que necesita para rendir y recuperarme de las actividades físicas y las acrobacias que realizo en el set. No solo me puso en mi mejor forma física, sino que también me enseñó sobre estiramientos, fortalecimiento y nutrición para asegurar que me mantenga así. Entrenar nunca es aburrido cuando estás con Higgo”, citó la página web del entrenador.

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Margot Robbie
Margot realiza hasta cinco series de 100 abdominales en cada sesión, alcanzando un total de 500 repeticiones por entrenamiento Photo © 2026 Backgrid UK/The Grosby Group

Por su parte, Higgins dijo de Margot en Women’s Health: “Siempre ha tenido una actitud muy saludable hacia el ejercicio. Se trata simplemente de estar fuerte y sana, tanto física como mentalmente”.

Prueba de ello es que comenzó a ejercitarse desde pequeña. Antes de iniciar su carrera en el cine, Robbie dedicaba sus tardes a una escuela de circo. Su madre la inscribió cuando era niña en Australia, país donde nació, y ella optó por el trapecio. A los ocho años ya contaba con un certificado oficial por sus habilidades en esta disciplina, experiencia que más adelante le permitió realizar varias escenas de acción como Harley Quinn sin recurrir tanto a dobles.

Para interpretar a Tonya Harding en I, Tonya, Margot Robbie se sometió a un riguroso entrenamiento previo al rodaje. Durante cinco meses, entrenó entre tres y cuatro horas diarias, cinco días a la semana, combinando práctica sobre hielo con ejercicios físicos destinados a lograr la fuerza y el físico de la patinadora.

Pilates y entrenamiento de fuerza: su secreto

Mujer en ropa deportiva realiza estiramiento en reformador de Pilates de madera. Manos en la barra, pies en la plataforma. Fondo de ladrillo visto y ventanas.
El Pilates reformer ayuda a que la mecánica corporal funcione correctamente y previene lesiones al trabajar los músculos de forma unilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la preparación para la película Barbie, el programa físico se extendió entre 12 y 15 semanas y las sesiones duraron de 45 a 60 minutos, sin embargo, Higgins explicó que sigue entrenado a Robbie de forma intermitente durante años.

En cuanto a cómo trabaja en el entrenamiento, el preparador indicó que no hay reglas fijas para repartir las sesiones entre Pilates y pesas, porque la rutina se ajustaba a cómo se sentía físicamente la actriz. El entrenador afirmó que, si ella tenía ganas de levantar más peso, la sesión se orientaba más al trabajo de fuerza. Si prefería concentrarse en el reformer, el plan se adaptaba en esa dirección.

En 2023, Robbie logró mantener la plancha más tiempo que nadie en el reparto de Barbie, con cuatro minutos y diez segundos (Instagram)
En 2023, Robbie logró mantener la plancha más tiempo que nadie en el reparto de Barbie, con cuatro minutos y diez segundos (Instagram)

Higgins dijo a Women’s Health que el Pilates con reformer ayudó a que la mecánica corporal funcionara correctamente, previniera lesiones y protegiera las articulaciones, porque trabaja los músculos de forma unilateral. Añadió que el entrenamiento de fuerza reforzó ese efecto al fortalecer grupos musculares compuestos.

La propia Robbie ya había contado a The Telegraph que, cuando quería ejercitarse de forma consciente, trabajaba con un instructor de Pilates en una máquina reformer, porque era lo que mejor le sentaba a ella y a su cuerpo.

¿Por qué entrenar la fuerza? El doctor Jorge Franchella, director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas de la UBA (M.N. 44.396) explicó a Infobae: “Hoy se sabe que existe una relación estrecha entre la fuerza muscular real y el envejecimiento saludable. Pero especialmente es la fuerza resistencia la que más participa en el cuerpo y en la prevención".

Una mujer con ropa deportiva sujeta una pesa rusa en un gimnasio. Detrás se observan filas de mancuernas, otras pesas rusas y equipos.
El entrenamiento de fuerza refuerza la protección articular y fortalece grupos musculares compuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y afirmó que los cuádriceps, los glúteos, las pantorrillas, los músculos de la espalda alta y el core son los músculos encargados de fortalecer la potencia, el equilibrio y la reserva metabólica.

En cuanto al entrenamiento aeróbico, Higgins señaló que Robbie no realizó ejercicio cardiovascular de forma específica. Durante la preparación de Barbie, detalló que el elenco hizo entrenamiento de baile de 2 a 4 horas diarias, por lo que no hizo falta sumar sesiones de cardio aparte.

El entrenador agregó que el trabajo de fuerza puede funcionar como un “cardio encubierto”. Según su explicación a la misma revista, al ejercitar todo el cuerpo el corazón debe trabajar con intensidad para redirigir la sangre hacia las zonas que se están usando, como al pasar del tren superior al inferior.

El core ocupa un lugar central

Pilates Reformer
El Pilates reformer ocupa un lugar central en la rutina, adaptándose a la intensidad y objetivos de cada etapa de entrenamiento Crédito: Freepik

“Core”es una palabra en inglés, cuyo significado es “centro” o “núcleo”. Los músculos centrales del cuerpo o core desempeñan funciones fundamentales para la postura, el equilibrio y la estabilidad, según Harvard Health Publishing. “Transfieren fuerzas entre extremidades y mantienen la postura erguida. Permiten realizar tareas de carga”, señaló Franchella.

El trabajo abdominal tuvo un volumen alto dentro de la rutina de Robbie. Higgins contó que llegó a hacer cinco series de 100 abdominales en cada entrenamiento, lo que elevó el total a 500 repeticiones por sesión.

También compartió en una historia de Instagram que la actriz podía sostener una plancha durante 4 minutos y 10 segundos. Ese dato reforzó la idea de que el fortalecimiento del core fue uno de los ejes del programa.

Vista lateral de una mujer realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en el suelo de un gimnasio, con pesas al fondo.
La plancha abdominal fortalece la zona central y mejora la postura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha abdominal isométrica consiste en mantener el cuerpo en posición firme durante un tiempo determinado. Es fundamental para fortalecer la zona central, conocida como core. La práctica regular de este ejercicio contribuye a mejorar la postura, disminuir el riesgo de lesiones en la espalda y aumentar la resistencia muscular. Generalmente, se sostiene entre 30 segundos y poco más de un minuto, aunque Margot Robbie ha mostrado que con dedicación es posible alcanzar tiempos destacados.

La actriz ha señalado que los burpees también forman parte de su rutina de entrenamiento. Aunque suelen ser uno de los ejercicios más exigentes, resultan fundamentales para su preparación física. Este ejercicio involucra una sentadilla, una plancha, un salto y movimientos explosivos en una sola secuencia. Su principal beneficio radica en que incrementa la frecuencia cardiaca y, al mismo tiempo, activa brazos, abdomen, piernas y glúteos.

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