Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de julio, minuto a minuto, novedades y cómo se preparan los semifinalistas

El Mundial 2026 ingresa en su sprint final con los cuatro semifinalistas enfocados en la etapa más exigente del torneo. Argentina, España, Francia e Inglaterra intensifican sus entrenamientos y ajustan cada detalle táctico ante la inminencia de los cruces decisivos. Los planteles viven jornadas de concentración absoluta, marcadas por la presión, la expectativa y la planificación estratégica, mientras los cuerpos técnicos estudian a fondo a sus rivales y definen las posibles variantes para alcanzar la final del 19 de julio.
La selección argentina entrenará, este lunes, por última vez en Kansas, la ciudad elegida para hacer sede durante el Mundial. Tras ello, partirá rumbo a Atlanta para ultimar los detalles del partido de este miércoles ante Inglaterra. Ayer, Lionel Scaloni dio trabajos de recuperación al equipo y se espera que hoy comience con los tácticos.
España, por su parte, entrenó ayer en Dallas con la particularidad de que Luis de la Fuente contó con todos los jugadores a disposición. Hoy, volverá a las prácticas en el Cotton Bowl por última vez antes de la gran cita del martes frente a Francia.
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En pocas líneas:
El próximo miércoles, la selección argentina buscará el pase a la final del Mundial 2026 nada menos que ante Inglaterra, en Atlanta. Tal como dijo el capitán Lionel Messi, la Scaloneta se enfrentará a una potencia que tampoco perdió en lo que va del certamen. El partido, que tiene sabor a clásico, fue analizado por varios ex futbolistas ingleses y una definición del ex defensor Gary Neville no pasó inadvertida.
Mundial 2026: así está la tabla de goleadores
Tras finalizar los cuartos de final, así quedó la tabla de máximos goleadores del certamen.
Argentina superó a Suiza en otro sufrido partido, jugará la semifinal ante Inglaterra y sigue en camino a romper la maldición del torneo que está vigente desde hace 64 años: el campeón del mundo no logra defender la corona desde Brasil en 1962.
Suele criticarse cuando el fútbol habla de política, pero no a la inversa. Mariano Rajoy tampoco ha necesitado demostrar un vasto conocimiento para hacerse columnista de la Selección, de hecho se ha ganado la fama por hacerlo ‘a su manera’. Pero ha dejado de hacer gracia. El expresidente del Gobierno, en su última colaboración con el periódico El Debate, ha escrito:
Cuándo se juegan las semifinales del Mundial
Este martes y miércoles se disputarán las semifinales de la Copa del Mundo. Los ganadores accederán al duelo decisivo del próximo 19 de julio en New Jersey. Mientras que los perdedores se verán las caras, 24 horas antes, en Texas para el encuentro que nadie quiere jugar.
La selección argentina avanza en el Mundial 2026 con triunfos sufridos. Tras vencer por 3-2 a Cabo Verde y Egipto, el combinado liderado por Lionel Messi se impuso por 3-1 en tiempo extra contra Suiza y no solo los relatores albicelestes explotaron de emoción. Daniele Adani, ex defensor italiano y hoy comentarista de la cadena Rai, regaló una emocionante reacción en el tanto de Julián Álvarez que encaminó la clasificación para las semifinales.
Mañana sí, hoy no: día sin partidos
Las semifinales entre España-Francia y Argentina-Inglaterra se jugarán este martes y miércoles. Por lo tanto, hoy no habrá ningún encuentro correspondiente a la Copa del Mundo.
El exfutbolista inglés Joe Cole encendió la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra con una advertencia directa contra Lionel Messi: “Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”.
(Desde Estados Unidos) A pesar que todavía nos estamos reponiendo de otra increíble definición tras el triunfo ante Suiza, la selección argentina no tiene descanso. Completó su primer entrenamiento de cara a las semifinales contra Inglaterra y este lunes viajará con destino a Atlanta para descansar y esperar el enfrentamiento por un lugar en la final del Mundial. Más allá de la expectativa por saber qué decidirá Lionel Scaloni con respecto a la formación para jugar ante los Tres Leones, hay un dato clave que se definirá hoy mismo. Y tiene que ver con la posibilidad de usar un talismán que acompañó al combinado nacional el día que Diego Maradona se hizo eterno para todo el pueblo celeste y blanco.