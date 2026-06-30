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Caminar en pendiente vs. correr: qué elegir según lo que el cuerpo necesita

Una entrenadora certificada y expertos de Harvard y el American College of Sports Medicine explican que la decisión depende de objetivos. Qué tener en cuenta para adaptar la rutina a cada necesidad

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Dos mujeres corren en cintas de ejercicio, una en un hogar moderno y otra en un gimnasio, con el texto 'VS.' en el centro.
Caminar en pendiente y correr mejoran la salud cardiovascular y la resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre caminar en pendiente y correr no hay una opción mejor para todo el mundo: ambas mejoran la salud cardiovascular, aumentan la resistencia y exigen trabajo muscular. Aunque con distinta intensidad y diferente carga sobre las articulaciones, según un artículo de SELF y las explicaciones de la entrenadora personal certificada Gab Reznik de Tone House.

Si la meta es elegir qué ejercicio conviene más, la respuesta depende de tres factores: los objetivos, el nivel actual de condición física y la actividad que cada persona pueda sostener en el tiempo.

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El medio citado explica que correr suele exigir más al sistema cardiovascular y gastar más calorías en menos tiempo, mientras caminar en pendiente reduce el estrés articular y puede mantenerse durante más tiempo sin dejar de ser un trabajo eficaz.

Infografía con título "Caminar en pendiente o correr", ilustraciones de persona caminando en cuesta y persona corriendo. Seis recuadros con texto, iconos y logo Infobae.
La elección del ejercicio depende de los objetivos, el nivel físico y la constancia posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reznik dijo al medio que “cualquier movimiento es mejor que ningún movimiento, ya sea caminar en pendiente o correr”.

También señaló que ambas opciones “son eficaces para aumentar el flujo sanguíneo, elevar la frecuencia cardíaca y mejorar la capacidad aeróbica general”. Esa base común implica que los dos ejercicios ponen en marcha al cuerpo de forma rítmica y repetitiva y desafían al sistema cardiovascular.

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También requieren esfuerzo muscular, aunque correr demanda potencia en cada zancada y caminar en pendiente acentúa pasos controlados contra la gravedad.

Mujer adulta con camiseta gris y pantalón corto oscuro corriendo por un camino en un parque verde. Un árbol y una bicicleta se ven a la derecha.
Correr exige más intensidad y concentra el gasto calórico en menos tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de intensidad y carga sobre las articulaciones

La diferencia más clara aparece en cuánto exigen al cuerpo y cuánta carga soportan las articulaciones.

Correr es la opción de mayor impacto, y en cada zancada las articulaciones absorben entre dos y tres veces el peso corporal. Ese esfuerzo extra suele traducirse en más intensidad y en un mayor gasto calórico por hora, según explicó Reznik.

Una mujer corre en una cinta inclinada en un gimnasio. Se ven grandes ventanas con árboles verdes afuera y otras máquinas de ejercicio.
La inclinación reduce el impacto y facilita sesiones más largas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar en pendiente, en cambio, mantiene un pie en el suelo en todo momento y así reduce la carga total sobre las articulaciones. La entrenadora añadió en SELF que “caminar en pendiente es más sostenible durante periodos más largos”.

También indicó que, con el mismo nivel de condición física, una persona suele mantener antes una caminata en pendiente que una carrera por la menor exigencia de cada paso.

De acuerdo con la American College of Sports Medicine, las actividades de bajo impacto como caminar en pendiente resultan especialmente recomendables para personas con antecedentes de molestias articulares o sobrepeso, dado que disminuyen el riesgo de lesiones propias de ejercicios de alto impacto como correr.

Una mujer con cola de caballo, ropa deportiva negra y auriculares blancos corre de perfil en una cinta de correr gris en un gimnasio bien iluminado.
El trabajo muscular cambia según la modalidad y la mecánica del movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, especialistas de Harvard Medical School coinciden en que “caminar en superficies inclinadas puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular y controlar la presión arterial sin someter a las rodillas y tobillos a esfuerzos excesivos”, lo que permite sostener el hábito físico en poblaciones diversas.

Qué beneficios ofrece caminar en pendiente

El artículo del medio citado subraya que caminar en pendiente no es solo una forma de cardio. Reznik afirmó que “caminar en pendiente puede desarrollar fuerza, solo que no de la misma forma que levantar pesas”. Su principal aporte está en la resistencia muscular, sobre todo en glúteos, isquiotibiales y pantorrillas.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La caminata en subida refuerza la resistencia en glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto mayor es la inclinación, mayor es el desafío, y la entrenadora sugirió añadir un chaleco lastrado para aumentar el estímulo de fuerza sin elevar de forma importante el impacto articular.

Aun así, el texto aclara que esa variante no sustituye al entrenamiento de fuerza tradicional si la meta es alcanzar fuerza máxima o aumentar masa muscular. Reznik también rechazó la idea de que caminar sea una opción inferior y sostuvo que “no es menos eficaz, sino un tipo distinto de estímulo”.

Cómo elegir según tus objetivos de entrenamiento

Mujer rubia corre en una cinta de correr dentro de un gimnasio. Detrás, edificios altos y palmeras se ven a través de ventanales. Otros aparatos de ejercicio.
El bajo impacto se asocia con menor riesgo de molestias articulares en ciertas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección cambia según lo que se busque en la sesión. Si el objetivo es maximizar el gasto calórico en menos tiempo o poner a prueba la resistencia cardiovascular, correr puede ser la vía más eficiente.

Si la prioridad es reducir el estrés sobre las articulaciones y mantener sesiones más largas sin dejar de trabajar la capacidad aeróbica, caminar en pendiente puede encajar mejor.

SELF recoge además otra idea de Reznik: tratarlas como herramientas complementarias puede elevar el rendimiento y favorecer la continuidad a largo plazo.

Un hombre sudoroso corre en una cinta de gimnasio, vista desde un ángulo bajo. La pantalla muestra "CALORIES BURNED 350". Hay otras cintas en el fondo.
La combinación de ambas opciones puede mejorar el rendimiento y sostener la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para principiantes, la sugerencia de la entrenadora pasa por empezar con un trote suave a un ritmo que permita conversar o con una inclinación ligera de 2% a 3% a una velocidad cómoda al caminar. A partir de ahí, aconseja progresar en velocidad o en inclinación, pero no en ambas a la vez.

Reznik resumió esa lógica con dos matices recogidos por el medio: caminar en pendiente no es la opción fácil, sino una elección útil si se aplica bien, y correr no es automáticamente la mejor, sino la adecuada cuando coincide con la meta de entrenamiento.

En esa comparación, una rutina equilibrada puede incluir días de carrera para el trabajo más intenso y jornadas de caminata en pendiente para sesiones largas con menor impacto.

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