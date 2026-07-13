Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

El músico comparó sus inicios en Mambrú con la realidad de los jóvenes en la nueva edición del reality musical (Video: Instagram)

Emanuel Ntaka, exintegrante de la banda Mambrú, puso en debate la vigencia de los realities musicales con una pregunta clave tras el regreso de Popstars por la pantalla de Telefe: “¿Una convocatoria como Popstars sigue siendo atractiva en este contexto?”.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante contrastó el escenario actual de la música con el que vivió al inicio de su carrera, en un momento en que miles de jóvenes colmaron el Estadio Mary Terán de Weiss para audicionar en la nueva edición del emblemático reality.

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El artista, que tras la disolución de la banda se abocó a su proyecto solista, incursionó en el teatro musical y se presentará este 1 de agosto en Niceto, recordó cómo era buscar oportunidades en los años en que Popstars revolucionó la escena local y analizó el impacto de las herramientas digitales en la autogestión de los artistas. Su reflexión abrió un interrogante sobre el sentido de este tipo de formatos en una era de acceso ilimitado a la producción y distribución musical.

Mambrú surgió de la segunda temporada de Popstars en 2002. Estaba conformada por Pablo Silberberg, Milton Amadeo, Germán Tripel, Gerónimo Rauch y Emanuel Ntaka

La pregunta que lanzó Ntaka en sus redes sociales está en el centro del debate: “Me pregunto es si en este contexto una convocatoria como Popstar sigue siendo atractiva”. El músico expuso su duda tras recibir consultas sobre el regreso del reality, que vuelve después de años de ausencia.

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Ntaka marcó la diferencia entre el casting que realizó para ser parte de la boy band y la convocatoria actual, más de dos décadas después. “En esa época me la pasaba buscando que me den una oportunidad, ¿no? Me había grabado mi demo y me la pasaba distribuyéndolo, yendo a lugares, mostrando el material”, relató. Destacó que en la actualidad los jóvenes pueden grabar y difundir su música desde sus casas, usando recursos que no existían a comienzos de los 2000.

Más de 3 mil chicas se presentaron en el casting presencial de Popstars en el Estadio Mary Terán de Weiss y 15 mil fueron parte de la audición virtual (Prensa Telefe/ Adrián Díaz Bernini)

“Hoy la juventud tiene el poder de ser quienes quieran ser”, reflexionó, en alusión a las herramientas tecnológicas y la posibilidad de compartir su material sin intermediarios. “Está al alcance de tu mano un montón de herramientas que en esa época nosotros no teníamos”, sintetizó.

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El recorrido artístico de Emanuel Ntaka estuvo marcado por su paso por Mambrú, la banda formada en la segunda temporada de Popstars en 2002. Para el cantante, participar del reality significó el acceso a una industria que por entonces resultaba inaccesible para la mayoría de los jóvenes.

El músico rememoró el esfuerzo que implicaba ser escuchado antes de las redes sociales, en una época donde grabar un demo y lograr que llegara a una discográfica era una tarea ardua. “Me había grabado mi demo y me la pasaba distribuyéndolo, yendo a lugares, mostrando el material”, compartió.

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“Me pregunto es si en este contexto una convocatoria como Popstar sigue siendo atractiva”, aseguró Emanuel Ntaka, exmiembro de Mambrú (Instagram)

Hoy observa que el escenario cambió por completo. Los jóvenes pueden producir, grabar y distribuir su obra de manera independiente, sin depender de sellos ni productoras. Esa posibilidad, para Ntaka, redefine el valor de los realities de talentos y la necesidad de intermediarios.

Popstars se instaló en la cultura popular argentina a partir de 2001, cuando la versión local del formato neozelandés desembarcó en Azul Televisión. La primera temporada, dirigida solo a mujeres, dio origen a Bandana y que sigue de gira hasta la fecha, luego de varias idas y vueltas. En 2002, la segunda edición fue masculina y de allí surgió Mambrú, la banda que además de Emanuel estaba conformada por Gerónimo Rauch, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg.

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Telefe comenzó a mostrar las primeras imágenes del conductor (Video: Telefe)

La dinámica del reality consiste en seleccionar a jóvenes talentos mediante un seguimiento intensivo, con la promesa de grabar un disco, producir un videoclip y presentarse en vivo. La producción local estuvo a cargo de RGB Entertainment y el programa, que luego pasó a Telefe, se convirtió en un fenómeno de masas.

El regreso de Popstars se materializó en el Estadio Mary Terán de Weiss, donde miles de jóvenes de entre 18 y 25 años participaron del casting inicial. Nicolás Vázquez estará al frente de la conducción y los jurados de esta edición son Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García. Además, Sofía Gonet, Juli Poggio y Martín Cirio serán la pata digital de la programa.

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