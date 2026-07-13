Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de julio, minuto a minuto, novedades y cómo se preparan los semifinalistas

Argentina, España, Francia e Inglaterra son los semifinalistas que buscarán quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 ingresa en su sprint final con los cuatro semifinalistas enfocados en la etapa más exigente del torneo. Argentina, España, Francia e Inglaterra intensifican sus entrenamientos y ajustan cada detalle táctico ante la inminencia de los cruces decisivos. Los planteles viven jornadas de concentración absoluta, marcadas por la presión, la expectativa y la planificación estratégica, mientras los cuerpos técnicos estudian a fondo a sus rivales y definen las posibles variantes para alcanzar la final del 19 de julio.

La selección argentina entrenará, este lunes, por última vez en Kansas, la ciudad elegida para hacer sede durante el Mundial. Tras ello, partirá rumbo a Atlanta para ultimar los detalles del partido de este miércoles ante Inglaterra. Ayer, Lionel Scaloni dio trabajos de recuperación al equipo y se espera que hoy comience con los tácticos.

España, por su parte, entrenó ayer en Dallas con la particularidad de que Luis de la Fuente contó con todos los jugadores a disposición. Hoy, volverá a las prácticas en el Cotton Bowl por última vez antes de la gran cita del martes frente a Francia.

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