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Las 8 mejoras que pueden aumentar el valor de una vivienda, según expertos

La revista House Beautiful reunió sugerencias de especialistas inmobiliarios y de interiorismo para propietarios que planean vender, con cambios que buscan mejorar la primera impresión y aumentar el interés comprador

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Ilustración de acuarela de un salón comedor moderno con sofá blanco, mesa de centro de madera, mesa de comedor negra, sillas y plantas. Grandes ventanales muestran árboles.
La distribución abierta refuerza la sensación de amplitud y modernidad en los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de reventa de una vivienda puede subir con 8 mejoras de diseño que recopiló House Beautiful a partir de opiniones de expertos del sector.

Cambios modestos y reformas mayores pueden alterar la forma en que los compradores perciben una propiedad. Tony Tyler, socio de Columbus Pacific Development, dijo al medio citado que estas transformaciones puede tener un fuerte efecto en la primera impresión. Presentó ese conjunto de ajustes como un punto de partida para propietarios que buscan mejorar la imagen de la casa antes de ponerla en venta.

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1. Cocina de alta gama y distribución abierta

Cocina moderna con gabinetes azul oscuro, isla con base metálica y tope de madera, tres taburetes, campana extractora, horno, ventanas con persianas.
La cocina de alta gama concentra gran parte de la atención de los compradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina aparece como el principal foco cuando se habla de reventa. Bianca D’Alessio, corredora y fundadora de The Masters Division at Nest Seekers International, dijo que los compradores buscan un ambiente con electrodomésticos de alta gama, mesadas de cuarzo o mármol y armarios a medida con cierre suave.

Añadió que una distribución abierta resulta clave. También atribuyó a una cocina bien diseñada y de nivel alto un retorno de entre 70% y 80% de la inversión al vender, porque es uno de los espacios más observados de la vivienda.

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La fuente añadió que, si una casa no logra venderse y el propietario tiene presupuesto para actualizar electrodomésticos, instalar mesadas nuevas y mejorar el almacenamiento oculto, puede aumentar el interés de posibles compradores.

Hannah Klingenstein, diseñadora de interiores, sostuvo que muchos buscan una vivienda lista para habitar y que una casa ya actualizada resulta más deseable.

2. Cortinas y tratamientos de ventanas a medida

Salón moderno con sofá beige, mesas de centro de madera y alfombra. Pared de madera y gran ventanal con cortinas claras por donde entra la luz del sol.
Las cortinas y tratamientos de ventanas a medida aportan calidez y terminación visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos de ventanas ocupan otro lugar destacado, sobre todo en espacios como el dormitorio. D’Alessio dijo que las cortinas y soluciones a medida pueden transformar un ambiente y sumar una sensación de calidez.

La especialista señaló que muchos clientes quieren que el dormitorio funcione como un refugio frente a la rutina diaria. Según detalló el medio, los elementos suaves ayudan a que la vivienda resulte acogedora desde el primer recorrido.

3. Detalles arquitectónicos con efecto premium

Sillón de cuero negro sobre alfombra, mesa auxiliar de diseño con jarrón escultural frente a paneles de madera y cortinas transparentes.
Los detalles arquitectónicos premium construyen una identidad coherente en toda la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

D’Alessio sostuvo que cada casa tiene un carácter propio y que ciertos detalles arquitectónicos pueden captar la atención de quienes buscan comprar. Entre los elementos que recomendó figuran el revestimiento decorativo de media pared, los techos artesonados y una lámpara de diseño, como una de vidrio de Murano o colgantes contemporáneos de gran tamaño.

Ese tipo de recursos puede hacer que el espacio se perciba más exclusivo y mejor resuelto. La corredora indicó que conviene extender esos detalles a distintas zonas de la vivienda para reforzar una imagen coherente.

