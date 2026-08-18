“¿Qué es eso?”: el misterio en torno a la extraña bebida que tomó una tenista en medio de un partido del Masters de Cincinnati

El misterio alrededor de la bebida de Amanda Anisimova

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En el Masters de Cincinnati, Amanda Anisimova captó la atención no solo por su desempeño deportivo, sino también por un episodio inusual que se volvió rápidamente en viral durante su enfrentamiento ante Alexandra Eala. La escena, que rápidamente generó debate entre aficionados y comentaristas, se produjo cuando la jugadora estadounidense bebió un líquido ámbar de un vaso de plástico durante un descanso. La imagen llevó a especulaciones sobre la naturaleza de la bebida que Anisimova consumía a mitad de partido, una situación que, según reportó Express, sorprendió tanto al público como a los expertos de la transmisión.

El partido, disputado en Ohio, enfrentó a Anisimova contra la joven promesa filipina, Eala, quien ocupa el puesto número 20 del ranking mundial. El desarrollo del encuentro no fue lineal: Eala ganó el primer set y parecía encaminada a consolidar su posición en el torneo. Durante un cambio de lado, las cámaras enfocaron a Anisimova mientras bebía de un vaso con una bebida de tonalidad similar a la cerveza, lo que desató de inmediato comentarios y dudas en la transmisión del Tennis Channel. Uno de los comentaristas expresó: “¿Qué es eso?”, mientras que su compañero sugirió la posibilidad de que se tratara de sidra de manzana. La incertidumbre llevó a una afirmación aún más directa: “Jamás sugeriría que una jugadora bebe cerveza en pleno partido, pero… eso es exactamente lo que parece”, según recogió Express. “O sea, podría ser sin alcohol, podría ser sidra, podría ser cualquier cosa. No lo sabemos”, añadieron en la transmisión

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La prensa inglesa reveló que la tenista Amanda Anisimova bebió una bebida energizante durante el partido

La situación obligó a buscar una aclaración. Express indicó que, tras una revisión de las imágenes, pudo verse junto al banco de Anisimova una lata vacía de una conocida bebida energética. Así, se confirmó que la jugadora había optado por un Red Bull, descartando cualquier consumo de alcohol durante el partido.

La aclaración no restó interés al episodio, ya que el consumo de bebidas energéticas en plena competencia es habitual, aunque pocas veces genera tanta confusión. La propia Anisimova abordó el tema de la exigencia física y mental tras el encuentro. En declaraciones reproducidas por el medio británico, la tenista estadounidense afirmó: “Sabía que iba a ser un partido realmente complicado. Hubo bastante apoyo hacia mí esta noche, así que lo agradezco mucho, porque sé lo querida que es Alex… y con razón. Agradecí muchísimo ese apoyo porque sentí que necesitaba un pequeño empujón en este partido, ya que ya había pasado mi hora de acostarme”.

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Tras perder el set inicial, Anisimova ganó dos parciales consecutivos y aseguró su pase a la siguiente ronda. La jugadora, de 24 años, se refirió a su rendimiento y a la dificultad del cruce: “Estoy muy orgullosa de mi desempeño, de haber podido encontrar la manera de darlo todo en ese momento clave del partido. Estoy muy contenta de haber podido recuperar mi juego y empezar a luchar. Es otra gran jugadora, que acaba de ganar un título de Grand Slam, así que está jugando un tenis excelente, pero yo solo voy a tratar de disfrutar mi victoria de esta noche”.

El triunfo de Anisimova le otorga el pase a los octavos de final, donde enfrentará a Linda Noskova en busca de un lugar entre las ocho mejores del torneo. Al ser consultada sobre su enfrentamiento ante una campeona de Wimbledon, manifestó: “Otra gran jugadora, que acaba de ganar un título de Grand Slam, así que está jugando un tenis excelente. Pero solo voy a tratar de disfrutar mi victoria de esta noche. Pero sí, ya pensaré en eso mañana y por ahora me conformaré con esto”.

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