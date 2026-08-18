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Receta de muffins de espinaca, rápida y fácil

Una opción práctica y sabrosa para incorporar vegetales a la alimentación cotidiana, se prepara con pocos ingredientes y es ideal para la merienda

Una pila de muffins de espinaca sobre una tabla de madera rústica con hojas de espinaca fresca alrededor en un fondo de cocina desenfocado.
La receta de muffins de espinaca combina espinaca cocida, huevos, queso rallado, leche, aceite y harina leudante (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Quién puede resistirse al aroma tentador de unos muffins recién horneados? Estos muffins de espinaca se convirtieron en un clásico de las meriendas rápidas, ideales para llevar al trabajo, la escuela o disfrutar en una picada saludable.

En la Argentina, la espinaca es un ingrediente clásico de tartas, tortillas y otras preparaciones caseras. Llevarla al formato de muffin es una alternativa original y sencilla para sumar verduras al menú de chicos y grandes, especialmente durante los meses más fríos.

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Receta de muffins de espinaca

Los muffins de espinaca son bocaditos salados, húmedos y esponjosos, preparados con una base de espinaca cocida, huevos, queso y harina. Se cocinan en moldes individuales en horno y resultan perfectos como snack, entrada o acompañamiento.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Muffin de espinaca abierto con interior húmedo, rodeado de hojas de espinaca fresca, cáscaras de huevo y queso rallado en una tabla de madera.
La receta de muffins de espinaca ofrece una opción rápida y fácil para incorporar vegetales a la alimentación cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 gr de espinaca fresca o congelada
  • 2 huevos
  • 100 gr de queso rallado (tipo reggianito, pategrás o similar)
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite de girasol o maíz
  • 150 gr de harina leudante
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto

Cómo hacer muffins de espinaca, paso a paso

  1. Lavar la espinaca y cocinarla 2 minutos en agua hirviendo con sal. Escurrir bien, enfriar y picar.
  2. En un bol, batir los huevos con la leche y el aceite hasta integrar.
  3. Agregar la espinaca picada y el queso rallado. Mezclar.
  4. Sumar el diente de ajo picado, sal, pimienta y nuez moscada.
  5. Incorporar la harina leudante de una vez y mezclar solo hasta que la preparación sea homogénea. No sobrebatir.
  6. Volcar la mezcla en moldes para muffins, llenando hasta 3/4 de su capacidad. Si usás moldes de silicona, no hace falta enmantecar; si usás de metal, enmantecá y enhariná antes.
  7. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 20 minutos, o hasta que estén dorados y al insertar un palillo, salga limpio.
  8. Dejar entibiar antes de desmoldar. No abrir el horno antes de los 15 minutos para evitar que se bajen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Doce muffins de espinaca en un plato redondo blanco sobre una mesa clara, con un fondo verde grisáceo. Los muffins tienen envoltorios de papel acanalado.
La preparación de los muffins de espinaca lleva 15 minutos y la cocción en horno a 180°C demora 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 8 muffins grandes o 12 chicos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. También se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, calentar en horno bajo o microondas.

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