Wanda Nara se refugió en el Delta y apostó a la tranquilidad junto a sus hijas: mates, río y día nublado

Durante el fin de semana largo, Wanda Nara aprovechó para llevar a sus hijas a un paseo por el Delta de Tigre y capturó algunos momentos de la jornada (Instagram)

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Wanda Nara aprovechó el inicio de semana para correrse del centro de la escena mediática y regalarse un día distinto, lejos de los rumores y los flashes habituales que la rodean. Mientras el foco de la farándula apuntaba a otros protagonistas y los escándalos tenían nuevos nombres propios, la empresaria eligió la calma del Delta de Tigre para pasar un feriado en familia, acompañada de sus hijas más pequeñas, fruto de su vínculo con Mauro icardi, y de su padre, Andrés Nara. Sin agenda pública ni compromisos, Wanda decidió refugiarse en uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires y disfrutar de la tranquilidad junto a sus afectos más cercanos.

En un lunes teñido de nubes y con el cielo gris, la conductora navegó en junto a sus hijas por el Río Sarmiento y por los canales más tradicionales de la zona en el yate que adquirió recientemente. El recorrido incluyó paradas visuales en los lugares clásicos del Delta: desde la silueta histórica del Museo Sarmiento, la tradicional casa del prócer resguardada por una estructura de vidrio, hasta el imponente edificio del Tigre Club y el Puerto de Frutos, que se asomó entre las palmeras y el murmullo del río. Así, durante el recorrido, la empresaria y sus hijas fueron dejando atrás el bullicio y acercándose a una jornada alejada de la exposición.

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Durante la travesía, la empresaria compartió imágenes en las que se la vio relajada, envuelta en una campera azul con franjas blancas y cubierta por una manta rosa con dibujos infantiles. A su lado, su hija menor, Isabella, se acurrucó con un sweater de punto beige, un gorro de lana gris y anteojos, lista para combatir el frío del feriado largo. Ambas se mostraron sonrientes, compartiendo mate en la embarcación y dejando que el ritmo suave del agua marcara el pulso de la jornada. Las imágenes transmitieron un clima íntimo y familiar, donde las miradas cómplices y los abrazos espontáneos hablaron por sí solos.

Wanda Nara eligió una campera azul y una manta rosa para disfrutar del Delta junto a sus hijas en un feriado nublado

Con un look en tonalidades claras, la menor de las hijas de Wanda posó en la cubierta de una embarcación durante un paseo por el Delta de Tigre

Francesca disfrutó de la vista del río mientras paseaban por el Delta

La tranquilidad fue el hilo conductor del día: las niñas aprovecharon para jugar, mirar el paisaje y disfrutar de una merienda improvisada a bordo, con snacks y bebidas calientes. Lejos de cualquier gesto de apuro, Wanda se mostró serena, con el pelo suelto, el rostro distendido y una expresión de calma en cada foto.

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En otra de las postales, una de las nenas se asomó para observar las casas modernas que bordean el canal, vestida con ropa cómoda y abrigada, mientras el viento y el cielo nublado acompañaban la escena de aquella jornada nublada y llena de aventuras.

El recorrido familiar incluyó postales del Museo Sarmiento y el Tigre Club, dos emblemas clásicos de los canales bonaerenses

La hija mayor de la empresaria divirtiéndose durante la navegación por el Delta de Tigre

El Museo Casa Sarmiento, una edificación histórica con una estructura de protección de vidrio, que se asienta junto al río en el Delta de Tigre

El paseo terminó con una instantánea que resumió el espíritu de la jornada: madre e hijas sentadas juntas, cubiertas por una manta, mirando el río y disfrutando de la calma, mientras el resto del mundo seguía girando a otra velocidad. “Te amo”, escribió la mayor, Francesca, en una historia desde su cuenta de Instagram, a lo que su madre respondió con un simple “yo más”, sellando el cierre de un día en el que la familia fue protagonista y la paz del Delta se convirtió en el mejor refugio para relajarse.

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El paseo incluyó el avistaje de lugares como el Puerto de Frutos

Como broche de oro por el Delta de Tigre, Francesca le dedicó una tierna postal a la empresaria (Instagram)

Lejos de los conflictos y los titulares estridentes, Nara optó por priorizar los pequeños momentos con sus hijas y su papá: un mate compartido, una charla entre risas y la belleza simple de un paseo por el corazón del Tigre. Así, sumó una nueva postal a su álbum familiar y reafirmó que, cuando se trata de buscar calma, el mejor plan siempre es estar cerca de los afectos. En un mundo que no se detiene, la empresaria demostró que a veces la felicidad está en lo más sencillo y en la compañía de quienes más importan.