Una figura de la selección de Noruega recibió amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial: el descargo de su mujer

Alexander Sorloth recibió amenazas tras quedar eliminado del Mundial

La eliminación de la selección de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 desencadenó una campaña de acoso y amenazas contra el delantero Alexander Sorloth y su familia. El incidente se originó después de que el atacante, en una jugada clave frente a Inglaterra, optó por rematar en solitario un contraataque en vez de asistir a su compañero Erling Haaland, lo que impidió aumentar la ventaja y antecedió al empate inglés.

Ese momento marcó el inicio de una escalada de agresiones en redes sociales contra el futbolsta del Atlético de Madrid , quien declaró tras el encuentro: “Es duro. Hay cosas como esta que desearías haber hecho mejor. Sé que surgirán nuevas oportunidades, pero claro, es duro cuando se trata del escenario más importante y estamos luchando por llegar a las semifinales del Mundial”, expresó el futbolista en la zona mixta. El jugador reconoció el impacto emocional de la eliminación y la presión que supone jugar en una instancia definitoria.

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La situación se agravó cuando la pareja de Sorloth, Lena Selnes, denunció públicamente la magnitud del acoso que ambos recibieron. En su cuenta de Instagram, donde supera los 40 mil seguidores, Selnes compartió capturas de pantalla con mensajes hostiles y amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a su familia. Entre los textos recibidos figuraban expresiones como “sé amable y suicídate, idiota”, “voy a matarlo” y deseos de daño para sus hijos. Según relató Selnes en la red social, “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”.

Su pareja compartió las múltiples amenazas que recibieron en Instagram

Selnes confirmó que iniciará acciones legales contra las cuentas responsables de los mensajes más graves, tras evaluar la intensidad y persistencia del acoso. La publicación de la pareja del jugador despertó muestras de solidaridad de algunos sectores, aunque la cantidad de comentarios ofensivos en las propias publicaciones de Sorloth superó los 100.000, la mayoría en inglés y otros idiomas.

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Tal como detalló el medio noruego NRK, el seleccionador nacional, Stale Solbakken, también se pronunció ante la prensa. El domingo, durante una conferencia en Miami, el entrenador lamentó la violencia digital y el clima de hostilidad: “Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel. Por eso es trágico. No hay nada más que decir, es absolutamente brillante en todos los sentidos”, declaró el técnico. Aunque no mantuvo contacto inmediato con Sorloth tras el partido, Solbakken explicó que había aconsejado a los integrantes del plantel evitar el uso de redes sociales: “Por eso les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales. Sobre todo en días como este. Aunque últimamente solo hemos tenido días buenos, no es ahí donde deben recargar energías”.

Dentro del contexto deportivo, la presencia de Noruega en el Mundial 2026 representó un acontecimiento histórico, dado que el equipo regresaba a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia. Liderados por figuras como Martin Odegaard y Erling Haaland, los escandinavos alcanzaron los cuartos de final, donde cayeron ante el conjunto británico por 2-1 en tiempo suplementario.

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Alexander Sorloth y Lena Selnes posan abrazados durante la Copa Mundial FIFA 2026