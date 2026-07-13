Deportes

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de julio, minuto a minuto, novedades y cómo se preparan los semifinalistas

Las cuatro selecciones que siguen de pie ajustan sus estrategias y viven momentos de máxima tensión a la espera de los cruces decisivos que definirán a los protagonistas del próximo 19 de julio

Guardar
Google icon
Copa del Mundo de la FIFA en un pedestal, balón de fútbol dorado, escudos animados de Argentina, España, Francia, Inglaterra, estadio con público.
Argentina, España, Francia e Inglaterra son los semifinalistas que buscarán quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 ingresa en su sprint final con los cuatro semifinalistas enfocados en la etapa más exigente del torneo. Argentina, España, Francia e Inglaterra intensifican sus entrenamientos y ajustan cada detalle táctico ante la inminencia de los cruces decisivos. Los planteles viven jornadas de concentración absoluta, marcadas por la presión, la expectativa y la planificación estratégica, mientras los cuerpos técnicos estudian a fondo a sus rivales y definen las posibles variantes para alcanzar la final del 19 de julio.

La selección argentina entrenará, este lunes, por última vez en Kansas, la ciudad elegida para hacer sede durante el Mundial. Tras ello, partirá rumbo a Atlanta para ultimar los detalles del partido de este miércoles ante Inglaterra. Ayer, Lionel Scaloni dio trabajos de recuperación al equipo y se espera que hoy comience con los tácticos.

España, por su parte, entrenó ayer en Dallas con la particularidad de que Luis de la Fuente contó con todos los jugadores a disposición. Hoy, volverá a las prácticas en el Cotton Bowl por última vez antes de la gran cita del martes frente a Francia.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

11:10 hsHoy

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

El histórico Gary Neville se refirió al rendimiento de los defensores de Argentina durante la Copa del Mundo y palpitó la previa de la semifinal

Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla de defensores centrales de Argentina (Reuters/Maria Lysaker)
Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla de defensores centrales de Argentina (Reuters/Maria Lysaker)

El próximo miércoles, la selección argentina buscará el pase a la final del Mundial 2026 nada menos que ante Inglaterra, en Atlanta. Tal como dijo el capitán Lionel Messi, la Scaloneta se enfrentará a una potencia que tampoco perdió en lo que va del certamen. El partido, que tiene sabor a clásico, fue analizado por varios ex futbolistas ingleses y una definición del ex defensor Gary Neville no pasó inadvertida.

Leer la nota completa
10:53 hsHoy

Mundial 2026: así está la tabla de goleadores

Tras finalizar los cuartos de final, así quedó la tabla de máximos goleadores del certamen.

Trofeo Mundial, texto 'Mundial 2026 - Máximos Goleadores', cinco fotos de futbolistas, nombres, número de goles y banderas de Francia, Argentina, Noruega e Inglaterra. Logo infobae.
La tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
10:38 hsHoy

La maldición de 64 años que intentará romper la selección argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste sigue en carrera para defender el título obtenido en Qatar 2022. La última vez que un seleccionado lo logró fue en 1962

Argentina jugará las semifinales ante Inglaterra (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
Argentina jugará las semifinales ante Inglaterra (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Argentina superó a Suiza en otro sufrido partido, jugará la semifinal ante Inglaterra y sigue en camino a romper la maldición del torneo que está vigente desde hace 64 años: el campeón del mundo no logra defender la corona desde Brasil en 1962.

Leer la nota completa
10:21 hsHoy

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

El expresidente del Gobierno se ha convertido en inesperado protagonista de la previa por una frase que ha movilizado al Elíseo y la Embajada

La selección Francesa, señalada por Mariano Rajoy con una frase racista.
La selección Francesa, señalada por Mariano Rajoy con una frase racista.

Suele criticarse cuando el fútbol habla de política, pero no a la inversa. Mariano Rajoy tampoco ha necesitado demostrar un vasto conocimiento para hacerse columnista de la Selección, de hecho se ha ganado la fama por hacerlo ‘a su manera’. Pero ha dejado de hacer gracia. El expresidente del Gobierno, en su última colaboración con el periódico El Debate, ha escrito:

Leer la nota completa
10:17 hsHoy

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial

Este martes y miércoles se disputarán las semifinales de la Copa del Mundo. Los ganadores accederán al duelo decisivo del próximo 19 de julio en New Jersey. Mientras que los perdedores se verán las caras, 24 horas antes, en Texas para el encuentro que nadie quiere jugar.

Infografía de semifinales del Mundial 2026. Muestra partidos, fechas (14 y 15 de julio), horarios, jugadores, banderas y estadios Dallas y Atlanta.
Las semifinales del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
10:09 hsHoy

El conmovedor relato de un exfutbolista italiano en el gol de Julián Álvarez contra Suiza: “¡Es un pandemonium!”

Lele Adani, reconocido comentarista que ya fue furor en Qatar 2022, explotó de emoción en el tanto que encaminó la clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026

La selección argentina avanza en el Mundial 2026 con triunfos sufridos. Tras vencer por 3-2 a Cabo Verde y Egipto, el combinado liderado por Lionel Messi se impuso por 3-1 en tiempo extra contra Suiza y no solo los relatores albicelestes explotaron de emoción. Daniele Adani, ex defensor italiano y hoy comentarista de la cadena Rai, regaló una emocionante reacción en el tanto de Julián Álvarez que encaminó la clasificación para las semifinales.

