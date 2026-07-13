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Cómo preparar huevos de siete formas distintas con técnicas de chefs reconocidos

El reporte de Wales Online recoge aportes de profesionales reconocidos y sostiene que la precisión y el respeto por las características del ingrediente son la base de preparaciones que van de lo clásico a lo sofisticado

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Vista aérea de huevos en una canasta, huevos fritos en un plato, huevos revueltos en una sartén, yemas y claras en cuencos sobre una mesa de madera.
Una cesta de huevos frescos, huevos fritos, huevos revueltos, yemas y claras se presentan sobre una superficie de madera, mostrando la versatilidad de este ingrediente fundamental en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es uno de los ingredientes más versátiles y universales en la gastronomía, presente en desayunos, platos principales y recetas tradicionales de todo el mundo. Dominar siete técnicas básicas permite transformar este alimento en preparaciones que van desde lo clásico hasta lo sofisticado.

Según Wales Online y los aportes de chefs reconocidos, la clave está en la precisión y el respeto por las características naturales del huevo.

Expertos como Gordon Ramsay y Alain Roux coinciden en que la calidad del huevo, la frescura, el control de la temperatura y el uso de utensilios adecuados son factores decisivos para lograr resultados óptimos.

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Además, la publicación de Manorama Online destaca que el huevo es protagonista en platos emblemáticos de distintas culturas, lo que refuerza su importancia como base fundamental en la gastronomía mundial.

Técnicas esenciales y secretos de los grandes cocineros

Infografía de siete técnicas de cocina del huevo. Muestra huevos fritos, pochados, revueltos, cocidos, omelette y platos internacionales. Incluye sartenes, utensilios.
El huevo revuelto requiere baja temperatura, batido suave y removido constante para obtener una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo frito puede parecer simple, pero chefs como Gordon Ramsay recomiendan controlar la temperatura y usar manteca para lograr una clara crujiente y una yema fluida.

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Ramsay sugiere añadir sal, pimienta y, para los más audaces, un toque de chile en escamas. “El truco está en rociar la yema con la mantequilla derretida y las especias hasta conseguir una textura y sabor óptimos”, explicó en una de sus guías culinarias.

En cuanto al huevo pochado, el chef Alain Roux, del restaurante The Waterside Inn, recomienda usar huevos muy frescos y añadir vinagre al agua.

Según detalló a Wales Online, crear un remolino en el agua ayuda a que la clara envuelva la yema, logrando una forma definida. Roux aconseja cocinar los huevos por tres o cuatro minutos y retirarlos con una espumadera para mantener la suavidad de la yema.

El huevo revuelto requiere batir los huevos con suavidad y cocinarlos a baja temperatura, removiendo constantemente para obtener una textura cremosa. Un toque de manteca al final potencia el sabor y evita que queden secos.

La técnica del huevo cocido varía según el resultado deseado. Para un huevo pasado por agua, el tiempo recomendado es de seis minutos; si se busca una yema sólida pero no seca, ocho minutos serán suficientes. En ambos casos, se recomienda enfriar los huevos en agua fría tras la cocción para detener el proceso y facilitar el pelado.

El omelette francés exige precisión. Se baten los huevos y se cocinan en sartén antiadherente con manteca, removiendo suavemente y plegando la mezcla hasta que adquiera una consistencia tierna y sin dorar.

En la cocina global, el huevo también protagoniza recetas emblemáticas como el shakshuka en Israel o los huevos rancheros en México. Según un reportaje de Manorama Online, estas preparaciones combinan el huevo con salsas de tomate, especias y otros ingredientes locales, mostrando la capacidad del huevo para adaptarse a diferentes culturas.

Variaciones internacionales y consejos prácticos

Huevos revueltos de color amarillo en un plato de cerámica, adornados con hojas verdes de orégano, ramitas de tomillo y rodajas de chile rojo.
Un plato de huevos revueltos recién preparados en un cuenco de cerámica, decorados con hojas de orégano, ramitas de tomillo y rodajas de chile rojo brillante, resaltando colores y frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo escalfado es otra técnica apreciada en la alta cocina. Consiste en sumergirlo, sin cáscara, en agua caliente con vinagre, sin que llegue a hervir. Este último favorece la coagulación de la clara y ayuda a conservar la forma. Chefs como Monica Galetti recomiendan utilizar piezas a temperatura ambiente y no cocinar más de cuatro a la vez para evitar que se rompan.

El uso de sartenes antiadherentes y el control de la fuente de calor son fundamentales para evitar que los huevos se peguen o se cocinen en exceso. Además, los expertos aconsejan probar nuevas técnicas como el huevo al vapor o el uso de la freidora de aire, que, según Jamie Oliver, permite innovar en la textura y el sabor del huevo frito o cocido.

Entre las recetas internacionales más conocidas se encuentran el tamago kake gohan de Japón, que mezcla huevo crudo con arroz caliente, la tortilla española de España y el menemen turco, en el que los huevos se cocinan suavemente con tomate, pimientos y especias.

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