4. Salas con luz natural, chimenea y tecnología integrada

Salón moderno con sofá gris, sillón verde con reposapiés, mesa de centro de madera, estanterías blancas con libros, chimenea negra y lámpara colgante de mimbre.
La luz natural y una chimenea definida ordenan el foco visual de la sala principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ambientes destinados a reuniones, como la sala o el cuarto familiar, D’Alessio puso el acento en el impacto visual y la funcionalidad. Mencionó las ventanas de piso a techo, que llenan el espacio de luz natural, y una chimenea llamativa como punto focal.

También destacó las funciones inteligentes integradas en el hogar. A su juicio, las distribuciones abiertas con zonas bien definidas transmiten una sensación moderna y amplia, sin perder calidez ni intención en el diseño.

5. Iluminación decorativa e inteligente

Una sala de estar con un sofá seccional crema, una lámpara de techo ovalada y dos lámparas de pie redondas, con plantas en macetas y cortinas en el fondo.
La iluminación por capas mejora funcionalidad y ambiente en cada espacio del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación puede elevar o arruinar la percepción de una vivienda. Hannah Klingenstein dijo que invertir en luminarias de calidad puede convertir una habitación simple en un espacio más cuidado.

La diseñadora citó como ejemplos un par de apliques antiguos o una lámpara de gran presencia sobre la mesa del comedor. Según su explicación, esas piezas ayudan a distinguir la casa en el mercado.

También recogió la recomendación de trabajar con iluminación por capas, con luz ambiental, funcional y de acento. Bianca D’Alessio añadió que la iluminación inteligente aporta comodidad y eficiencia energética, dos atributos que valoran los compradores actuales.

6. Electrificación y eficiencia energética

Un salón luminoso y moderno con una silla acogedora de textura cremosa, una chimenea de piedra, una gran ventana y decoración en tonos neutros.
La electrificación y la eficiencia energética ganan peso en viviendas de alta gama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tyler dijo que observa un cambio marcado hacia la electrificación en viviendas de alta gama. Relacionó esa tendencia con la sostenibilidad ambiental y con la eficiencia energética a largo plazo.

Entre los cambios que citó figuran las placas de inducción frente a las cocinas de gas, así como un sistema de climatización con bomba de calor frente a un horno de gas y un condensador de aire acondicionado por separado. Añadió que muchos compradores potenciales buscan estaciones de carga para autos eléctricos en los garajes.

7. Baño tipo spa con acabados de alta gama

Un baño moderno con paredes de madera oscura y azulejos terracota. Incluye un lavabo de piedra, bañera a juego, espejo irregular y toallas blancas.
El baño tipo spa se convierte en un argumento de venta con suelos radiantes, ducha tipo lluvia y bañera profunda, mientras acabados como mármol y grifería de latón consolidan una percepción de calidad en mercados de alta gama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un baño con apariencia de spa puede convertirse en un argumento de venta, según la fuente. D’Alessio afirmó que en los mercados de alta gama los suelos radiantes, la ducha tipo lluvia y la bañera profunda ya no se perciben como extras, sino como expectativas.

También subrayó la importancia de los acabados, con mármol, grifería de latón y muebles de lavabo a medida. Incluso mejoras más pequeñas, como actualizar la iluminación o sustituir un espejo antiguo por un espejo inteligente, pueden ofrecer un retorno de entre 60% y 70% de la inversión, según dijo al medio.

8. Pintura nueva y pisos renovados

Cocina con gabinetes y encimeras de mármol, salpicadero de azulejos, estufa con horno, campana extractora, fregadero y elementos decorativos.
La pintura nueva y los pisos renovados refrescan el conjunto y sostienen el valor percibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las decisiones más simples, la fuente destaca una mano de pintura fresca. Klingenstein la presentó como una mejora que no conviene pasar por alto si el objetivo es mejorar la apariencia de la vivienda y empujar su valor de mercado.

La renovación gana fuerza cuando se combina con el reacondicionamiento de los pisos en las áreas principales de la casa. Ese ajuste figura entre los pasos más accesibles para refrescar el conjunto y reforzar el atractivo del inmueble ante futuros compradores.

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