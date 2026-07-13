El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla de defensores centrales de Argentina (Reuters/Maria Lysaker)

El próximo miércoles, la selección argentina buscará el pase a la final del Mundial 2026 nada menos que ante Inglaterra, en Atlanta. Tal como dijo el capitán Lionel Messi, la Scaloneta se enfrentará a una potencia que tampoco perdió en lo que va del certamen. El partido, que tiene sabor a clásico, fue analizado por varios ex futbolistas ingleses y una definición del ex defensor Gary Neville no pasó inadvertida.

Durante una charla en el medio británico Sky Bet, el ídolo de Inglaterra, que pasó por la selección de los Tres Leones y enfrentó a la Argentina en el Mundial de Francia 1998, analizó las claves de la semifinal entre ambos elencos y lanzó una particular frase para definir a la dupla de marcadores centrales que conforman Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez.

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“No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, dijo Neville en el programa.

Gary Neville es analista deportivo de la cadena Sky Sports

El ídolo histórico del Manchester United (jugó 602 partidos y ganó 20 títulos), de 51 años, se refirió al rendimiento del Cuti Romero y Licha Martínez. Ambos jugadores argentinos han tenido un papel fundamental en el camino de Argentina hasta las semifinales de la Copa del Mundo y son indiscutidos para Scaloni. Incluso, el entrerriano se consolidó como titular, relegando a Nicolás Otamendi.

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Sin embargo, lo que se critica de estos jugadores es que concedieron algunas ventajas en el fondo y no mostraron la solidez que los caracteriza. A los campeones del mundo le anotaron 6 goles y solamente mantuvieron valla invicta ante Argelia y Austria. No obstante, ambos marcaron tantos y tuvieron una destacada actuación en la faceta ofensiva. En el caso de Licha Martínez, su participación ante Cabo Verde en los 16avos de final fue vital: asistencia para el gol de Messi en el primer tiempo y gol para el 2-1 en el minuto 93. En tanto que Cuti Romero también fue decisivo con el cabezazo agónico para vencer al elenco africano en el alargue (la pelota se desvió en un defensor antes de ingresar en el arco) y también marcó el tanto de la remontada épica ante Egipto en octavos.

Ambos disputaron cinco partidos y no ingresaron en la tercera fecha del Grupo J, en el triunfo 3-1 frente a Jordania. El DT eligió preservar a ambos defensores, ya que Argentina estaba clasificada como primera en su zona. En sus lugares ingresaron Marcos Senesi y Otamendi.

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Licha Martínez y Cuti Romero durante la práctica de la selección argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Además de los comentarios de Neville, otros ex futbolistas de la selección inglesa dieron su punto de vista acerca del partido que se viene en Atlanta. Ian Wright, por su parte, expresó: “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa”.

Por último, el histórico goleador Gary Lineker hizo referencia al primer partido que jugará Messi ante Inglaterra en toda su carrera y otro ex futbolista, Joe Cole, se mostró confiado de cara al duelo de semifinales: “Lo mandaremos a dormir a Messi. Lo digo ahora: iremos a la final del Mundial. Tenemos velocidad y fuerza de sobra para Argentina. Le vamos a ganar, lo siento en mis huesos”.

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