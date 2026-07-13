Guatemala

El cielo de Guatemala se luce en julio con una lluvia de meteoros de hasta 25 destellos por hora

El calendario astronómico del mes incluye una postal poco común al amanecer con el planeta rojo y otra al atardecer con el lucero, ambas visibles sin necesidad de aparatos especiales

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El Insivumeh recomienda observar el cielo de Guatemala desde lugares sin luz artificial y consultar el pronóstico del tiempo para mejorar la observación astronómica.
La superluna nueva se extenderá del 13 al 15 de julio, cuando la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

Durante julio, el cielo de Guatemala ofrecerá un espectáculo astronómico inusual, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Entre los eventos destacados, la Luna coincidirá visualmente con Marte y Venus, mientras que la lluvia de meteoros Delta Acuáridas marcará el cierre del mes con una proyección de hasta 25 meteoros por hora.

La Luna y Marte, protagonistas en la madrugada

La primera cita relevante sucederá en la madrugada del 11 de julio, cuando la Luna y Marte se aproximarán desde la perspectiva terrestre. De acuerdo con el Insivumeh, ambos cuerpos podrán localizarse en dirección este, entre las 2:51 y las 5:20 horas, si las condiciones atmosféricas lo permiten.

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Este fenómeno se cuenta entre los más esperados por los aficionados a la observación astronómica, ya que la proximidad aparente entre estos astros genera una imagen poco habitual.

Superluna nueva: un fenómeno difícil de observar

El calendario astronómico también contempla un fenómeno de superluna nueva entre el 13 y el 15 de julio, periodo en el que la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Según el Insivumeh, la coincidencia con la Luna nueva del 14 de julio impedirá que el satélite sea visible a simple vista, ya que su superficie iluminada será inferior al dos por ciento.

Esta circunstancia representa un desafío para la observación, aunque expertos sugieren que la experiencia puede enriquecerse con el uso de telescopios o binoculares.

El Insivumeh recomienda observar el cielo de Guatemala desde lugares sin luz artificial y consultar el pronóstico del tiempo para mejorar la observación astronómica.
La Luna y Marte podrán observarse juntos hacia el este en la madrugada del 11 de julio, entre las 2:51 y las 5:20 horas. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

Encuentro vespertino entre la Luna y Venus

La agenda astronómica continúa el 17 de julio, cuando la Luna y Venus aparecerán muy próximos en la bóveda celeste, en dirección oeste.

El Insivumeh recomienda observar este evento entre las 18:40 y las 20:45 horas, lapso en el que ambos cuerpos compartirán una franja del cielo al alcance de la vista sin requerir equipo especializado.

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Delta Acuáridas: la lluvia de meteoros de julio

El cierre del mes estará protagonizado por la lluvia de meteoros Delta Acuáridas, cuyo máximo de actividad se espera durante la noche del 30 al 31 de julio. Según el Insivumeh, bajo condiciones ideales podrían observarse hasta 25 meteoros por hora, con los destellos surgiendo aparentemente desde la constelación de Acuario.

Esta constelación comenzará a ser visible desde el este cerca de las 20:30 horas. La institución advierte que la presencia cercana de la Luna llena podría dificultar la observación de los meteoros más débiles, por lo que se recomienda buscar zonas alejadas de la iluminación urbana.

Recomendaciones para la observación

El ciclo lunar del mes incluye Luna nueva el 14 de julio, cuarto creciente el 21 y Luna llena el 29. Para optimizar la experiencia, el Insivumeh aconseja consultar el pronóstico del tiempo y adaptarse a la oscuridad antes de iniciar la observación.

El Insivumeh recomienda observar el cielo de Guatemala desde lugares sin luz artificial y consultar el pronóstico del tiempo para mejorar la observación astronómica.
El cielo de Guatemala ofrecerá en julio encuentros entre la Luna, Marte y Venus, además de la lluvia de meteoros Delta Acuáridas. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

La entidad destaca que la mayoría de los fenómenos podrán apreciarse a simple vista, aunque el uso de instrumentos ópticos puede revelar detalles adicionales.

El Insivumeh insiste en la importancia de elegir lugares apartados de fuentes de luz artificial y permitir que la vista se ajuste a la penumbra para captar mejor los eventos celestes.

La posibilidad de presenciar estos fenómenos sin equipos complejos convierte a julio en un mes especial para la observación astronómica en Guatemala, subrayó la institución guatemalteca.

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