Un estudio reveló qué tipo de deportistas tienen cuatro veces más riesgo de morir por enfermedades neurodegenerativas

El estudio analizó una cohorte de 19.824 atletas y comparó su mortalidad con la de la población general estandarizada por edad, sexo, raza y año calendario (Europa Press)

Un nuevo estudio reveló que los jugadores de la NFL tienen cuatro veces más probabilidades de morir por una enfermedad neurodegenerativa que la población general. El trabajo —un estudio de cohorte con casi 20.000 atletas— mostró, al mismo tiempo, que la mortalidad promedio de los jugadores era menor que la media nacional.

La investigación, realizada por Mass General Brigham, la Universidad de Boston y la Fundación para la Conmoción Cerebral y la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE, por sus siglas en inglés), se publicó en eClinicalMedicine.

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En el mayor estudio de cohorte retrospectivo citado, los investigadores analizaron los registros médicos de 19.824 jugadores de la NFL que compitieron entre 1960 y 2019 para determinar cuánto mayor era la incidencia de mortalidad por enfermedades neurodegenerativas en comparación con la población general.

Qué encontró el estudio en demencia, Parkinson y ELA

Los resultados se publicaron en eClinicalMedicine (Freepik)

Los autores reportaron que, pese a una mortalidad general menor, los jugadores presentaron una mortalidad neurodegenerativa casi cuatro veces mayor (SMR = 3,94). El aumento incluyó demencia por todas las causas (SMR = 3,80) y enfermedad de Parkinson (SMR = 3,88), además de esclerosis lateral amiotrófica (SMR = 4,55).

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“Esta es la evidencia poblacional más clara que hemos tenido hasta ahora de que los jugadores de la NFL están muriendo debido a enfermedades neurodegenerativas a tasas reales y mediblemente más altas”, dijo el coautor principal Daniel Daneshvar, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard y jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Rehabilitación Spaulding. “Este estudio demuestra que, al analizar a los atletas que jugaron un partido de la NFL, incluyendo a casi 20 000 jugadores, en todas las causas oficiales de muerte, el resultado es el mismo: los jugadores de la NFL mueren de demencia y enfermedad de Parkinson de tres a cuatro veces más a menudo de lo que deberían”.

El estudio también informó que los jugadores de la NFL tuvieron una mortalidad por todas las causas menor (SMR = 0,70; IC del 95%: 0,67–0,74), mientras que la mortalidad neurodegenerativa fue mayor (SMR = 3,94; IC del 95%: 3,38–4,56).

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Cómo se hizo la investigación y por qué apunta a impactos repetitivos en la cabeza

El trabajo fue un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional, con atletas que debutaron entre 1960 y 2019 y jugaron al menos un partido (Reuters)

Los autores realizaron un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional que incluyó a todos los atletas actuales y antiguos de la NFL que debutaron entre 1960 y 2019 y jugaron al menos un partido de temporada regular o postemporada.

Según el resumen del trabajo publicado en eClinicalMedicine, los registros del Índice Nacional de Defunciones (1979-2023) se cotejaron con datos de Sports Reference, LLC. Con esa información, se calcularon razones de mortalidad estandarizadas a partir de datos del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, en comparación con una población general estandarizada por edad, sexo, raza y año calendario.

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Los investigadores señalaron que este trabajo buscó abordar limitaciones metodológicas previas —como el sesgo de selección, diagnósticos subjetivos e información retrospectiva— mediante el análisis de la relación entre la exposición a impactos repetitivos en la cabeza y la mortalidad neurodegenerativa en una cohorte “completamente documentada”.

En el reporte se mencionó que, al considerar otros factores de riesgo conocidos, la mortalidad neurodegenerativa siguió siendo tres veces mayor en los jugadores en comparación con la población general. En el resumen del estudio se indicó que una simulación de riesgos específicos por causa arrojó una SMR neurodegenerativa residual de 3,04 (IC del 95%: 2,63–3,50).

