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Recibió críticas brutales por su cuerpo, ganó tres medallas y les contestó con una profunda reflexión: “No existe un estereotipo de perfección”

La italiana Manila Esposito fue protagonista durante el Campeonato Europeo en Zagreb tras recibir mensajes por su físico en las redes

La gimnasta italiana recibió críticas por su cuerpo durante el torneo
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Manila Esposito cerró el Campeonato Europeo de gimnasia artística en Zagreb como una de las grandes protagonistas del torneo. Ganó tres medallas para Italia, pero también dejó un contundente mensaje contra quienes cuestionaron su físico en redes sociales antes del evento. La gimnasta, que logró la medalla de plata por equipos y fue de bronce en barra de equilibrio en los Juegos Olímpicos de París 2024, se consagró campeona en suelo y sumó otras dos preseas de plata (barra) y por equipos con su selección.

Después de recibir mensajes de odio sobre su cuerpo, que apuntaron contra el tamaño de sus piernas, Esposito habló con el diario italiano La Repubblica y apuntó contra sus detractores: “No es agradable leer estos comentarios. Pero no di una respuesta por escrito; preferí responder con hechos. Diría que estas medallas son más que una simple revancha”, explicó en una entrevista con el periódico.

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“Soy de la opinión de que si algo no te gusta, no lo ves. Cada quien es libre de decir lo que quiera, pero yo no le doy importancia a los comentarios. El problema surge cuando afectan a personas más vulnerables. Son personas que no se atreven a dar la cara, que ni siquiera tienen el valor de manifestarse”, agregó Manila.

Acto seguido, fue contundente sobre su mirada por los comentarios que los fanáticos hacen de otros en las diferentes plataformas sociales. “Es increíble que en 2026 todavía haya gente comentando sobre el físico de hombres y mujeres: no tiene sentido, todos somos diferentes, no existe un estereotipo de belleza o perfección al que aspirar. No solo en gimnasia, sino en ningún deporte. Estoy contenta conmigo misma; me gusto como soy. Y si no tuviera mi físico, probablemente no habría logrado muchos de estos resultados. Respondí de la mejor manera posible, con estas medallas y sin rebajarme a su nivel”, señaló.

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Manila Espósito
Esposito ganó tres medallas en el Europeo de gimnasia (EFE/EPA/ANTONIO BAT)

La joven, que el próximo 2 de noviembre cumplirá 20 años, es oriunda de Nápoles y es una de las gimnastas más destacadas del equipo italiano. Tras el incidente, el presidente de la Federación Italiana de Gimnasia (FGI) Andrea Facci condenó las críticas que recibió Esposito por su cuerpo como “indecentes episodios de humillación corporal”. El dirigente sostuvo que Manila “es una gimnasta extraordinaria y atleta olímpica”.

La delegación italiana concluyó la 37° edición del Europeo de gimnasia artística con nueve medallas: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Ese registro la dejó a seis preseas de Rusia, cuyas gimnastas participaron como equipo neutral. Esposito obtuvo el oro en la prueba individual de suelo, la plata en barra y otro segundo puesto en la competencia por equipos junto a Elisa Iorio, July Marano y Giulia Perotti.

Además, el presidente de la FGI cuestionó a quienes difundieron mensajes sobre un presunto sobrepeso de la atleta. “Hoy en día, los tristemente célebres ‘leones del teclado’ gozan de demasiada impunidad y nunca rinden cuentas por su comportamiento, que a menudo atenta contra la dignidad de los demás, incluso de menores, y en nuestro caso, de atletas que representan a Italia”, dijo en diálogo con la agencia ANSA.

Facci explicó que esperó hasta que terminara el campeonato para pronunciarse y evitar distracciones dentro del equipo. “Debemos encontrar la manera de detener a estos intolerantes, que no se dan cuenta del daño que causan a niñas muy jóvenes”, afirmó.

Manila Espósito
La gimnasta italiana apuntó contra sus detractores en las redes sociales (EFE/EPA/ANTONIO BAT)

El dirigente añadió que, tanto dentro de la federación como en el deporte italiano en general, existe el deber de dejar claro que en 2026 “ya no hay lugar para quienes creen poder juzgar el físico de los demás”. También remarcó que cada persona “tiene derecho a sentirse bien con su propio cuerpo, incluso a través del entrenamiento”, y que eso solo puede decidirlo el atleta junto con su entrenador y los profesionales médicos y sanitarios de la federación. Para Facci, ese contexto resignificó el desempeño de la gimnasta. “En vista de todo esto, las medallas de Manila Esposito valen doble”, sostuvo.

Según la agencia, Esposito contó además que durante los últimos días en Zagreb casi no pensó en el episodio y que los resultados deportivos la ayudaron a dejarlo atrás. También destacó que entre los atletas hablaron poco del tema, aunque lo definió como un asunto delicado que muchos prefieren no abordar.

La gimnasta recibió también el respaldo público de la Ciudad Metropolitana de Nápoles, que expresó su “apoyo afectuoso y orgulloso” a la deportista nacida en Boscotrecase. Sergio Colella, concejal de Deporte y Juventud de la ciudad, manifestó la “plena solidaridad y apoyo” del organismo ante “los ataques gratuitos e injustificados” sufridos en redes sociales.

Colella afirmó que Esposito demostró “ser una campeona no sólo en el deporte, sino también en la vida”. También sostuvo que los resultados que sigue consiguiendo “prueba tras prueba” son la mejor respuesta para quienes se esconden detrás de un teclado para atacar a una joven que da visibilidad a Italia y al área metropolitana de Nápoles.

El año para Esposito todavía no terminó. La gimnasta, que comenzó a entrenar a los 5 años en la Ginnastica Civitavecchia y continuó su formación en la Accademia Internazionale de Brescia, ya puso la mira en el Campeonato Mundial de gimnasia. “Volveré a Civitavecchia. En Brescia, tenemos que prepararnos para el Campeonato Mundial en Rotterdam en octubre; queremos hacer aún más”, sentenció.

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