Leer la nota completa
09:43 hsHoy

Mañana sí, hoy no: día sin partidos

Las semifinales entre España-Francia y Argentina-Inglaterra se jugarán este martes y miércoles. Por lo tanto, hoy no habrá ningún encuentro correspondiente a la Copa del Mundo.

Mañana si, hoy no: día sin partidos (REUTERS/Leonardo Benassatto)
Mañana si, hoy no: día sin partidos (REUTERS/Leonardo Benassatto)
09:38 hsHoy

El desafiante análisis de un histórico de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Vamos a mandar a dormir a Messi”

Joe Cole sorprendió con sus declaraciones en un programa de TV antes de la semifinal del Mundial 2026. Gary Lineker buscó frenarlo: “Los argentinos son mañosos y ganadores”

Ocurrió en la previa del choque entre Argentina e Inglaterra por la semifinal. El ex futbolista habló en un programa de TV, junto a Micah Richards, Gary Lineker y Alan Shearer

El exfutbolista inglés Joe Cole encendió la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra con una advertencia directa contra Lionel Messi: “Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”.

Leer la nota completa
09:33 hsHoy

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

De cara al duelo frente al combinado europeo, el equipo que dirige Lionel Scaloni podría llevar un distintivo que trae buenos recuerdos en los antecedentes entre ambos en Copas del Mundo

Lionel Messi celebra su gol contra Jordania. Aquel día, la Selección utilizó la camiseta suplente (REUTERS/Hannah Mckay)
Lionel Messi celebra su gol contra Jordania. Aquel día, la Selección utilizó la camiseta suplente (REUTERS/Hannah Mckay)

(Desde Estados Unidos) A pesar que todavía nos estamos reponiendo de otra increíble definición tras el triunfo ante Suiza, la selección argentina no tiene descanso. Completó su primer entrenamiento de cara a las semifinales contra Inglaterra y este lunes viajará con destino a Atlanta para descansar y esperar el enfrentamiento por un lugar en la final del Mundial. Más allá de la expectativa por saber qué decidirá Lionel Scaloni con respecto a la formación para jugar ante los Tres Leones, hay un dato clave que se definirá hoy mismo. Y tiene que ver con la posibilidad de usar un talismán que acompañó al combinado nacional el día que Diego Maradona se hizo eterno para todo el pueblo celeste y blanco.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Grupos Mundial 2026ArgentinaEspañaColombiaMéxicoInglaterraFranciaEstados UnidosLionel MessiÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas noticias

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

El histórico Gary Neville se refirió al rendimiento de los defensores de Argentina durante la Copa del Mundo y palpitó la previa de la semifinal

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

La discusión entre una estrella de UFC y speed, el influencer fanático de Ronaldo: la frase sobre Messi que lo dejó sin palabras

En la previa a su pelea en UFC 329, Paddy Pimblett recibió al streamer y no dudó al elegir entre el argentino o el luso

La discusión entre una estrella de UFC y speed, el influencer fanático de Ronaldo: la frase sobre Messi que lo dejó sin palabras

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

De cara al duelo frente al combinado europeo, el equipo que dirige Lionel Scaloni podría llevar un distintivo que trae buenos recuerdos en los antecedentes entre ambos en Copas del Mundo

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Tom Brady reveló el hábito que cambió su carrera y lo convirtió en una leyenda de la NFL

En una entrevista para el pódcast New Heights, el siete veces campeón del Super Bowl explicó cómo la disciplina y la preparación moldearon su carrera, recordó el consejo que cambió su mentalidad y repasó los momentos que marcaron su trayectoria

Tom Brady reveló el hábito que cambió su carrera y lo convirtió en una leyenda de la NFL

La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños

La pareja del goleador inglés acompaña cada etapa de su vida, desde los primeros días en la escuela londinense hasta el presente en Estados Unidos, donde el delantero brilla con seis tantos y lidera a su selección en busca de una nueva final

La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños

ÚLTIMAS NOTICIAS

Test de mercado: Caputo sale a buscar USD 2.000 millones con un bono que desafiará al “riesgo kuka”

Test de mercado: Caputo sale a buscar USD 2.000 millones con un bono que desafiará al “riesgo kuka”

La soberanía no se vende con una escritura

Vaca Muerta: la grieta que no existe y la oportunidad que la Argentina no puede desperdiciar

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

Siguen las neblinas y el frío en el AMBA: cuándo comenzarán a subir las temperaturas

INFOBAE AMÉRICA

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

El adolescente de Georgia acusado del tiroteo mortal en una escuela secundaria aceptará los cargos ante el tribunal

EN VIVO: la escalada militar entre EEUU e Irán renueva tensión en las bolsas y el mercado petrolero

Miley Cyrus habla de su fama infantil: “No lo elegí realmente porque solo tenía 10 años. No sabía lo que eso significaba”

Jason Zumwalt quiere una remasterización de GTA IV y cuenta por qué cree que sigue sin llegar

DEPORTES

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

La discusión entre una estrella de UFC y speed, el influencer fanático de Ronaldo: la frase sobre Messi que lo dejó sin palabras

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Tom Brady reveló el hábito que cambió su carrera y lo convirtió en una leyenda de la NFL

La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños