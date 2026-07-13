Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

Claudia Villafañe celebró el pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras la victoria ante Suiza por 3 a 1 en la prórroga

El pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza 3 a 1 en la prórroga desató una ola de festejos en las redes sociales, y una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de Claudia Villafañe. La empresaria y exesposa de Diego Maradona compartió una foto retocada con los colores celeste y blanco y una frase que se convirtió en meme, y la respuesta más comentada llegó de parte de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien reaccionó con corazones con los colores de la bandera argentina.

La imagen que eligió Villafañe para celebrar es una fotografía de archivo en la que originalmente aparece junto a Maradona, con el clásico tapado de piel que la hizo célebre en ese registro. Para la ocasión, la prenda fue editada digitalmente para lucir las franjas celestes y blancas de la bandera argentina, convirtiendo una foto del recuerdo en una pieza de celebración mundialista. El texto que acompañó la publicación fue tan preciso como la elección de la imagen: “Hermosa mañana, ¿verdad?”, seguido de tres banderas argentinas. La frase recupera el remate de un meme popular que tiene como origen una escena de Guillermo Francella en la película Extermineitors 4: como hermanos gemelos (1991), y que circula en redes desde hace años como expresión de satisfacción o ironía según el contexto.

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La publicación, subida a su cuenta oficial de Instagram, superó los 250.000 “me gusta” en pocas horas y generó una catarata de comentarios de seguidores y figuras del espectáculo. Pero el que más llamó la atención fue el de Roccuzzo, que dejó su reacción con corazones en los colores de la Albiceleste. El gesto de la rosarina, esposa del capitán argentino, fue leído por los seguidores de Villafañe como un cruce inusual entre dos de las figuras más seguidas del universo del fútbol.

Antonela Roccuzzo asistió al partido de Argentina en Kansas City junto a Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta suplente y el número 10 (REUTERS/Lee Smith)

Mientras Villafañe festejaba desde las redes, Roccuzzo lo hacía desde las tribunas del estadio de Kansas City. La rosarina estuvo presente en el partido junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, todos vestidos con la camiseta suplente de la Selección y el número 10 en la espalda. La elección del uniforme no fue casual: desde el Mundial de Qatar 2022, Antonela adoptó la camiseta alternativa como cábala y no la abandonó desde entonces.

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El origen de esa costumbre se remonta a la derrota en el debut de Qatar frente a Arabia Saudita. Tras ese tropiezo, Roccuzzo dejó de usar la camiseta titular y comenzó a vestir la suplente en cada partido de la Selección. La decisión resultó ser un amuleto: Argentina ganó el Mundial, y la cábala se mantuvo. Volvió a aparecer durante la Copa América 2024, en el debut de la Scaloneta en este Mundial ante Argelia, y se repitió puntualmente ante Suiza. Thiago, Mateo y Ciro siguieron el mismo protocolo que su madre.

Argentina jugará contra Inglaterra el miércoles 15 de julio en las semifinales del Mundial 2026 después de eliminar a Suiza con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez (REUTERS/Agustín Marcarián)

La llegada de la familia al estadio estuvo rodeada de un operativo de seguridad especial. Roccuzzo ingresó junto a otros familiares de Messi y se ubicó en un palco para seguir el partido, que terminó con el equipo de Lionel Scaloni clasificado a las semifinales. El video de la llegada de la familia al estadio circuló en redes y sumó otra capa al relato del día.

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El próximo miércoles 15 de julio, Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, en lo que será uno de los cruces más cargados de historia del fútbol internacional. La Selección de Scaloni llega a esa instancia después de superar a Suiza en un partido que requirió prórroga, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.