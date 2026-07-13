Helena Blavatsky, ocultista rusa: “Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras; tan sólo la Verdad es eterna y suprema”

Helena Blavatsky, escritora y ocultista rusa: “Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día; tan sólo la Verdad, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema” (Crédito: Wikipedia)

El último tercio del siglo XIX estuvo marcado por un choque brutal entre el materialismo de la Revolución Industrial y el dogma religioso tradicional. En medio de esa crisis de fe y de sentido, una figura magnética y controversial emergió desde Rusia para proponer una tercera vía que uniera la ciencia, la filosofía y la mística. Esa mujer fue Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, y la frase que titula este artículo condensa de manera magistral el corazón de su cosmovisión.

En las páginas del prefacio de Isis sin velo, una obra monumental de tres tomos publicada en 1877 en Nueva York, aparece esta sentencia: “Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan sólo la Verdad, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema”. El libro, subtitulado Clave de los misterios de la ciencia y de la teología antiguas y modernas, no fue simplemente un tratado de ocultismo; significó el debut literario y doctrinal de su autora, increíblemente ambicioso.

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Para Blavatsky, todas las religiones y mitologías de la humanidad comparten una raíz común, una “sabiduría antigua” que el ser humano ha ido fragmentando con el paso de los siglos. Pero para comprender el impacto de Isis sin velo, es necesario situarse en su época. Lo escribió este texto apenas dos años después de haber fundado la Sociedad Teosófica. El mundo académico debatía las teorías de Charles Darwin y el avance implacable del positivismo, mientras las iglesias cristianas perdían influencia.

La portada del libro Isis sin Velo, Tomo I, de H. P. Blavatsky, se presenta con un fondo difuminado de la misma imagen, mostrando el título y la firma de la autora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isis sin velo es una crítica feroz al dogmatismo eclesiástico y al escepticismo de la ciencia ortodoxa. A lo largo de sus tomos, la autora desplegó un análisis comparado que fascinó al científico Thomas Edison, al poeta William Butler Yeats o, años más tarde, al pintor Wassily Kandinsky. La importancia de este libro radica en que descentralizó el pensamiento europeo y norteamericano. Fue el gran puente que introdujo formalmente conceptos del hinduismo y del budismo en el vocabulario y el imaginario de Occidente.

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El análisis de la frase revela la profunda desconfianza de Blavatsky hacia las instituciones creadas por el hombre. Al declarar en su prefacio que los “hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día”, la autora lanza una advertencia contra el fanatismo y el sectarismo. Para ella, los partidos políticos, las escuelas filosóficas y las sectas religiosas son estructuras temporales, juguetes del ego humano que nacen, crecen y mueren según las modas y las necesidades de cada época.

En contraposición, la Verdad, lo inmutable, que está “asentada en diamantina roca”. El diamante es el mineral más duro, incorruptible y capaz de reflejar la luz pura sin alterarla. Para la teosofía, esa Verdad no le pertenece a ninguna religión en exclusiva. De hecho, el lema oficial de la sociedad fundada por Blavatsky era: “No hay religión más elevada que la Verdad”. Este libro fue, en definitiva, el antecedente necesario que pavimentó el camino para su otra gran obra posterior, La Doctrina Secreta.

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Nacida como Helena von Hahn en 1831 en Ekaterinoslav (actual Ucrania), Madame Blavatsky fue una escritora, viajera y ocultista rusa que revolucionó la espiritualidad del siglo XIX

Esta idea resume a la perfección el pensamiento y la biografía de Helena Blavatsky, una inconformista sistemática. Desafió las convenciones sociales de la aristocracia rusa, viajó sola por el Tíbet, Egipto y América en una época donde las mujeres no lo hacían, y soportó acusaciones de fraude, escepticismo y persecución mediática. Si algo guio su errante y tempestuosa vida fue la convicción de que el ser humano debe buscar el conocimiento por sí mismo, rompiendo las cadenas de los dogmas establecidos.

¿Quién es Helena Blavatsky?

Helena Petrovna Blavatsky, nacida como Helena von Hahn en 1831 en Ekaterinoslav (actual Ucrania), fue una escritora, viajera y ocultista rusa que revolucionó la espiritualidad del siglo XIX. Proveniente de una familia de la aristocracia, desafió los mandatos de su época al abandonar un matrimonio de conveniencia a los 17 años para emprender un viaje épico de dos décadas por el mundo. Durante este tiempo, recorrió Egipto, la India, América y el Tíbet, donde estudió con maestros espirituales orientales.

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En 1875, cofundó la Sociedad Teosófica en Nueva York junto al coronel Henry Steel Olcott, una organización dedicada al estudio comparado de religiones, ciencias y filosofías bajo el lema de la fraternidad universal. Escribió Isis sin velo (1877), La Doctrina Secreta (1888) y La voz del silencio (1889), entre otros libros. Afectada por una salud frágil debido al brillo de una vida errante y tormentosa, falleció en Londres en mayo de 1891 a los 59 años, dejando un legado inquietante y siempre actual.