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Qué grupos tuvieron el riesgo más alto: edad y duración de la carrera

Los investigadores realizaron un análisis de sensibilidad mediante una simulación de riesgo específica de la causa para evaluar riesgos competitivos (AP)

El aumento fue aún más significativo en los jugadores más jóvenes, según el texto base. Aquellos que fallecieron antes de los 60 años presentaron tasas de mortalidad por enfermedades neurodegenerativas más de 12 veces superiores a las de la población general.

El estudio también vinculó la duración de la carrera con un mayor riesgo: los jugadores con carreras más largas —cinco temporadas o más— tuvieron casi el doble de riesgo de muerte por enfermedades neurodegenerativas que aquellos con carreras más cortas (de una a cuatro temporadas). En las conclusiones del trabajo, los autores lo presentaron como un refuerzo de una relación “dosis-respuesta” entre años de juego y riesgo de enfermedad cerebral.

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“Un aumento de cuatro veces en las tasas de demencia debido a una presunta causa ambiental es inmenso, y los estudios de bancos de cerebros indican que la encefalopatía traumática crónica (ETC) es la explicación principal”, afirmó Jesse Mez, coautor principal del estudio, director asociado del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Boston y codirector de investigación clínica del Centro de ETC de la Universidad de Boston. “Para ponerlo en perspectiva, la exposición elevada al plomo, que fue prohibido en la pintura y la gasolina en los EEUU debido a sus consecuencias neurológicas y cardiovasculares, conlleva una tasa de demencia de dos a tres veces mayor y una tasa de mortalidad cardiovascular 1,5 veces mayor”.

El “efecto STARS”: por qué la mortalidad general fue menor pese al aumento neurodegenerativo

El estudio introdujo el concepto de Efecto de Supervivencia por Resiliencia Atlética (STARS) para explicar la menor mortalidad general observada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio describió que los jugadores de la NFL tuvieron una mortalidad general significativamente menor que la población general, pese a sus tasas elevadas de enfermedades neurodegenerativas. Según los investigadores, los jugadores tenían menos probabilidades de morir de cáncer, enfermedades cardiovasculares y suicidio, lo que subrayó que se trató de una población “generalmente más sana”, aunque con mayor frecuencia de muertes por enfermedades cerebrales.

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Para explicar este contraste, el estudio introdujo un concepto llamado Efecto de Supervivencia por Resiliencia Atlética (STARS, por sus siglas en inglés). Ese efecto propuso que características genéticas, ambientales, médicas y conductuales asociadas a convertirse en atleta profesional —como rendimiento físico y cognitivo excepcional, resiliencia, autodisciplina y menores tasas de tabaquismo y enfermedades y lesiones graves a temprana edad— también contribuyen a una mayor supervivencia general.

Un mayor nivel educativo y un mejor acceso a la atención médica podrían compensar aún más los efectos de otras afecciones de salud en la edad adulta. En conjunto, se planteó que estas ventajas hacían que las elevadas tasas de enfermedades neurodegenerativas fueran más llamativas.

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En esa misma línea, se indicó que el efecto STARS sugería que el aumento cuádruple observado en los jugadores de la NFL podría subestimar la verdadera relación entre jugar en la NFL y las enfermedades neurodegenerativas, ya que, de no existir ese conjunto de ventajas, cabría esperar tasas más bajas de enfermedades cerebrales en comparación con la población general.

Qué recomiendan los autores a exjugadores preocupados por su salud cerebral

El reporte recomendó que quienes estén preocupados por su salud cerebral consulten con especialistas y utilicen recursos de orientación y apoyo mencionados en el texto base (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores recomendaron que los exjugadores de la NFL preocupados por su salud cerebral o por el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas consulten con especialistas. También indicó que muchas afecciones pueden causar síntomas similares a los de esas enfermedades y que varias son tratables.

La recomendación planteó que, incluso cuando no se pudiera eliminar el riesgo a largo plazo, identificar y controlar factores de riesgo modificables podría contribuir a la salud cerebral general y a la calidad de vida.

Entre los recursos mencionados por los investigadores para orientación, referencias a especialistas o apoyo, se incluyeron The Trust Powered by the NFL Players Association (NFLPA), la Professional Athletes Foundation de la NFLPA y la Concussion & CTE Foundation HelpLine.