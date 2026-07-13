El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Lionel Messi celebra su gol contra Jordania. Aquel día, la Selección utilizó la camiseta suplente (REUTERS/Hannah Mckay)

(Desde Estados Unidos) A pesar que todavía nos estamos reponiendo de otra increíble definición tras el triunfo ante Suiza, la selección argentina no tiene descanso. Completó su primer entrenamiento de cara a las semifinales contra Inglaterra y este lunes viajará con destino a Atlanta para descansar y esperar el enfrentamiento por un lugar en la final del Mundial. Más allá de la expectativa por saber qué decidirá Lionel Scaloni con respecto a la formación para jugar ante los Tres Leones, hay un dato clave que se definirá hoy mismo. Y tiene que ver con la posibilidad de usar un talismán que acompañó al combinado nacional el día que Diego Maradona se hizo eterno para todo el pueblo celeste y blanco.

En la antesala del duelo, que se jugará este miércoles a las 16 (hora argentina) se llevará a cabo la reunión técnica de la FIFA donde los coordinadores de cada federación, sumado a los oficiales de la entidad que organiza la Copa del Mundo, revisan y definen cómo será la vestimenta (camisetas, pantalones y medias) que usarán tantos los jugadores y arqueros para evitar coincidencias. La intención de la Selección es utilizar la camiseta suplente para el mano a mano por un lugar en la definición del Mundial a jugarse el próximo domingo 19 en Nueva York-Nueva Jersey.

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Hay un dato alentador para que esta idea sea posible: Argentina será el equipo B para la diagramación del cotejo, es decir el equipo visitante, por eso podría sacar provecho y usar la casaca oscura, la misma con la que el conjunto de Carlos Bilardo superó por 2-1 a los ingleses en el estadio Azteca por los cuartos de final de México 86. O la que también se utilizó en el duelo de octavos de Francia 1998, que acabó con celebración para los de Daniel Passarella tras ganar en los penales.

¿Quieren otra referencia que podría confirmar el uso de la alternativa? Hasta ahora, el único encuentro que Argentina ofició como “visitante” en el Mundial fue contra Jordania, en lo que fue el tercer duelo por la fase de grupos. ¿Recuerdan con qué camiseta jugó Lionel Messi y compañía?

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Una foto icónica: el gol de la "Mano de Dios" de Maradona a los ingleses en México 86

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, los cruces entre Argentina e Inglaterra alcanzaron una dimensión única y trascendieron el plano futbolístico, convirtiéndose en capítulos fundamentales del imaginario colectivo de ambos países. Desde la primera vez que se vieron en Chile 1962, el historial muestra una paridad notable y una sucesión de episodios inolvidables. El 2 de junio en el estadio El Teniente de Rancagua, los ingleses se impusieron 3-1, con goles de Jimmy Greaves, Bobby Charlton y Ron Flowers, mientras que José Sanfilippo descontó para los sudamericanos.

Cuatro años más tarde, el 23 de julio de 1966 en Wembley, la historia sumó un capítulo de alta tensión. Inglaterra ganó 1-0 con gol de Geoff Hurst cuando sólo faltaban 12 minutos para el final del juego. El partido quedó signado por la expulsión de Antonio Rattín, una gloria del fútbol argentino que falleció hace pocas horas, por “conducta antideportiva”, en una de las decisiones arbitrales más debatidas del torneo. A pesar que esa postal sucedió hace 60 años, la desaparición física de uno de los máximos ídolos en la historia de Boca Juniors reavivó lo que fue el gesto del inolvidable número 5 del Xeneize, que estrujó uno de los banderines del córner con la bandera británica y, a continuación, se sentó en la alfombra real de la Reina Elizabeth II.

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El enfrentamiento más recordado por la patria futbolera llegó hace 40 años. Por los cuartos de final de México 1986, el 22 de junio en el estadio Azteca, Maradona anotó dos goles que pasaron a la historia: el primero, que se popularizó como la “Mano de Dios”, y el segundo, considerado el “Gol del Siglo”, tras dejar en el camino a cinco rivales ingleses. Gary Lineker descontó para los europeos, pero la Selección avanzó en la Copa del Mundo gracias a un 2-1 que tuvo el sello indiscutible del número 10 argentino. “Nunca vi nada igual en un campo de fútbol”, declaró el delantero inglés, que terminó siendo el artillero top de un torneo que coronó a Diego como el mejor jugador del mundo y a la Argentina de Bilardo como campeón por segunda vez en su historia.

Argentinos e ingleses se volvieron a ver las caras una década más tarde. En Francia 1998, el 30 de junio, se reeditó una nueva edición del clásico. El partido, jugado en Saint-Étienne, por el pase a la instancia de los ocho mejores del certamen terminó 2-2 gracias a los goles de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para los albicelestes, y de Alan Shearer y Michael Owen para los ingleses. En los penales, Lechuga Roa fue el héroe, en un encuentro que incluyó la recordada expulsión de David Beckham por una falta sobre el Cholo Simeone.

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Carlos Roa detiene el penal de Batty, decisivo para avanzar en Francia 1998

La más reciente y tal vez más dolorosa para toda una generación ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002. El 7 de junio en Sapporo, territorio nipón, se reencontraron por la fase de grupos y fue Inglaterra quien se impuso por la mínima diferencia (1-0) gracias al tanto de penal de Beckham. Aquel resultado complicó al equipo que dirigía Marcelo Bielsa, que no pudo con Suecia en el último duelo de la zona (1-1) y quedó eliminada en primera ronda de la Copa del Mundo.

A la espera de la confirmación, Argentina ya se prepara para un duelo cargado de historia, pero que tendrá este miércoles en Atlanta un nuevo capítulo. Y uno también especial para el astro rosarino. “Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección”, sostuvo Leo tras la infartante definición contra los suizos. Cada vez falta menos para volverte a ver, Selección.

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