El Niño creció: ahora golpea con más frecuencia en Panamá, cada dos años en lugar de siete

Un mapa de Panamá ilustra el impacto del fenómeno de El Niño, con lluvias en el sector Atlántico y sequía en el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales de 1982 fue cuando en Panamá se tuvo conocimiento del impacto del fenómeno atmosférico de El Niño, que produjo una fuerte sequía.

Desde ese año el evento climático se venía registrando en la nación canalera cada siete años, tiempo que ahora ha pasado a presentarse en intervalos de dos a tres años.

Este cambio ha intensificado el impacto social y económico de cada episodio, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Desde ese año hasta la fecha los registros indican que se han identificado en el país al menos 12 eventos Niño, siendo los más severos los de 1982-1983, 1997-1998, 2014-2016, 2018-2019 y 2023-2024.

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El evento de 1982-1983 fue considerado un “Meganiño” por la magnitud de la sequía y la primera gran crisis en los embalses del Canal de Panamá.

El evento de 1982-1983 fue considerado un “Meganiño” por la magnitud de la sequía y la primera gran crisis en los embalses del Canal de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos apuntan a que esa fue la primera vez en la historia en que la vía interoceánica se vio obligada a limitar el número de tránsitos diarios, debido a los bajos niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela, esenciales para el funcionamiento de las esclusas.

Entre 1997 a 1998 la falta de lluvias generó pérdidas agrícolas y afectó cultivos esenciales, mientras que en 2014-2016 el gobierno de ese entonces declaró un estado de emergencia nacional ante la prolongada escasez de las lluvias.

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Generalmente, en Panamá el periodo de lluvias va de mayo a noviembre.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la NOAA reafirman que antes de 2010 Panamá experimentaba episodios fuertes de El Niño aproximadamente cada 10 o 15 años, con notables impactos en el suministro de agua y en la salud pública.

El episodio de 2023-2024 se destacó por provocar una de las peores sequías en más de setenta años. Octubre de 2023 fue el mes más seco registrado en el país desde 1950, con una reducción del 40% de las lluvias en la cuenca del Canal de Panamá.

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La actividad agropecuaria es la más afectada, debido a la falta de lluvias en la región Pacífica de Panamá. (AP Foto/Charlie Riedel, archivo)

Actualmente, el IMHPA informó que el déficit de lluvias en el segundo semestre de 2026 podría alcanzar hasta el 55 % en todo el país, lo que está obligando a tomar medidas para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Panamá y en otras regiones.

La entidad declaró oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en el país el 12 de mayo de este año.

De acuerdo con la directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, confirmó que Panamá enfrentará entre julio y diciembre un déficit de lluvias de hasta el 55 % en todo el territorio, acompañado de un aumento de temperaturas del aire de entre uno y tres grados Celsius.

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La alerta se mantiene activa, ya que más del 95 % de los modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Ocilación del Sur) prevén que El Niño persistirá durante los próximos meses.

Recientemente las autoridades de IMHPA presentaron ante el Ejecutivo panameño un informe en donde identifica a 1997, 2002 y 2023 como análogos al patrón atmosférico observado en 2026.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del IMHPA, puso en autos a las autoridades sobre la inminente presencia de El Niño.

En esos años los episodios de El Niño alcanzaron intensidad fuerte a muy fuerte entre septiembre y noviembre, con efectos notables en la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas.

La directora del IMHPA subrayó que, aunque el fenómeno no implica ausencia total de lluvias, sí modifica la distribución y genera periodos prolongados de sequía, especialmente en la vertiente del Pacífico, mientras que algunas regiones del Caribe panameño.

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El instituto, en coordinación con entidades agrícolas y energéticas, desarrolla pronósticos de largo plazo y estrategias para mitigar los impactos en el abastecimiento de agua y la generación hidroeléctrica, que representa entre el 60% y 68% de la matriz energética nacional.

Advirtió la entidad que, por la naturaleza cambiante del fenómeno, Panamá debe mantener la atención sobre los pronósticos y prepararse para escenarios de lluvias por debajo de lo normal y temperaturas superiores a los registros históricos.