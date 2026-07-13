América Latina

“¡Siete hijos me han matado!”: el relato de la madre que sobrevivió a la masacre de clan familiar en Uruguay

Karina Suárez se escondió debajo de una cama mientras cuatro sicarios irrumpían en su casa simulando ser policías. En el ataque murieron tres de sus hijos, una adolescente de 14 años y la madre de la menor

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Quínuple homicidio en el barrio El Monarca, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
Quínuple homicidio en el barrio El Monarca, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

A Karina Suárez, integrante del clan familiar ‘Los Suárez’ en Uruguay, le mataron a tres de sus hijos en el quíntuple homicidio que hubo en Uruguay este viernes. Ella es una de las sobrevivientes del ataque: estaba en la casa cuando llegaron los cuatro delincuentes dispuestos a acribillar a balazos a todos los que estuvieran allí.

Cinco personas –entre ellas una adolescente de 14 años– murieron tras esa balacera, explicada por una disputa criminal de “larga data” que hay en la zona, como expresó el ministro del Interior, Carlos Negro.

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Los delincuentes llegaron a la casa simulando que eran policías e ingresaron a todas las habitaciones a dispararle a quien se encontraban. En la vivienda había siete personas en total. Entre ellas estaba Karina, que se escondió abajo de una cama, según contó en una entrevista con el noticiero Subrayado de Canal 10.

Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Sus tres hijos fueron asesinados: uno de ellos tenía 28 años y los otros dos eran gemelos de 18 años. Las otras personas asesinadas fueron una adolescente de 14 años –que era una de las novias de los jóvenes– y una mujer de 38 años, la madre de esta menor.

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“Obvio que estoy cansada. Una matanza hicieron con mis tres hijos, con mi consuegra, con mi nuera. Me allanaron la casa, me dieron vuelta toda la casa con los cuerpos muertos ahí adentro. No tienen una pizca de vergüenza”, dijo Suárez en la entrevista televisiva.

La mujer comentó que se estaba aprontando para mudarse del lugar y que estaba llevando “de a poco” las cosas de su casa. Estaba esperando que terminara una medida cautelar que tenían sus hijos para concretar la mudanza, según contó. EL 18 se terminaban esas medidas y la familia había resuelto esperar hasta el 23 para irse.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en el barrio EL Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
El ministro del Interior, Carlos Negro, en el barrio EL Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

“Le dije al fiscal: ‘Yo me tengo que ir, tengo que salvar a mis hijos. Van a hacer una matanza humana’. ¡Yo lo advertí! Le dije que las personas estas están ofreciendo plata por la cabeza de mis hijos y por mi cabeza. Quieren hacer una matanza”, relató Suárez.

“Estuve diciendo: ‘Me tengo que ir, nos van a matar, ya saben dónde vivimos’. Ya saben todo. No tenemos vida, no salimos. Los vecinos nos hacen los mandados porque ya teníamos amenazas de que nos iban a matar”, agregó.

Suárez dijo, entre llantos, que ahora pide que se haga Justicia. Y luego se preguntó: “¿Justicia pa’ qué? Si ya enterré cuatro hijos antes. ¡Siete hijos me mataron! ¿Qué Justicia voy a pedir ahora? ¡Qué me maten a mí!”, agregó.

Tres hijos de Karina Suárez fueron asesinados en una masacre: la mujer habló detrás de un muro con la televisión uruguaya (Captura Subrayado/Canal 10)
Tres hijos de Karina Suárez fueron asesinados en una masacre: la mujer habló detrás de un muro con la televisión uruguaya (Captura Subrayado/Canal 10)

A la mujer le quedó resonando otra pregunta: “¿Por qué no salí del maldito cuarto, me hubiesen matado y me iba con mis hijos?”.

Suárez contó que se salvó gracias a sus perros. “Cuando ellos entraron diciendo ‘allanamiento’, patean y siento muchos tiros. Yo pensé que eran los botones que estaban tirando balas de goma. No entraban para mi cuarto y me tiré abajo de la cama. Y los perros atacaron para que no entraran porque justo en mi cuarto no hay luz”, contó.

A Karina Suárez le queda un solo hijo con vida, que está internado hace varios años porque tiene una discapacidad cognitiva, informó Montevideo Portal. El primero fue asesinado hace 10 años. En 2023, mataron a Ezequiel en la puerta de su casa; uno de los últimos fallecido fue quien apodaban El Mudo y más tarde a Pepe. Sebastián, Misael y Brayan fueron asesinados este viernes.

Cuatro adultos y una adolescente fueron asesinados en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
Cuatro adultos y una adolescente fueron asesinados en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Las víctimas eran integrantes de la banda de Los Suárez, un grupo criminal que hace unos años operaba en el barrio Villa Española, ubicado a unos 15 kilómetros de El Monarca. Este clan familiar había tenido varios conflictos en su zona anterior con Los Albín, otra banda criminal que disputa el territorio de venta de drogas.

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