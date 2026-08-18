Panamá acumuló un déficit de $627.9 millones en los ingresos previstos para el primer semestre

El ITBMS sobre ventas mostró un crecimiento de 13.5% frente al primer semestre de 2025, hasta alcanzar $562.2 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ingresos corrientes de Panamá alcanzaron $4,203.1 millones durante el primer semestre de 2026, una cifra prácticamente igual a la obtenida un año antes, pero insuficiente frente a lo esperado.

El Gobierno había presupuestado $4,830.9 millones para el período, por lo que la recaudación quedó $627.9 millones, o 13%, por debajo de la meta.

La cifra total incorpora $4,140.1 millones recibidos en efectivo y cerca de $63 millones correspondientes a documentos fiscales, utilizados para cancelar obligaciones tributarias.

Estos últimos incluyen créditos fiscales y otros instrumentos reconocidos por el Estado, de manera que forman parte de la recaudación aunque no representen una entrada inmediata de dinero.Ese faltante frente al presupuesto no debe confundirse con el déficit fiscal.

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La recaudación quedó $627.9 millones por debajo de lo presupuestado para los primeros seis meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero indica cuánto dejó de ingresar respecto de lo que el Gobierno esperaba recaudar, mientras que el déficit fiscal compara todos los ingresos con los gastos públicos. Cuando el Estado gasta más de lo que recibe, necesita financiar la diferencia, generalmente mediante deuda.

Panamá cerró 2025 con un déficit del Sector Público No Financiero equivalente a 3.67% del PIB, una mejora importante frente al 6.23% registrado en 2024. El Ministerio de Economía y Finanzas atribuyó parte de la corrección a una reducción de 5.9% en los egresos del Gobierno Central y un incremento de 9% en los ingresos tributarios.

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La reducción ha sido observada por las calificadoras, pero las cuentas públicas continúan siendo un punto sensible. Fitch considera que Panamá mantiene fortalezas como su crecimiento económico, la dolarización y la importancia estratégica del Canal, pero advierte debilidades relacionadas con una base de ingresos gubernamentales estrecha, deuda creciente y mayores cargas por intereses.

S&P Global Ratings también mantiene el foco sobre el ajuste fiscal. La agencia considera que la continuidad de la consolidación es necesaria para estabilizar la deuda y los intereses, y advierte que retrocesos que impidan reducir los déficits podrían provocar un crecimiento de la deuda mayor al previsto y presionar la calificación soberana.

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El comportamiento de los ingresos durante 2026 es, por ello, especialmente relevante. Los ingresos tributarios, incluyendo documentos fiscales, sumaron $3,454.3 millones hasta junio, 4.3% más que los $3,312.6 millones del mismo período de 2025. Sin embargo, quedaron $552.7 millones, o 13.8%, por debajo de la previsión presupuestaria.

La factura electrónica permite registrar digitalmente las operaciones comerciales y mejorar la trazabilidad de las transacciones sujetas al pago de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese grupo, los impuestos directos alcanzaron $1,994.1 millones y crecieron 1.2% interanual, aunque quedaron 14.7% por debajo de la meta. Los impuestos indirectos mostraron un mejor desempeño, al sumar $1,460.2 millones, un aumento de 8.7% frente al primer semestre de 2025.

Al observar el detalle de la recaudación en efectivo, el impuesto sobre la renta llegó a $1,668.9 millones y disminuyó 0.6% respecto al año anterior. La renta jurídica aumentó 2.4%, mientras la correspondiente a personas naturales cayó 3.6%. En cambio, el impuesto de inmuebles avanzó 25.7% y el Seguro Educativo aumentó 28.9%.

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El consumo aportó algunas de las señales más favorables. El ITBMS sobre ventas aumentó 13.5%, hasta $562.2 millones, mientras el ITBMS aplicado a las importaciones creció 10.9%, hasta $277.6 millones. La recaudación por consumo de combustible también avanzó con fuerza: subió 57.6% y alcanzó $88.4 millones en el semestre.

En contraste, los ingresos no tributarios sumaron $747.4 millones, 13% menos que durante los primeros seis meses de 2025. La participación de utilidades y aportes cayó 29.8%, mientras tasas, derechos y otros ingresos retrocedieron 6.4%. Dentro del grupo, los peajes y servicios del Canal aumentaron 6.3%, hasta $299.9 millones.

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La administración tributaria intenta mejorar la recaudación mediante una mayor fiscalización y trazabilidad de las ventas. Una de las herramientas es la obligación de emitir factura fiscal y la expansión de la factura electrónica, un documento digital legalmente válido que registra la operación comercial y permite verificar su autenticidad mediante mecanismos como el código QR y el CUFE.

Los peajes y servicios del Canal aportaron $299.9 millones entre enero y junio, 6.3% más que un año antes. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Pedir la factura también se ha convertido en parte de la estrategia para reducir la evasión. La DGI asegura que el promedio mensual recaudado por ITBMS sobre ventas llegó a $93.9 millones entre enero y junio de 2026, frente a $82.9 millones entre enero y julio de 2025, antes de comenzar la Lotería Fiscal. El programa incentiva a los consumidores a exigir comprobantes por sus compras y servicios.

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El desafío fiscal, por tanto, tiene dos caras. Panamá consiguió reducir con fuerza su déficit en 2025 y aumentar varios de sus principales impuestos en 2026, pero los ingresos corrientes del primer semestre continúan lejos de lo presupuestado. Con una brecha de casi $628 millones, mejorar la recaudación será clave para sostener el ajuste sin depender exclusivamente de recortar gastos o inversiones.