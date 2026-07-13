Sociedad

Vacaciones de invierno: Corrientes se posiciona con naturaleza, pesca, turismo religioso y cultura para atraer visitantes

Con los Esteros del Iberá como principal atractivo, la pesca deportiva en los grandes ríos, las celebraciones de Itatí y una nutrida agenda cultural en la capital provincial, Corrientes busca convertirse en uno de los destinos más elegidos del receso invernal

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Con sus atractivos culturales y naturales, Corrientes busca convertirse en uno de los destinos más elegidos del receso invernal
Con sus atractivos culturales y naturales, Corrientes busca convertirse en uno de los destinos más elegidos del receso invernal

Mientras gran parte del país se prepara para el receso invernal, Corrientes apuesta a una propuesta turística que combina algunos de sus mayores tesoros naturales, culturales y religiosos.

Con actividades pensadas para familias, amantes de la naturaleza, aventureros y viajeros que buscan experiencias auténticas, la provincia busca consolidar su presencia entre los destinos más elegidos de la temporada.

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La estrategia turística provincial se apoya en una amplia diversidad de atractivos distribuidos en distintos puntos del territorio. Desde los imponentes Esteros del Iberá hasta las tradicionales celebraciones religiosas de Itatí, pasando por la pesca deportiva y las propuestas urbanas de la capital, Corrientes ofrece alternativas para distintos perfiles de visitantes bajo el concepto “Corrientes te reinicia”.

Los Esteros del Iberá, protagonistas del invierno

Uno de los principales motores turísticos de la provincia son los Esteros del Iberá, considerados uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica. Durante el invierno, las temperaturas más moderadas favorecen las excursiones y permiten disfrutar de una mayor visibilidad de la fauna silvestre.

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Los Esteros del Iberá son considerados uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica
Los Esteros del Iberá son considerados uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica

Los visitantes pueden recorrer lagunas y senderos rodeados de naturaleza, observar especies emblemáticas como carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y monos carayá, además de cientos de especies de aves que convierten a la región en un paraíso para los aficionados al avistaje.

La experiencia también incluye el contacto con comunidades locales que conservan tradiciones, costumbres y una gastronomía característica del litoral, generando un vínculo directo entre el turismo y la identidad cultural correntina.

La pesca deportiva, un clásico del litoral

Corrientes también fortalece su posicionamiento como uno de los principales destinos de pesca deportiva del país. Los ríos Paraná y Uruguay ofrecen escenarios privilegiados para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y actividades al aire libre.

La provincia cuenta con una amplia red de servicios turísticos vinculados a esta actividad, incluyendo guías especializados, embarcaciones y alojamientos adaptados a las necesidades de los pescadores. Gran parte de la oferta se desarrolla bajo la modalidad de pesca con devolución, una práctica orientada a la preservación de las especies y al desarrollo sostenible de la actividad.

Los ríos Paraná y Uruguay ofrecen escenarios privilegiados para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y actividades al aire libre
Los ríos Paraná y Uruguay ofrecen escenarios privilegiados para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y actividades al aire libre

Itatí y el turismo de fe

El invierno correntino también tiene un fuerte componente religioso. Cada julio, la localidad de Itatí recibe a miles de peregrinos que participan de las celebraciones en honor a la Virgen de Itatí, considerada la Patrona de Corrientes.

Las peregrinaciones, procesiones y ceremonias religiosas convierten a la ciudad en uno de los principales centros de turismo de fe de la Argentina. A ello se suma el atractivo arquitectónico de la basílica, la historia del lugar y el entorno natural que brinda la costa del río Paraná.

Para muchos visitantes, la experiencia trasciende lo espiritual y se transforma en una oportunidad para conocer parte de la identidad cultural e histórica de la provincia.

Cultura, gastronomía y actividades en la capital

La ciudad de Corrientes complementa la oferta turística provincial con una agenda especialmente diseñada para las vacaciones de invierno. Los espacios públicos, los museos, las ferias artesanales y las propuestas gastronómicas se convierten en opciones para quienes prefieren combinar descanso con actividades urbanas.

Cientos de especies de aves que convierten a la región en un paraíso para los aficionados al avistaje
Cientos de especies de aves que convierten a la región en un paraíso para los aficionados al avistaje

La Costanera General San Martín aparece como uno de los puntos más concurridos, tanto por sus vistas al río Paraná como por la variedad de eventos culturales y recreativos que suelen desarrollarse durante la temporada.

Además, los visitantes pueden recorrer edificios históricos, iglesias, centros culturales y espacios donde la música y las tradiciones litoraleñas forman parte de la experiencia cotidiana.

Con una combinación de naturaleza, aventura, patrimonio histórico, espiritualidad y cultura, Corrientes busca destacarse en una temporada donde los turistas valoran cada vez más las experiencias auténticas y el contacto con entornos naturales.

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