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Antes de cerrar la puerta: la lista de 6 cambios silenciosos que evitan volver a una casa con olores y desorden

Expertas recomiendan preparar el hogar con anticipación para minimizar molestias al regresar, eliminando focos de deterioro, reduciendo acumulaciones y dejando rutinas básicas resueltas para la ausencia

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Mujer de espaldas con cabello rubio y chaqueta marrón, junto a dos maletas, frente a una puerta abierta en un pasillo de hotel con alfombra estampada.
Expertas en organización recomiendan depurar la casa antes de un viaje largo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tirar antes de viajar es el eje de una guía de expertas en organización recogida por House Beautiful para evitar malos olores, suciedad y desorden al regresar a casa. La recomendación apunta sobre todo a viajes largos o al cierre de una segunda residencia por temporada.

La lógica, según la revista citada, consiste en reducir al mínimo aquello que pueda deteriorarse durante la ausencia y dejar la vivienda en las mejores condiciones para el regreso. Macarena Ramírez, creadora de The Macarena Method, incluso propone prepararla como si fuera a recibir a una persona encargada de cuidarla o a destinarse a un alquiler temporal.

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1. Qué tirar de la heladera antes de salir de vacaciones

Hombre abriendo la heladera - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La heladera se revisa primero para descartar vencidos y sobras antiguas (Imágen Ilustrativa Infobae)

La primera revisión pasa por los alimentos vencidos o próximos a vencer. Lisa Holtby de Home Organizing with Lisa Holtby recomienda desechar vegetales marchitos, sobras viejas y lácteos caducados para no volver a una cocina con malos olores, según el artículo.

Ramirez sugiere empezar unas semanas antes de la salida para consumir comida congelada desde hace demasiado tiempo y cualquier producto que pueda echarse a perder durante la ausencia. Justo antes del viaje, aconseja limpiar bien la heladera y retirar lo que ya se estropeó, está por vencer o está a punto de acabarse.

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2. Qué revisar en la despensa antes de abandonar le hogar

Tres estantes flotantes de madera clara en una pared blanca con tablillas. Contienen cestas de metal con cebollas, patatas y calabazas, y frascos de vidrio con galletas, cereales y azúcar.
La despensa también se ordena para evitar perecederos arruinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía también incluye los perecederos de la despensa, como pan, productos horneados y papas. Holtby señala que planificar las comidas ayuda a usar esos alimentos antes de salir y que, si eso no es posible, conviene desecharlos.

La recomendación apunta a revisar todo lo que probablemente se arruine o no se consuma antes de la partida. Esa depuración ayuda a evitar sorpresas al regreso y a mantener la cocina en mejor estado.

3. Por qué conviene retirar las flores

Una mujer de mediana edad con suéter beige sonríe mientras arregla un florero con flores coloridas sobre una mesa de madera en su sala. Sus manos están sucias.
Los ramos se retiran si la ausencia supera dos días para prevenir deterioro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arreglos florales entran en la lista cuando la ausencia será de más de dos días. House Beautiful advierte que un ramo marchito puede dejar agua sucia, pétalos podridos y atraer moscas de la fruta.

Si las flores aún conservan algo de vida, la guía sugiere regalarlas a un vecino antes de salir. Si no, recomienda retirarlas para no encontrar ese deterioro al volver.

4. Cómo evitar la acumulación de papeles y correo

Mesa de madera con sobres y documentos del USPS, billetes y monedas de dólar, una taza de café, un teléfono móvil y útiles de oficina
El correo y los folletos se clasifican para evitar acumulaciones visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revistas, diarios, folletos, invitaciones, correo no deseado y cajas también forman parte de la limpieza previa. Holtby señala que revisar esos papeles antes de viajar evita una acumulación desordenada y ayuda a sostener la sensación de orden durante las vacaciones.

La nota propone tirar el correo basura, guardar revistas y otros materiales de lectura, responder invitaciones y dejar un lugar definido para facturas y documentos. También aconseja desarmar cajas para reciclarlas y pedir a un vecino que recoja el correo mientras la casa esté vacía.

5. Qué depurar del armario al hacer la valija

Una mujer de espaldas frente a un armario abierto con ropa colgada y doblada, bolsos, un dormitorio con cama, mesa de noche y ventana.
La valija sirve como disparador para depurar armarios y cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer la valija puede servir para revisar armarios y cajones. Holtby sostiene que esa depuración deja un entorno más agradable para la vuelta, mientras Leist recomienda probarse todo lo que se piensa llevar y donar lo que ya no queda bien.

Leist explica que suele separar la ropa en un perchero del cuarto de invitados y agrupar conjuntos cerca de dos semanas antes de las vacaciones para asegurarse de que todo esté limpio. Ramirez añade que elegir qué llevar también ayuda a detectar prendas o sandalias que ya no se desean usar y que pueden salir del armario.

6. Qué sacar de las valijas antes de ir al aeropuerto

Un armario blanco muestra ropa colgada en perchas, bolsos sobre una bandeja de cristal, un cajón inferior abierto con prendas dobladas y botas visibles detrás de puertas de cristal.
El equipaje se revisa al final para quitar etiquetas viejas y actualizar datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último repaso alcanza al equipaje. Leist advierte, en declaraciones recogidas por House Beautiful, que dejar etiquetas y adhesivos viejos en las maletas puede confundir al personal del aeropuerto y hacer que se pierdan.

La recomendación incluye retirar esos restos y comprobar que las etiquetas con dirección y teléfono muestren los datos actuales. La idea final de la guía es simple: resolver antes de salir los focos de desorden de la casa puede hacer más llevadero el regreso.

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