La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

Santiago del Moro hace un llamado de atención relacionado con comentarios sobre Lionel Messi

La cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en escenario de un momento tenso y decisivo. En medio de la euforia tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, el conductor Santiago del Moro intervino de manera directa ante los participantes. Su comentario no solo celebró el triunfo nacional, sino que funcionó como un claro llamado de atención tras la controversia que desató Manuel con sus dichos sobre Lionel Messi.

Alrededor de la mesa, el clima era tramquilo: la Albiceleste superó a Suiza y la noticia todavía resonaba con fuerza dentro de la casa. Del Moro, desde el estudio, no perdió la oportunidad de sumarse a la celebración. “Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, manifestó ante la mirada expectante de los jugadores.

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La emoción era palpable. Una de las participantes expresó: “Qué manera de sufrir”, frase que retrató el sentir de un país en ese partido. Del Moro recogió la sensación general, pero rápidamente llevó la conversación hacia el eje que quería marcar. “Qué manera de sufrir, por favor”, respondió, y luego agregó con firmeza: “Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal”.

El momento en que Emanuel critica a Liones Messi durante el partido de Argentina contra Suiza (Video: Gran Hermano, Telefe)

La intervención del conductor se leyó como una reacción directa a la polémica generada en redes sociales por las declaraciones de Manuel sobre Messi durante el partido de Argentina contra Suiza. Ese episodio, que comenzó como una charla futbolera, se transformó en uno de los momentos más comentados tanto dentro como fuera del reality. Manuel había comparado el rendimiento del capitán argentino con el que mostró en la Copa del Mundo de Qatar: “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”.

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La respuesta dentro de la casa fue inmediata. Su compañera Yipio lo interrumpió para defender al rosarino: “No me podés decir eso. Era imposible porque estaba rodeado entre tres y así y todo logró meter un gol”. Pese al contrapunto, Manuel mantuvo su postura y profundizó la comparación: “El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no”.

Las redes sociales no tardaron en amplificar la discusión. Los dichos de Manuel se viralizaron, multiplicando las críticas hacia su figura y el debate sobre el presente futbolístico de Messi. El ambiente, tanto en la casa como fuera, se cargó de tensión y opiniones cruzadas, lo que motivó la decisión de Del Moro de intervenir públicamente.

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Durante la cena, la atmósfera festiva por el triunfo argentino convivía con las repercusiones de la charla futbolera. Del Moro, al pedir respeto, buscó moderar el tono del debate y proteger la imagen de los jugadores nacionales. Emanuel, otro de los participantes, apoyó el planteo del conductor con un breve “Sí, la verdad”, marcando un cierre momentáneo a la controversia en el ámbito interno del programa.

Este video presenta una entrevista 'mano a mano' entre Nigro y Santi del Moro en el estudio de 'La Cumbre'. Durante la conversación, los dos hombres abordan rumores y comentarios sobre el futbolista Lionel Messi (Video: Gran Hermano, Telefe)

Las declaraciones de Manuel no solo generaron revuelo entre sus compañeros, sino que provocaron una ola de reacciones en la plataforma X, donde cientos de usuarios se manifestaron en su contra. La frase “Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes” fue replicada y criticada por diversos internautas, muchos de ellos fervientes seguidores del fútbol y de la selección argentina.

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El debate se intensificó cuando, en medio de la discusión futbolística, surgió una pregunta hipotética dentro de la casa: ¿presenciar una final del Mundial con Argentina levantando la copa o quedarse con el premio mayor de Gran Hermano? Manuel respondió sin titubeos: “Prefiero ganar Gran Hermano”. Esta afirmación profundizó la polémica, ya que para muchos fanáticos la figura de Messi y el sueño de un nuevo campeonato mundial tienen un valor inigualable.

Cabe recordar que apenas abandonó la casa, hace poco más de una semana, Leandro Nigro tuvo que enfrentar algo que no esperaba. El conductor lo recibió en La Cumbre (Streams Telefe) con una pregunta que lo dejó descolocado:“¿Vos en un momento insultaste a Messi?”.

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Y el conductor continuó: “Porque se escuchó eso y de hecho cuando yo le pregunté a Titi, me dijo que sí, que escuchó algo”. El exparticipante, visiblemente sorprendido, repreguntó: “¿Estando en la casa?”. Cuando Del Moro confirmó que había ocurrido durante uno de los partidos, Nigro ensayó una explicación: “Habrá sido jodiendo. Fue todo en joda, en forma de chiste. No, jamás putearía a Messi. Yo lo amo a Messi. Es más, me iba a tatuar la firma de él”.