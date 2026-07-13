Semáforo de economías regionales: la producción de yerba, vino, leche y maní está “en rojo” por la baja rentabilidad

La tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $240.000, lo que implicó una caída real del 20% en la comparación interanual

Las dificultades para recuperar la rentabilidad siguen siendo una constante en buena parte de las economías regionales. Aunque algunos sectores muestran señales de mejora, el aumento de los costos, la debilidad de los precios al productor y un desempeño dispar de la producción y los mercados mantienen bajo presión a varias cadenas agropecuarias

Durante mayo, el Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo.

El indicador de la entidad agropecuaria analiza tres componentes: negocio, producción y mercado. El primero evalúa la evolución de los precios y los costos, tanto en términos mensuales como interanuales. El segundo mide el área o el stock, según corresponda a cada actividad, además de la producción. El tercero releva la evolución de las exportaciones, las importaciones y el consumo interno.

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Entre las actividades en rojo se encuentra la yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas y algodón, maní, leche y mandioca. En la mayoría de estos casos, el problema principal estuvo en que los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación a la vez que aumentaron los costos operativos. “Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación”, señaló Coninagro.

Las actividades que figuran en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. En estos sectores predominó un escenario favorable para el negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. La excepción fue granos, donde preocupa el fuerte aumento de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil. A esto se sumó un desempeño positivo tanto en los mercados como en los indicadores productivos.

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En tanto, las actividades que permanecieron en amarillo fueron forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. Estos sectores mostraron un panorama más heterogéneo: los precios no lograron seguir el ritmo de la inflación, la demanda se mantuvo estable o con escaso dinamismo y los costos continuaron elevados. “La combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas”, explicó el informe.

En el detalle de las actividades “en rojo” se observa, por mencionar algunas, que en la yerba mate el componente de negocio mostró un deterioro. La tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $240.000, lo que implicó una caída real del 20% en la comparación interanual.

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En el plano productivo, el área cultivada se mantuvo estable en 231.000 hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó las 847.000 toneladas, con una baja del 3% respecto del período anterior.

En cuanto al mercado, el consumo interno se mantuvo en torno a los 6 kilos por habitante al año. En el frente externo, las exportaciones generaron ingresos por USD 127 millones, un 11% más que un año atrás, mientras que las importaciones totalizaron USD 20,5 millones, con una caída del 7%.

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Por su parte, el negocio vitivinícola continuó bajo presión. En mayo, el precio promedio pagado al productor fue de $273 por litro, lo que representó una caída interanual del 23%.

Desde el punto de vista productivo, la superficie destinada a la vitivinicultura se ubicó en 196.000 hectáreas, un 2% menos que en el período previo. A su vez, la vendimia 2026 alcanzó una producción de 18,4 millones de toneladas, lo que significó una caída del 7% frente a la campaña anterior.

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En el mercado, el consumo interno proyectado para 2026 se ubicó en 14,5 litros por habitante al año, un 10% menos que en 2025 (16,1 litros). En el comercio exterior, las exportaciones sumaron USD 951 millones, con una baja interanual del 4%, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 42,3 millones, un 44% por encima del período anterior.

Respecto al maní, el componente de negocio mostró estabilidad en términos mensuales. En mayo, la tonelada se pagó al productor USD 650, equivalentes a $907.600, sin cambios respecto del mes previo. En la comparación interanual, el precio registró un incremento del 31%, desde los $693.000 de mayo de 2025.

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En materia productiva, para la campaña 2025/26 se proyectó una superficie sembrada de 381.000 hectáreas, un 27% inferior a la de la campaña anterior. La producción estimada se ubicó en 1,3 millones de toneladas, con una caída del 31%.

En cuanto al mercado, el consumo interno se estimó en 2 kilos por habitante al año. En los últimos doce meses, las exportaciones generaron USD 1.395 millones, un 6% menos que en el período previo, mientras que las importaciones alcanzaron apenas USD 840.000, con una caída del 51%.

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Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Créditos: SNI

En la actividad lechera, el componente de negocio mostró una mejora mensual, aunque perdió frente a la inflación en la comparación interanual. En mayo, el litro de leche al productor se pagó $509, con una suba del 2,1% respecto de abril. Sin embargo, el aumento interanual fue de apenas el 9%, por debajo de la inflación del período (33,2%).

En el aspecto productivo, el stock bovino destinado a tambos se mantuvo estable en torno a los 3 millones de cabezas. Al mismo tiempo, la producción de leche alcanzó los 11.868 millones de litros en los últimos doce meses, lo que representó un incremento del 8% frente al período previo.

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En el mercado, el consumo interno permaneció estable en 197 litros por habitante al año. En tanto, las exportaciones totalizaron USD 1.990 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 24%, mientras que las importaciones ascendieron a USD 27,5 millones, un 19% más que un año antes.

En el algodón, el componente de negocio mostró una mejora. En mayo, el productor recibió en promedio $1.956 por kilogramo, un 14% más que en abril. En la comparación interanual, el precio aumentó 45%, por encima de la inflación del 33,2% registrada en el mismo período.

En el algodón, el componente de negocio mostró una mejora. Cortesía: Bayer

En el plano productivo, para la campaña 2025/26 se proyectó una fuerte reducción de la superficie sembrada, que alcanzaría las 390.000 hectáreas, un 43% menos que en la campaña anterior. A su vez, la producción se estimó en 750.000 toneladas, lo que implicó una caída interanual del 29%.

En cuanto al mercado, el complejo algodonero exportó USD 169 millones en los últimos doce meses, un 3% más que en el período previo. En sentido contrario, las importaciones crecieron 8%, al pasar de USD 83 millones a USD 89 millones.

En el caso del arroz, el componente de negocio mostró una mejora mensual. En mayo, el productor recibió $280.000 por tonelada, un 12% más que en abril. Sin embargo, en la comparación interanual el incremento fue del 22%, por debajo de la inflación.

En materia productiva, las primeras proyecciones para la campaña 2025/26 estimaron una superficie sembrada de 200.000 hectáreas, un 13% inferior a la de la campaña anterior (230.000 hectáreas). En tanto, la producción se ubicaría en 1,4 millones de toneladas, unas 200.000 toneladas menos que en la campaña 2024/25, lo que representó una caída interanual del 13%.

En el frente comercial, las exportaciones de arroz alcanzaron los USD 433 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 9% respecto del período previo. Por su parte, las importaciones sumaron USD 2,2 millones, lo que representó una caída del 55%.