Del televisor a la camiseta: cuáles son los productos más buscados durante el Mundial

La Copa del Mundo impulsa un cambio en el consumo en Argentina con una suba de la demanda de tecnología, camisetas, figuritas y accesorios

La Copa del Mundo transformó el consumo en Argentina. Miles de personas buscan equiparse para seguir los partidos y alentar a la selección. La demanda de productos vinculados al fútbol, desde tecnología para ver los encuentros hasta camisetas y accesorios, muestra cifras inéditas en plataformas online y comercios físicos. Los consumidores encuentran dificultades para conseguir artículos específicos y enfrentan subas de precios, marcando una tendencia singular en la economía argentina durante el torneo.

Las búsquedas de la antena TDA, dispositivo que elimina el retraso en la transmisión, crecieron 2.112% respecto del pico registrado a finales de junio, informó en Infobae en Vivo la periodista Belén Escobar.

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El fenómeno se observa especialmente en plataformas digitales, donde este producto se ubica entre los más solicitados en las jornadas previas a los partidos del seleccionado nacional. La tendencia coincide con la preferencia de muchos hinchas por evitar el delay habitual de los servicios de streaming.

El interés por el Mundial también impacta en los proyectores, que registran un alza del 101% en búsquedas para reuniones grupales, según Escobar. Estos datos surgen de relevamientos realizados sobre las principales plataformas de comercio electrónico en Argentina. Los usuarios priorizan la experiencia compartida y buscan alternativas para ver los encuentros en pantallas grandes.

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Las búsquedas de la antena TDA crecieron 2.112% durante el Mundial por la preferencia de los hinchas por evitar el delay en la transmisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento en la demanda de camisetas y figuritas

Las camisetas de la selección argentina, especialmente la versión titular y el modelo azul que usará el equipo en el próximo partido, experimentan un incremento del 1.770% en las búsquedas. “Estamos viendo en pantalla la titular, la más buscada y por supuesto, la de Lio Messi”, detalló Belén Escobar durante una transmisión. El furor por la indumentaria se refleja tanto en el comercio online como en los shoppings.

Las figuritas del álbum oficial también figuran entre los productos más buscados en la actualidad. Según Escobar, aún persiste una demanda sostenida porque muchas personas no lograron completar el álbum. Esto mantiene a las figuritas en el podio de los artículos más solicitados, generando un fenómeno que se extiende desde semanas antes del inicio del torneo.

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Impacto en precios y alternativas de consumo

El incremento de la demanda generó dificultades en el abastecimiento y subas en los precios de productos oficiales. Quienes no encuentran camisetas de la selección optan por alternativas más accesibles, como pelotas de fútbol o réplicas de la utilizada en el Mundial de 1986.

Las camisetas de la selección argentina, incluida la titular y el modelo azul, registran un alza del 1.770% en las búsquedas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas también incluye versiones miniatura de pelotas, que resultan más económicas y accesibles para quienes desean acompañar la fiebre mundialista. “Hay unas pelotas en miniatura muy hermosas y bastante más baratas que la camiseta”, mencionó otra participante de la conversación. De esta manera, muchas familias optan por satisfacer la demanda de sus hijos con opciones diferentes a la camiseta oficial.

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Las plataformas online muestran demoras en los envíos y faltantes de stock para algunos productos, en especial en la previa de los partidos de la selección argentina. Escobar aconsejó comprar con anticipación para evitar complicaciones en la entrega y poder contar con los artículos a tiempo. La situación obliga a los consumidores a planificar sus compras y adaptarse a la alta demanda que genera el evento deportivo.

Tendencia de consumo durante el Mundial

El fenómeno de consumo que genera la Copa del Mundo en Argentina se destaca por su magnitud y por la diversidad de productos involucrados. La demanda de tecnologías para ver los partidos, indumentaria oficial y coleccionables supera registros previos, impactando tanto en el comercio electrónico como en los locales físicos. Las cifras de incremento en búsquedas, superiores al 2.000% en algunos casos, ilustran el alcance de la tendencia.

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El contexto económico argentino, marcado por el golpe al consumo en meses anteriores, contrasta con el repunte observado en productos vinculados al Mundial. Según Escobar, estos signos de reactivación no se veían desde hace mucho tiempo. El evento deportivo, por su alcance y capacidad de movilizar a la sociedad, introduce variables inéditas en el comportamiento de compra local.

La experiencia del Mundial no solo modifica el consumo individual, sino que también impulsa prácticas colectivas, como reuniones para ver los partidos y la compra grupal de artículos. La fiebre por la selección argentina, conocida como la Scaloneta, redefine prioridades y modifica hábitos de compra en todo el país.

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Desafíos logísticos y recomendaciones para consumidores

El fuerte crecimiento en la demanda de productos del Mundial presenta desafíos para las plataformas de venta y los consumidores. Las demoras en la disponibilidad y los envíos, sumadas al aumento de precios, requieren que quienes deseen adquirir camisetas o artículos relacionados planifiquen sus compras con tiempo. Las alternativas más económicas, como pelotas o figuritas, ganan terreno ante las dificultades para acceder a la indumentaria oficial.

La Copa del Mundo se consolida como un motor de consumo que atraviesa todos los sectores y niveles sociales en Argentina. La tendencia muestra que el fútbol, más allá de lo deportivo, genera impactos concretos en la economía cotidiana del país.

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