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La discusión entre una estrella de UFC y speed, el influencer fanático de Ronaldo: la frase sobre Messi que lo dejó sin palabras

En la previa a su pelea en UFC 329, Paddy Pimblett recibió al streamer y no dudó al elegir entre el argentino o el luso

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La conversación se centró en una comparación futbolística entre Messi y Ronaldo, con referencias a la Copa del Mundo

La antesala de UFC 329 ofreció uno de los cruces más comentados entre el mundo de las artes marciales mixtas y el auge del streaming en vivo, luego de que el peleador británico Paddy Pimblett se encontrara en Las Vegas con el popular creador de contenido estadounidense IShowSpeed, quien está dando de qué hablar por su presencia en el Mundial. El episodio, ampliamente difundido en redes, tuvo como contexto la fiebre mundialista que domina a Estados Unidos, México y Canadá con la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El sábado 11 de julio, el T-Mobile Arena fue escenario de la victoria más rápida en la carrera reciente de Pimblett. El luchador oriundo de Liverpool se impuso en apenas 52 segundos del primer asalto frente al francés Benoit Saint Denis, utilizando un estrangulamiento D’Arce para sellar la sumisión. The Baddy retomó así su camino hacia los primeros planos del peso ligero, después de haber caído a principios de año ante Justin Gaethje en UFC 324. El resultado dejó a Pimblett como uno de los principales aspirantes para un próximo combate titular, frente a figuras como Ilia Topuria.

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El evento deportivo no solo acaparó titulares por el desempeño de los atletas, sino por el intercambio entre Pimblett y IShowSpeed, quien llegó a Las Vegas en medio de su gira de contenidos por el Mundial. El streamer, identificado con la fanaticada de Cristiano Ronaldo, retó al peleador británico a un debate futbolístico en clave de rivalidad internacional. El tono de la conversación fue directo: “Cualquiera que tenga ojos puede ver que Messi juega un fútbol perfecto”, lanzó Pimblett, en una respuesta que reavivó la histórica discusión entre los seguidores de Lionel Messi y del futbolista portugués.

“Dame tres razones por las que Messi es mejor”, le contestó el streamer, que no se dejó amedrentar pese a que estaba hablando contra uno de los luchadores más destacados de artes marciales mixtas. “Bueno... los fans de Ronaldo odian que haya ganado un Mundial”, soltó Pimblett entre sonrisas cómplices.

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Pimblett acabó con su rival en menos de un minuto (Reuters)
Pimblett acabó con su rival en menos de un minuto (Reuters)

El contexto mundialista ha agudizado esas tensiones. La selección de Portugal—comandada por Cristiano Ronaldo—quedó fuera del torneo tras perder 1-0 ante España en cuartos de final, lo que terminó con las aspiraciones de su máximo referente. En contraste, Argentina continúa en competencia tras superar 3-1 a Suiza y se prepara para disputar una semifinal frente a Inglaterra el próximo 15 de julio en Atlanta. En lo que respecta a goles, El Bicho tan solo sumó tres gritos en esta edición, mientras que Leo lidera la tabla con ocho.

La participación de IShowSpeed en la cobertura de la Copa del Mundo ha sido objeto de atención internacional. A sus 21 años, el streamer estadounidense, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., firmó un acuerdo con la FIFA y su presidente Gianni Infantino para la transmisión de contenido exclusivo en formato IRL (In Real Life) en las distintas sedes del certamen. Watkins se ha hecho notar especialmente entre los aficionados sudamericanos, tras aparecer en las gradas alentando por cada riva que se cruzó con Argentina. Austria, Cabo Verde y Egipto, por ejemplo.

Durante el último enfrentamiento ante Suiza por cuartos de final se puso la camiseta albiceleste en un intento de trasladar su conocida “maldición” o “mufa” al equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque tampoco pudo conseguirlo. Cabe recordar que, cada vez que el streamer fue a alentar a una selección con la camiseta de ese país, el equipo perdió.

El desenlace de esa jornada fue seguido de cerca por miles de espectadores en las redes. Tras el gol definitivo de Lautaro Martínez contra Suiza, IShowSpeed abandonó el estadio de Kansas enfurecido y antes del final del partido, mientras los fanáticos argentinos celebraban el avance de su selección.

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